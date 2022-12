Ждать пришлось дольше, чем хотелось бы.

Когда ремейк The Last of Us в начале этой осени вышел на PlayStation 5, разработчики пообещали, что в перспективе он также заглянет и на персональные компьютеры. Что ж, ждать пришлось дольше, чем хотелось бы, но, с другой стороны, и не так долго, как могли бы заставить: в сопутствующем трейлере разработчики объявили, что PC-геймеры смогут приобщиться к истории Джоэла и Элли уже третьего марта наступающего года.

Отметим, что The Last of Us Part I — это именно ремейк, то есть, проект создавался с нуля и отличается от оригинала не только более совершенной графикой, но и обновлённой боевой системой и более разумным ИИ. Кроме того, в ремейке заново созданы модели героев и сняты лимиты на количество присутствующих в кадре персонажей. Последнее, как вы понимаете, было вызвано необходимостью воспроизводить проект на уже тогда давным-давно морально устаревшем поколении консолей.