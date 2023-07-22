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О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих

Комплектующие для компьютеров сейчас не так и дешевы (применительно к ситуации нашей страны), попытка быть всегда "на острие прогресса и высоких технологий" выливается в солидные суммы...
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Комплектующие для компьютеров сейчас не так и дешевы (применительно к ситуации нашей страны), попытка быть всегда "на острие прогресса и высоких технологий" выливается в солидные суммы... Особенно, если вы являетесь графопоклонником. Это сродни эдакой "технической наркомании", когда вам надо все больше и больше, и вы не можете остановиться. И вот тут на помощь вам должны прийти практики по самовнушению и самоограничению. Я не психолог, поэтому о самих методах говорить не буду. Просто покажу примеры такого подхода.

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Человечество уже давно находится в цепких лапах всепоглощающей рекламы и жестокого маркетинга. Это началось очень давно, с развитием средств массовой информации. И касается абсолютно всех сфер жизни. Мы же рассмотрим только "наше родное" - компьютерное железо. И еще более конкретно - покупку (или нет) новой видеокарты. Для подавляющего большинства обладателей ПК, более-менее мощная видеокарта - инструмент для получения удовольствия, т.е. для игр. Удовольствие - важная составляющая жизни, но не жизненно важная (вот такой каламбур). Прожить без нее вполне можно, ведь есть куча заменителей (к тому же более полезных, с точки зрения здоровья). Но об этом мы тоже говорить не будем.

Итак, любящие нас производители игровых продуктов, нас так любят, так любят, что постоянно производят все новые и новые превосходные продукты, поражающие нас качеством графики, сценарным мастерством и глубиной проработки...Всего этого почти никогда вы не встретите в современных играх. Вот нет и нет. В половине случаев имеется "графон", но при виде, как в на этом "графоне" корячится в агонии RTX 4090, некоторые задумываются: а оно мне надо? Может и не надо, а вот как остановится? Ведь через годик "безжалостная рука маркетинга" потребует покупку RTX 5090. Как остановится то?

Тут два варианта проблем. Первый: требование "Хочу" исходит от вашего чада, которое не хочет ничего знать и просто требует. Это ваши проблемы: воспитали ребенка в таком русле, пожинайте плоды... Советы по воспитанию не даю.

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А вот в том случае, когда "Хочу" исходит из вашей головы, давайте рассмотрим. Тут следует отойти от монитора подальше и просто подумать, что вы ждете от игр. Если только графику, то читайте вышенаписанное крупным шрифтом. Мне вас жаль и эта статья не для вас. Если ищете "икспириенса и адвентуры", то... То обращаем свой взгляд на старые игры. Ничего сложного правда? Никогда не поверю, что есть люди, которые переиграли ВО ВСЕ игры. Таких людей надо уже принудительно лечить, это не нормально. Старых игр, которые не хуже, а скорее всего лучше, современных, огромное количество! Просто огромное. И вот среди них, обязательно будут и те, которые прошли в свое время мимо вас. А кроме того, есть такое понятие, как "прошел проверку временем". И вот сейчас можно уже этот параметр приложить к играм ( будем считать, что прошло 23 года современного игростроя (плюс/минус)).

Сколько проектов прошли проверку временем? Масса. Огромное количество. И для них уже не надо продавать почку, сдавать одну комнату гастарбайтерам. Требования к играм будут очень и очень скромными. Естественно, все проекты я просто физически рассмотреть не могу. Но некоторые стоит перечислить.

И я не просто их перечислю, я протестирую их на своем "компьютере для интернета" со связкой i5-3570K+GT 1030. Я не требую покупать для этих игр GТ 1030 или RX 6400! Это просто то, что имеется в наличие. Этот же аспект применим к, допустим, GTX 660 или аналога от AMD. Важна сама суть.

Начнем со "старичка" Painkiller (разработчик People Can Fly). Пусть не эталонный, но знаковый шутер своего времени. Неплохие локации, много оружия. Для "зануд" - поиск секретов. Играется даже сейчас очень здорово.

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Вот такие настройки:

Тестовый прогон, третья глава.

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Отсюда и - в пещеры...

График фреймтайма.



The Elder Scrolls IV: Oblivion - все еще довольно классная RPG "той эпохи". Вышла игра в 2006 году. Я тестировал на "Золотом издании" с модами (не критичные и абсолютно лорные).

Настройки высокие (но отключить лок на 60 фпс не вышло...):

Тест сразу по выходу из "трубы" на волю:

График фреймрейта.



Dark Souls: Remastered (From Software) - по мнению многих любителей "наказывай меня пожестче и почаще", лучшая игра серии. В ремастере немного подтянули графику и чуток подправили оптимизацию.

Настройки:

Тестовая локация:

Также стоит лок на 60 кадров:

График фреймтайма.



Bulletstorm: Full Clip Edition, Оригинальная игра вышла в 2011 году, издателями выступили Epic Games, People Can Fly. В 2017 году вышла немного "отремастированная" версия - Full Clip Edition. Я проходил версию с полной русской озвучкой ( что и вам советую): жестко, мат на мате. Стилистика брутальных "шестеренок войны". Шутер, где надо не просто убивать, а убивать "изысканно", с пристрастием...

Тестовая локация.Настройки графики:

График фреймрейта.



BioShock Remastered - тоже ремастер культовой серии, вышедшей в 2007 году (разработчики 2K Boston, 2K Australia).

И это шутер со "способностями". Погрузитесь в мир Восторга и испытайте незабываемые эмоции от идеального общества... мутантов. Одна из лучших серий игр вообще.

Настройки:

Тестовый момент (начало игры):

График фреймтайма.

Общий итог тестирования:

Еще несколько игр, я протестировал в этой статье:

"Краткий обзор и тест видеокарты Afox GT 1030"


Все перечисленные проекты довольно интересные, разных жанров. И это только кажется, что они старые и "графика не торт". Попробуйте сейчас поиграть в них. Через небольшой промежуток времени, вы уже "забьете на графон" и будете просто наслаждаться прохождением игры. Поверьте, графика не так важна для получения положительных эмоций.

Пришел я к этим выводам не вчера, а уже достаточно давно. Вот имелась та же GTX 760. Неплохая карта для своего времени. Купил GTX 780, есть прирост? Несомненно. Ставишь более высокие настройки в некоторых играх. А потом думаешь:" А стала игра лучше?" Нет. Ни на грамм. И вот, когда вы поиграете в старые игры, то заметите, что на новые проекты вас не особо то и тянет. И это не только самовнушение работает, это и частичная объективность. Ну, что поделать, если сейчас все силы вкладывают в реализацию красот (которые еще и не видно), а игровым механикам и сюжету уделяют времени по остаточному принципу.

И вот вы сидите "в дзене" на своей HD 7850 (которая еще не познала свой "дзен" в виде отвала), сидите играете в Скайрим и тайно хихикаете над Хуангом (Ну, что Куртка, не получил мои денюшки?). Ну, разве не прекрасно?

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