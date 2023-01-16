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Что такое рестомод? С одной стороны, все зашифровано в самом названии. Но с другой стороны - очень многогранное и сложное явление. Итак, рестомод - это реставрация машины + ее модификация.

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Для начала, рассмотрим каждое понятие по отдельности.

Реставрация - термин глобальный. Он может касаться предметов искусства или зданий. А может и автомобилей.

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Допустим, вам захотелось восстановить дедушкин ГАЗ - 21 (привет, страданиям Мурка!). Можно его отреставрировать? Можно. А вот целесообразно? Тут зависит от массы нюансов. В каком состоянии находится автомобиль. До какого состояний оригинальности будем восстанавливать. Имеет ли вообще ценность данная машина. Очень много факторов. Зачастую, реставрация из состояния "нашли в сарае" затягивается на годы и стоит очень и очень дорого. И такое стоит делать с машинами, которые представляют определенный интерес для коллекционеров. Например, гнилую и полностью "убитую" Бугатти 30-х годов восстанавливать имеет смысл.

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А Ford A - нет. Кто занимается реставрацией? Масса разнообразных фирм. Более того, если у вас, например, Феррари 60-х годов, то спокойно можно обратиться на завод, где все сделают.

Такой вариант будет дороже, но зато все работы пройдут на высочайшем уровне и реставрация будет осуществлена с применением оригинальных деталей. Так делают и Мерседес, БМВ, Порше. Да много кто. Но есть и специализированные мастерские, чье умение нисколько не уступает заводам. Тут стоит отметить, что на реставраторов работает целая индустрия. Моторные масла на минеральной основе, шины, детали для КПП и мотора - все это производится и сейчас. Да, очень дорого. Но реставрация никогда дешевой не была.

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Теперь о модификации автомобиля. Также обширная тема, считай тот же тюнинг. От установки "музыки" в машину, до полной комплексной переделке мотора, шасси и салона.

И как же эти два довольно противоречивых понятия сливаются воедино? Очень просто. Рассмотрим на примере.

Вы приобрели старый Dodge 60-х годов. Восстанавливать его "в ноль" нет смысла, потому что машина массовая и реставрация в таком ключе бессмысленна. С другой стороны, вы намереваетесь на ней ездить постоянно и поэтому желательно ее ходовые характеристики привести в более-менее современные рамки.

При качественном рестомоде машина разбирается до последнего винтика. Кузов полностью очищается от краски, грязи и избавляется от очагов коррозии. Это основа всего. Подвеска старых машин оставляла желать лучшего и в новом состоянии. Поэтому ее меняют на неоригинальные запчасти (и даже полностью переделывают по желанию). Та же участь ждет и всю тормозную систему. Мотор и КПП ставят от более современных машин. Чтобы и "мощщи" хватало, и соответствовало современных экологическим нормам.

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Салон также переделывают по желанию клиента. Можно оставить внешне все довольно аутентично, но с качественными материалами и аккуратным вкраплением современной электроники.

В итоге получается машина, с одной стороны приятных очертаний классики. А с другой, с современной начинкой и пригодная для повседневной езды.

"Круто!" - воскликнут многие. Подождите, не торопитесь. Сначала, посмотрите на ценник проделанных работ. Это мигом вернет вас с небес на землю. Качественные рестомоды очень дорогие. Очень. Цена может конкурировать с восстановлением редкой машины до состояния заводской. Поэтому такое могут позволить себе очень не многие. Такие машины часто возят по разнообразным выставкам, где они собирают восторженные отклики. Но позволить себе такую же...увы и ах...

Понятное дело, что все зависит от уровня вмешательства в "нутро" пациента. Можно обойтись и гораздо более скромной суммой, если урезать "карася желаний".





Прежде чем перейти к фирмам, которые на довольно высоком уровне делают рестомоды, стоит сказать о таком явлении, как "реплика". Реплика - это современная копия старой машины.

Реплика Bugatti.С современными или не очень агрегатами. Обычно, не очень качественная. Например, кузов делают из стеклопластика. И обычно реплики гораздо дешевле качественных рестомодов. А вот внешне они очень и очень схожи. Более того, многие фирмы занимаются обоими направлениями одновременно!





Итак, к фирмам.

Если в качественном тюнинге "рулит" Германия, то в рестомоддинге ситуация несколько другая. Очень много таких компаний в Великобритании и США.

Компания Eagle из Великобритании делает великолепные рестомоды на базе старых Jaguar E-type.

Да, внешне они несколько отличаются от реставрированных оригинальных машин. Но зато перед вами настоящий спорткар, без всяких там "но"! Мощный мотор, переработанные тормоза, модернизированная подвеска. Машины созданы для быстрой езды. А как они выглядят! Нестареющая классика! Цена? Ооо, лучше купите банальный Мерседес и не парьте себе мозг...





Я уже упоминал о компании Lister, которая занимается производством собственных автомобилей (которые просто сильно тюнингованные Jaguar). Но параллельно компания делает и рестомоды на старые гоночные Jaguar.









А вот компания, которая занимается и реставрацией, и модернизацией старых автомобилей. Качественно, дорого. Тут нет приверженности к одной марке.

Но стоит понимать, что с ВАЗ - 2101 сюда соваться не стоит... Просто это экономически не выгодно.





Даже Brabus с некоторых пор стал заниматься реставрацией старых машин марки Mercedes. Причем, по высшему классу. А хотите, и модернизируют его по вашему желанию. Только "еврики" платите... Поэтому, когда вас на бешенной скорости на автобане обойдет старенький на вид Mercedes 300SL, возможно, он побывал в "шаловливых ручках" инженеров из Боттропа...









А, допустим, вы ярый поклонник машин Porsche, но новые модели наводят на вас тоску. Что делать? Покупаете старенький 911 поколения 993 или 964 в приличном состоянии и бегом сюда.

Guntherwerks сделает из вашего старичка такое, что все просто свернут шеи, когда вы мимо будете проезжать! Неоклассика. Чистая и незамутненная современными глупостями.





Есть и не менее классная (и такая же дорогая) альтернатива - Singer. Не путайте со швейными машинками! Тут тоже все очень и очень серьезно.

Машины производят на искушенных журналистов неизгладимые впечатления.





Рассказать о всех значимых фирмах на данном поприще - задача непосильная. Их очень много. Фирма может и небольшая, но продукт выпускает крайне качественный.

Хотя, хватает и очень хороших "гаражных" рестомодов.





Ну, и на последок, стоит упомянуть о новом направлении в рестомоддинге. Это электрофикация старых автомобилей.

Благо "доноров" с каждым годом становится все больше и больше. Рецепт практически такой же. Берем старую машину, доводим ее до вменяемого состояния и устанавливаем внутрь начинку от той же Теслы (прости, Господи). В итоге имеем вместо скучного внешнего вида и поганого интерьера, классный экстерьер и приятный интерьер.

И количество небольших фирм, которые таким занимаются, растет постоянно.

Рестомоддинг имеет очень много общего с тюнингом. А про него, вы можете прочитать тут:

Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами