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Для "интернетного" компьютера была приобретена видеокарта Afox GT 1030 (AF1030-2048D5L5-V2).

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Да-да-да, сейчас уже толпа умников побежала строчить про "нищеброд", "нафига она нужна", "лучче с Али рыксу 580"... и тому подобное.

Ну, мне надоел вой Asus GT 430 с китайским вентилятором (да и старая она). Родной давно почил, несмотря на шарикоподшипник. А китайские поделки долго не живут. В свое время я взял 5 таких, по 35 рублей за штуку. Очень дешево, но и качество соответственное. К тому же, они довольно шумные. Просто так сменить СО не выйдет: я искал такое трехточечное крепление в свое время на Али, но ничего не нашел. Можно колхозить крупный вентилятор, но получается отвратительно, слишком узкая карта этому препятствует. Может поборю лень и кардинально крепление на радиаторе переделаю, посмотрим...

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Сразу отметаю всякие "лучше взять..." С Авито без проверки брать не буду, не мой подход. Брать с Али рефаб RX 580 на базе чипа от 570... Я не для этого продал GTX 970 в отличном состоянии, чтобы взять поделку сомнительного качества из подвала. И зачем для интернета такая производительность? Изредка жена играет в Hellgate: London или Dragon Age 2 и там на компромиссных настройках хватало GT 430 в разрешении 1600х900.

Карта покупалась на Озоне, в магазине Lime Store (3Logic group). Это очень крупный ритейл.

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Почему Afox? Да особого выбора и нет. Большинство брендовых карт на памяти DDR4. Был еще Gigabyte, но этот вариант я уже пробовал... Карта была заказана из Казахстана (отделение Озон - ОМК), но не вышло. Прошла оплата, карту отправили в местное отделение Озона. Но, когда до даты выдачи осталось буквально пару дней, пришло сообщение, что "товар не может быть доставлен". Деньги сразу вернули и я так и не понял, что там произошло...

Итак, коробка маленькая, запечатана.

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Внутри, кроме самой карты, гарантийное соглашение от магазина и переходная плашка для низкопрофильной установки.

Карта упакована в "пупырку":

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Внутри антистатического пакета она лежит на мягкой подложке:

Карта имеет два видеовыхода: DVI-D и HDMI. Есть еще модификация с выходами HDMI и DP.

А вот сама плата не похожа ни на одно изображение. Хоть мелочевкой, но отличается. Точно такую же нашел только в одном отзыве.

Небольшой радиатор и вентилятор на 2-пина. Обороты, следовательно, не мониторятся, только в процентах.

Распайка чипов памяти также отличается от оригинальных изображений, два чипа распаяны на "спине":

Саму карту так просто не разобрать, на одном винте гарантийная наклейка, рвать ее пока не планирую.

Плата чистая, опрятная. Визуально, претензий нет. Запах от карты не сильный, но очень "химический".

Не стоит обвинять фирму Afox в бесконечных ревизиях плат, подобными действиями отличаются и именитые фирмы. Тот же Palit изначально выпускал карту на обычной длинной плате с полноценным по длине pci-e слотом. А потом, выпустил "обрезок"... Любимая тема Palit - экономить на мелочах, портя репутацию.

Саму видеокарту предварительно проверил на трех компьютерах. Проблем практически не возникло. Кроме того, что на том, для которого она предназначалась, ПК просто зависал на коде 62. Небольшой мозговой штурм и проблема решена. Тут я в свое время накосячил при установке Windows, поэтому надо переводить биос мат. платы в установку Legacy. Хотя, на двух других, биосы работали в UEFI.

Так как это "самый маленький Pascal", то сразу его в даунвольт с разгоном. Ибо в стоке карта практически всегда "гуляет" на грани поверлимита в 30вт. Из коробки она бустила, что-то около 1640 МГц. Память, по данным GPU Z, стоит Micron...

Для сравнения, данные GT 430:





Немного нагрев карту, запускаем MSI Afterburner и вызываем комбинацией Ctr+F "курву", правим ее. Я выбрал за основу 0,9в. Частоту выставил 1721 МГц. На частоте выше 1800 МГц следует гарантированный "зависон". Память особо не проверял, ограничив пока частотой 6500 МГц.

Память проверял при частоте 6700 МГц.

Тут же выясняется еще одно отличие от ранних версий карт. Там минимальные обороты были ограничены на 60%. А тут - 85%! Сам вентилятор работает гораздо тише родного асусовского, но почему величина оборотов так поднята, не ясно. То ли подстраховка от перегрева, то ли сам вентилятор менее оборотистый, чем ранее.

Я достал из "загажника" результаты некоторых тестов GT 430 и повторил их на GT 1030.

