Так поступают настоящие хозяева слова: захотели — дали, захотели — забрали.

Тактический шутер Squad, быть, может и находится в состоянии, близком к мёртвому, но сегодня к нему определённо было приковано чуть больше внимания. Если раньше разработчики из Offworld Industries обещали, что не станут добавлять в свой проект платный контент и иные формы монетизации, то сегодня это обещание было нарушено: согласно заявлению девелоперов, в Squad появятся как минимум три набора эмоций, два из которых будут платными.

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Официальная версия изменения политики студии — это необходимость финансировать долговременную поддержку Squad, которая на протяжении семи лет осуществлялась бесплатно. Неофициальная версия, которой придерживаются раздосадованные геймеры, — это следствие смены руководства студии, которая решила пойти на поводу у «тренда» и начать получать сверхприбыль. Впрочем, что характерно, данные версии не противоречат друг другу.

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Squad существует с конца 2015 года. Проект представляет собой реалистичный тактический шутер, повествующий о современных боевых действиях.