В начале июля очаровательный платформер Cuphead про приключения антропоморфных чашечек получил крупное сюжетное дополнение под названием The Delicious Last Course. Аддон порадовал фанатов игры добавлением нового игрового персонажа, завершением сюжетной линии проекта, ну и многими часами игрового процесса.
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В том, что дополнение окажется максимально востребованным, сомнений не было, и вот, несколько часов назад представители коллектива Studio MDHR сообщили, что аддон The Delicious Last Course стал «дважды платиновым». Проще говоря, его тираж достиг двух миллионов копий на всех платформах.
Что до Cuphead в целом, то в последний раз разработчики сообщали о продажах игры ещё летом 2020 года, когда они перевалили за шесть миллионов копий. Учитывая отсутствие более свежих статистических сведений, предположим, что за это время в данном плане ничего особо не изменилось.