Unigine Tropics :

GT 1030

GT 430

Преимущество над старичком в 4 раза...

3D Mark Vantage :

GT 1030

GT 430





Resident Evil 5 :

GT 1030

GT 430

Разница почти в три раза.

Далее, Final Fantasy XIV :

GT 1030

GT 430

И бенчмарк из игры FEAR :

GT 1030

GT 430

Тут уже разница по среднему фпс достигает почти 6 раз! Это очень много. Но такая разница не типична.

3DMark Wild Life:

Теперь, проверю в играх, которые должны соответствовать уровню данной карты.

Тестовая система:

Процессор : i5-3570K (4300 МГц)

Видеокарта : GT 1030

Оперативная память : 12 Гб (4+2+4+2, частота 1600 МГц)

Операционная система : Windows 10 LTSC

Для записи тестовых отрезков использовалась программа CapFrameX.

Вообще, тестов подобных карт в интернете достаточно. Но они практически все крайне не адекватные. За исключением онлайновых проектов, которые мне не интересны, блогеры активно тестируют такие затычки в...новых играх. Что довольно глупо. Хотите нормально играть в тот же Ведьмак 3 (дорестайлинговый), даже не думайте о подобных картах! К чему такие тесты, мне не понятно. Что 15, что 30 фпс, это крайне не комфортный уровень производительности. Вот для таких случаев в данную суму и покупайте с Авито или Али более мощные поюзанные карты. Будет хоть более-менее играбельно. Я же сосредоточусь на гораздо более простых проектах.

Dragon Age 2 . Настройки максимальные, но сглаживание х2 и выбран dx9. Разрешение 1920х1080

Примерно в том же месте, в разрешении 1600х900, на низкой детализации, GТ 430 показал гораздо худший результат:

Все результаты для GT 1030 будут внизу, в одной таблице.





Сталкер: Зов Припяти .

Настройки такие:

Вот отключить ограничение в 60 фпс не получилось:

В принципе, можно рендер выставить "полное динамическое освещение dx11". Но тогда в сложных местах будут просадки ниже 60 фпс. На GT 430 можно было играть в разрешении 1600х900 при статичном освещении. Но в аномалиях и на болоте (там, где лежит один из вертолетов), идут просадки до 45 фпс. Не любит Ферми спецэффекты...





Titan Quest . Настройки максимальные, 1920х1080.

Тест проходил в самом начале игры.





Kingdoms of Amalur: Reckoning , настройки максимальные. Тест в начале игры при побеге из подземелья:

Но при выходе из подземелья, фпс сразу упал до 55. Настройки для игры стоит снижать.





Singularity. 1920х1080, максимальные настройки. Тоже начало игры:

Игра периодически фризит, будто идет подгрузка. Но тут стоит на SSD накопителе. Непонятно, хотя то же самое я наблюдал и на GTХ 1070. Игра не любит Windows 10, ведь на "восьмерке" я таких проблем не припомню.





Dishonored . Тест на первой локации, настройки максимальные.

Нет проблем.





Saints Row III .

Настройки:

Тест в начале основной игры (где надо ехать на машине).

Просадки есть, но они из-за процессора, идет упор в один поток.





Borderlands . Настройки максимальные. Тест в одном из DLC.





Итоговый результат:

Вот в такие игры на GT 1030 можно спокойно играть. А пытать ее в Баттле или Киберпанке... Не занимайтесь ерундой, она не для этого.

Что дает разгон? Не много, разгон на более-менее современных поколениях карт НВидиа, носит символический характер. Другое дело, что и лишних 5 фпс не помешают, да и даунвольт лишним не будет. Проверим прирост в бенчмарке Resident Evil 6.

Настройки:

Сток:

Разгон по чипу и памяти:

Небольшой прирост, более низкое потребление и минус 5 градусов на чипе. Погоняв минут 10 бенчмарк, я сделал замер на плате с помощью пирометра. Максимальная температура, около 63 градусов (где смог замерить). А на "хребетном" чипе памяти - максимум 65 градусов (тот, что ближе к мат. плате).

И отвечу на резонный вопрос: "А почему не RX 550?" Да,"рыкса" пободрее в тестах. Но, в наличие была только версия от того же Afox. И несколько отзывов о ней не понравились. Наряду с традиционным черным экраном, попадался и брак. К тому же, это поколение не очень хорошо подходило к именно старым играм, были проблемы с оптимизацией (дровами). Не мои фантазии, я это нашел в теме по картам, когда раздумывал о покупке RX 580. Верить или нет, вам решать. Но такая информация имеет место.

Вот такой короткий обзор.



