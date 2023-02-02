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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирована Songs of Silence — фэнтезийная стратегия с пошаговым управлением королевством и боями в реальном времени
Выглядит перспективно.
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Разработчики из студии Chimera Entertainment анонсировали Songs of Silence — фэнтезийную стратегию, в которой пошаговое управление королевством и развитие героев сочетается с напряжёнными сражениями в реальном времени. То есть, можно говорить о приятных реверансах в сторону «Героев», но у тех пошаговая боевая система, как мы хорошо помним.

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Songs of Silence может предложить богатый сюжет про королевства Света и Тьмы, целый набор уникальных фракций, модные сегодня «карточные» механики для героев и локаций, а также поддержку PvP-сражений. Масштабная одиночная кампания здесь тоже предусматривается. Ещё одна отличительная особенность Songs of Silence — достаточно быстрый игровой процесс. Именно поэтому одна карта здесь проходится в среднем за час.

Разработчики из Chimera Entertainment вдохновлялись Warlords, Kohan и Ogre Battle. Авторы поставили перед собой цель выстроить геймплей с основным упором на создание армии, завоевании территорий и повышенной реиграбельности. Музыку для Songs of Silence пишет композитор Хитоси Сакимото, который уже успел поработать над Final Fantasy XII, Vagrant Story, Ogre Battle и другими проектами.

«Дайте волю своим армиям в захватывающих битвах в реальном времени и поддержите их, разыгрывая мощные боевые карты от своих героев. Тщательно создавайте армии из более чем 100 различных юнитов, чтобы противостоять всему, что враг может бросить в вас. Битвы здесь быстрые и приятные, длятся считанные минуты!

Возглавьте могущественные армии и исследуйте случайно сгенерированные карты. Используйте нашу уникальную систему передвижения, чтобы перехитрить своих противников и устраивать смертельные засады, прячась на местности. Управляйте скудными ресурсами, чтобы восстановить разоренные земли и победить свои соперничающие королевства», — гласит официальное описание игры.

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Songs of Silence выйдет на ПК, но дату релиза разработчики пока назвать не готовы. Уже сейчас в Steam подтверждена информация о том, что проект будет переведён на русский язык (субтитры и интерфейс).

#chimera entertainment #songs of silence
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