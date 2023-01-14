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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Ubisoft успокаивает: Beyond Good and Evil 2 не отменяли, игра продолжает разрабатываться
Глядишь, доживём когда-нибудь до релиза.
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На днях Ubisoft сообщила о том, что свернула разработку трёх неанонсированных проектов. Ситуация хоть и неприятная, но вполне штатная для любой крупной игровой компании: планы меняются, бюджеты корректируются, происходит смена приоритетов. Некоторая часть геймеров, впрочем, выразила опасения, что Ubisoft под шумок также свернула разработку и многострадальной Beyond Good and Evil 2, однако компания поспешила успокоить геймеров: конкретно данный проект продолжает создаваться, а коллектив разработчиков трудится над тем, чтобы в полной мере реализовать все амбициозные задумки.

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Напомним, что на сегодняшний день Beyond Good and Evil 2 стала главным долгостроем современного игропрома, отбив это звание у Duke Nukem Forever. Поэтому очередные напоминания Ubisoft о том, что работа над новинкой идёт, мало что значат в общем положении вещей. За прошедшие четырнадцать лет мир изменился до неузнаваемости и уже никогда не будет прежним, однако один аспект в нём остаётся константой: Beyond Good and Evil 2 так и не вышла.

#ubisoft #beyond good & evil 2 #beyond good and evil 2
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