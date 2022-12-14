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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Дополнение The Delicious Last Course для очаровательной Cuphead разошлось 2-миллионным тиражом
На это потребовалось меньше полугода.
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-32000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В начале июля очаровательный платформер Cuphead про приключения антропоморфных чашечек получил крупное сюжетное дополнение под названием The Delicious Last Course. Аддон порадовал фанатов игры добавлением нового игрового персонажа, завершением сюжетной линии проекта, ну и многими часами игрового процесса.

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В том, что дополнение окажется максимально востребованным, сомнений не было, и вот, несколько часов назад представители коллектива Studio MDHR сообщили, что аддон The Delicious Last Course стал «дважды платиновым». Проще говоря, его тираж достиг двух миллионов копий на всех платформах.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Что до Cuphead в целом, то в последний раз разработчики сообщали о продажах игры ещё летом 2020 года, когда они перевалили за шесть миллионов копий. Учитывая отсутствие более свежих статистических сведений, предположим, что за это время в данном плане ничего особо не изменилось.

#cuphead
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