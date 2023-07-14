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Я не особо люблю фильмы ужасов про маньяков. Причина в том, что там в главной роли все же человек и это должно накладывать определенные ограничения, чтобы фильм не скатывался в трэш. Но тогда довольно сложно сделать страшный фильм. Ограничений же с главным героем типа Джейсона Вурхиза или Фредди Крюгера, гораздо меньше. Тут и практическая неубиваемость, и нечеловеческая сила будут оправданы - это же не совсем "человеки".

В далеком 1996 году, на экраны выходит фильм "Крик". И в роли злодея был именно человек, в балахоне и в маске. Кто злодей остается загадкой до самого конца. Фильм стал культовым, получил продолжения. Но лично мне он не понравился: цели убийства странные, много несуразностей, особенно в последующих частях франшизы. Но этот фильм породил целую волну аналогичных фильмов. Некоторые были более удачными, другие - нет. Но мода на "типа маньяка человека" была заложена надолго.

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И вот, в 2023 году выходит фильм "Крик 6" ("Scream VI").

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В ролях: Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Мэйсон Гудинг, Джасмин Савой Браун, Кортни Кокс, Скит Ульрих, Роджер Л. Джексон, Дермот Малруни. Режиссером сего "чуда" выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

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...Дело было вечером, делать было нечего... И я посмотрел сей "шедевр"...

Говорить о сюжете вообще очень сложно. Он тупой до омерзения. Нам рассказывают о группке выживших в предыдущей резне, которые снова сталкиваются с маньяком в маске.

Но тут вопрос, КАК это сделано. А сделано это на "отвали". Фанаты сожрут любое г... под известным названием. И, судя по сборам в мире, сожрали чавкая.

Абсолютно убогая игра актеров (да тут в принципе невозможно играть!). Наплевательское отношение к деталям и временным таймингам. Ну, просто взяли и сняли продолжение с некоторыми актерами еще из первой части.

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Итак, пойдем по тем косякам, которые меня наиболее бесили (о всех рассказать просто невозможно).

В самом начале нам показывают блондинку в баре (ресторане), которая с идиотским видом отвечает на звонок. Вроде намечается встреча по переписке. Но тот чел не может найти этот бар. И она выходит на улицу, и пытается ему как-то помочь. А на кой тебе, идиоту, смартфон? Забей маршрут! Но ничего другого режиссеры не могли придумать, чтобы завлечь дурочку в переулок, где практически на глазах прохожих, ее немного вскрывают в области живота.

И тут же убийца снимает маску, показывая свое лицо. И это довольно странно для данной франшизы. Несколько позже выясняется, что это два урода-последователя маньяка. И точно также пытаются убивать людей, чтобы ощутить сам процесс... Дома, этому убийце звонит его напарник, но оказывается это кто-то другой. И он ему, незнакомцу, рассказывает, как это происходило и что он чувствовал...

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По телефону! Незнакомцу! Ну, не идиот ли? Второго "косплейщика" нам показывают лишь мельком в холодильнике...

Короче, на сцену выходит "настоящий" убийца...

Потом мы переходим к двум главным героиням: появляются сестрички Сэм (Мелисса Баррера) и Тара (Дженна Ортега) Карпентеры. Старшая, Сэм, ходит к психологу и лечит голову.

А младшая пошла на тусовку, где уже успела набраться в зюзю.

Сэм отправляется на вечеринку, чтобы вытащит оттуда сестру, которая находится уже на полпути к постели сладострастия... Но сиськи нам не покажут... Облом вам, фанаты.

Состоялся типичный разговор двух сестер: "Ты мне жизнь портишь!/Я тебя спасаю!".

Короче, разговоры ради разговоров. И уже спустя короткого промежутка времени, пьяная Тара уже и не пьяная...

