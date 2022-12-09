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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
The Last of Us Part I доберётся до PC уже в начале марта
Ждать пришлось дольше, чем хотелось бы.
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
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Когда ремейк The Last of Us в начале этой осени вышел на PlayStation 5, разработчики пообещали, что в перспективе он также заглянет и на персональные компьютеры. Что ж, ждать пришлось дольше, чем хотелось бы, но, с другой стороны, и не так долго, как могли бы заставить: в сопутствующем трейлере разработчики объявили, что PC-геймеры смогут приобщиться к истории Джоэла и Элли уже третьего марта наступающего года.

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Отметим, что The Last of Us Part I — это именно ремейк, то есть, проект создавался с нуля и отличается от оригинала не только более совершенной графикой, но и обновлённой боевой системой и более разумным ИИ. Кроме того, в ремейке заново созданы модели героев и сняты лимиты на количество присутствующих в кадре персонажей. Последнее, как вы понимаете, было вызвано необходимостью воспроизводить проект на уже тогда давным-давно морально устаревшем поколении консолей.

рекомендации
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Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

#naughty dog #the last of us part i
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