Глядишь, доживём когда-нибудь до релиза.

На днях Ubisoft сообщила о том, что свернула разработку трёх неанонсированных проектов. Ситуация хоть и неприятная, но вполне штатная для любой крупной игровой компании: планы меняются, бюджеты корректируются, происходит смена приоритетов. Некоторая часть геймеров, впрочем, выразила опасения, что Ubisoft под шумок также свернула разработку и многострадальной Beyond Good and Evil 2, однако компания поспешила успокоить геймеров: конкретно данный проект продолжает создаваться, а коллектив разработчиков трудится над тем, чтобы в полной мере реализовать все амбициозные задумки.

реклама

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Напомним, что на сегодняшний день Beyond Good and Evil 2 стала главным долгостроем современного игропрома, отбив это звание у Duke Nukem Forever. Поэтому очередные напоминания Ubisoft о том, что работа над новинкой идёт, мало что значат в общем положении вещей. За прошедшие четырнадцать лет мир изменился до неузнаваемости и уже никогда не будет прежним, однако один аспект в нём остаётся константой: Beyond Good and Evil 2 так и не вышла.