Ну, бывает... Алкозелцер вам в помощь... Вы, режиссеры, определитесь: она либо в хламину, либо нет, так быстро не трезвеют. Да и игра Ортеги в этот момент жалкая. И тут они узнают об убийствах. Старшая сразу начинает что-то подозревать... Пока они идут по улице, на них нападает убийца. Они забегают в магазин, где маньяк устраивает такой нехилый разгром с поножовщиной.

Обратим внимание на тот факт, что убийца обладает неплохой физической силой и высоким ростом.... Ну, сестрички спасаются, попадают в полицию. Там очередное "бла-бла-бла". Плюс героиня из прошлого, теперь - агент ФБР.

И все это происходит еще ночью. А выходят они из полицейского участка днем, ближе к обеду (судя по теням).

Вы там спали что ли? Нас знакомят с группой выживших, кои будут главными "блюдами" предстоящей резни. Парочка "розовых" подружек (а куда ныне без повесточки?),

рыжая "озаботка",

кучерявый парень (обратите внимание на этого дрыща!) и еще парень тайно влюбленный в Тару.

И вот одна из "розовых" подружек задвигает абсолютно идиотскую теорию об убийце (типа самая умная).

И все под подозрением. Да, особенно хороший убийца вышел бы из Ортеги... Не, суть: с ростом маньяков во всех сериях франшизы были серьезные проблемы и это никого не волновало.

И вот, вечером, они сидят в квартире и обсуждают обсуждения. А в соседней комнате, маньяк разделывает "барашка" на шашлык. Но они ничего не слышат... Ну, последствие ковида, выборочная глухота...

Короче, рыжую "озаботку" режут, подрезают "розовую" парочку ( умной серьезно руку, а ее подруге делают харакири). Но, с помощью парня Сэм (по форматам больше всего подходит на роль убийцы),

убегают. Потери: минус две дурынды ("озаботка" и отхаракиренная "розовая" подружка). Отцом рыжей является полицейский. Он так убивается потерей дочери, так убивается... Нет. Не убивается. Причину мы узнаем в конце, но этот момент никого настораживает.

И опять режиссеры делают ляпы. Вот только что у "розовой" подружки порезали руку

и убили "вторую половину", а тут она и вешает сумку на раненную руку и болтает, как будто ничего не произошло.

Игра актрисы - минус пять... Работа сценариста - минус десять.

Следующий косяк, когда наш "отряд мстителей" собирается маньяка вычислить. Он собирается убить репортершу (героиню еще первого фильма).

И сестрички доблестно бросаются на помощь.

Днем. Но приедут уже ночью. Город то большой, пробки... И мы опять видим недюжую силу убийцы, когда он разбирается с сожителем репортерши. Кортни Кокс - роль сыграла и выпиливается из сюжета...

Описывать концовку нет просто сил и слов. Настолько она убога в своем сюжете. По пути к "святилищу маньяков", "розовую" в очередной раз режут. Теперь в животе делают вентиляцию кишок.

Остальные добираются до места и устраивают засаду на маньяка...

Убийцей оказался на дворецкий... По факту, мы имеем ТРЕХ "маньяков": ожившую "озаботку" (вот почему папаня на горевал),

ее брата (помните дрыща?)

и, собственно, самого отца дебильного семейства.

И у меня опять вопрос: как дрыщ так легко раскидывал довольно немаленьких мужиков? Типа скрытая сила? Ну да, ну да...

"Наши", естественно, побеждают и все выживают. Даже "розовая" подружка, которая должна лежать в реанимации под капельницами, прибегает!

Вот это "сила дружбы" выживших!

Сестрички, отбросив былые страхи, со светлыми лицами и чувствами, отправляются в навстречу новым приключениям...









И вот, как такое можно делать? Нелепость нагромождена на нелепость. Герои глухие, тупые и часто не убиваемые. Может стоили хоть немного уделить времени сценарию? Или современная молодежь сожрет и такое?

Отвратительный фильм, отвратительная игра актеров, отвратительная работа режиссеров. Смотреть не рекомендую. Никогда. Даже под воздействием алкоголя.