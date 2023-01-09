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Когда появился тюнинг автомобилей?

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Точно никто сказать не может. Скорее всего сразу после поступления в продажу первых авто. Ведь даже дополнительный ацетиленовый фонарь можно считать тюнингом.

Да-да, коврики в салоне, оплетка руля и "вонючка" на зеркале заднего вида - тоже своеобразный тюнинг. Понятно, что такое рассматривать я не буду. Как и "радикальный" тюнинг ТАЗов.

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Я расскажу о тех фирмах, которые выпускают довольно добротный продукт. Но с начала - коротко об истории.

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Лично я считаю, что пик тюнинга пришелся на 80-е годы прошлого века - начало 21 века. Именно тогда и зародилось большинство именитых тюнинг-ателье. Именно тогда были заложены основы современного понимания тюнинга автомобиля. Я не буду рассматривать все направления, сделать это в рамках одной статьи просто нереально. Сосредоточусь только на спортивном направлении не экстремального тюнинга. Итак, почему 80-е годы прошлого века?

Дело в том, что к этому моменту развитие ДВС, КПП и прочих узлов автомобиля достигло своего пика в механической части. А модернизация сего, позволяло придать продукту спортивные нотки. Именно тогда появились уже более-менее приличные системы электронного впрыска топлива, что "развязывала руки" тюнинг-конторам. Кроме того, турбонаддув еще не стал общим местом и этим активно занимались в индивидуальном порядке. Примером качественного тюнинга той поры, можно считать высшее достижение немецкой конторы (немецкий тюнинг по моему скромному мнению - лучший) Koenig Specials, которая создала просто монстра - Ferrari Testarossa Koenig Competition.

Машина внешне стала гораздо шире и получила новый кузовной обвес, задний спойлер в духе F40. Но самое главное: 12-ти цилиндровый оппозитный мотор получил две турбины! А это сделать в условиях ограниченного пространства было очень непросто. В итоге, вместо "скромных" 390 л.с. стало 800! И это не предел. Имеются сведения, что из мотора выжимали и 1000 л.с. Для конца 80-х годов это было очень много.

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Несколько позже, с развитием электронных систем питания, получил свое развитие, так называемый чип-тюнинг (прямая отсылка к ПК!). Когда простая прошивка "электронных мозгов" давала неплохой прирост "лошадок" под капотом. Наибольший эффект получался у турбированных моторов (оттуда и растут ноги несравненных "турбовых Октах" - кто в теме, тот понял).

Удешевление производства крупноразмерных пластиковых деталей привел к росту популярности кузовного тюнинга. И хотя, всякие спойлеры, антикрылья и пороги ничего и близко не имели с аэродинамикой, они пользовались большим успехом. Ведь ваш скромный Гольф превращался в гоночного монстра по внешнему виду.

Но "золотые годы" тюнинга довольно быстро подошли к закату. Дело в том, что в мире стали резко ужесточаться требования по экологии. Что, естественно, затронуло и автомобили. Законодательства разных стран ужесточили требования к машинам и тюнинг-конторам стало довольно "кисло". Кроме того, бурное проникновение электроники в моторы сделало процедуру "разгона" очень и очень проблематичной. Из-за того, что просто так перепрошить заводскую программу управления мотором уже не получалось (привет новым видеокартам от Хуанга!), а количество датчиков, снимающих информацию откуда только можно, вводило в ступор. Но и тут постепенно стали выкручиваться, просто обманывая родную прошивку (отсылка к мод.биосам плат под мутанты). Полноценно заменить стоковую программу это не может, поэтому не стоит удивляться, когда ваш 1000-сильный Мерседес просто так, внезапно перейдет в аварийный режим...Эдакий синий экран в Виндоус. Лечится примерно также...

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К жестким эко-нормам подоспели и не менее жесткие требования по безопасности. Именно это фактически поставило крест на так любимыми россиянами "кенгурятниках" на джипах. Строгие нормы в некоторых странах не разрешают даже ставить другие колесные диски! Да-да, только из каталога данного автопроизводителя. В Италии, например, всякое вмешательство в подвеску недопустимо (это не значит, что так не делают, но закон имеется).





А теперь, перейдем к фирмам, которые благополучно "сожительствуют" с нынешними "дикими требованиями"...

Наиболее "не повезло" английским автомобилям. За них берутся далеко не все компании. Среди этой разномастной тусовки выделяется тюнинг-ателье Mansory, сделавшая свое имя на перекройке интерьеров и просто дикими экстерьерами машин. Очень на любителя.

Но на Востоке такое модно… И, если вам кажется, что имитация позолоты радиатора выглядит безвкусицей, то вы сильно ошибаетесь...Это не имитация, а настоящее золото!









Чтобы не обидеть представителей Туманного Альбиона, укажу на одного производителя, который по факту является все же тюнинг-конторой (и не только). Раньше, компания Lister выпускала автомобили. Потом, после долгого затишья, выпустила довольно странный спорткар Lister Storm с мотором от Jaguar.

Машина крайне редкая, но довольно успешно гонялась в 90-е годы в чемпионате GT. Сейчас производственная линейка состоит из купе, родстера и кроссовера. Которые являются ничем иным, как моделями того же Jaguar (но со своими VIN номерами).









Наиболее повезло немецким автопроизводителям. Но и тут не все так и "шоколадно".

Единственная контора, серьезно занимающаяся сейчас тюнингом автомобилей Mercedes, это Brabus. Кстати, не бог весть что, на деле. Но все же... Прославилась производством высокоскоростных машин, которые не всегда подтверждали свои характеристики.

Придворное ателье, AMG тут выглядит гораздо солиднее (особенно Black seriеs). Но оно уже давно внутризаводское. Поэтому тюнингом это считать не следует.

Формально, у BMW вообще нет крупной тюнинг-конторы. Ведь прославленная Alpina давно находится в ранге производителя автомобилей. Да, каждая Alpina имеет свой собственный VIN номер! Более того, машины собираются на общем конвейере BMW. По вашей спецификации. Но этот же факт подтверждает и то, что данная компания крайне серьезно подходит к тюнингу своих изделий. Машины от Alpina высоко ценятся во всем мире.

Хотя, чисто в спортивном плане и уступают машинам с шильдиком "М".

Еще одним "бедным родственником" является AUDI. Свое спортивное подразделение выпускает машины с буквами RS. Много фирм и фирмочек клепает тюнинг на всю линейку VW Group. Но величавой горой над ними возвышается фирма ABT с давней историей и спортивными успехами (именно ABT готовила гоночные машины для чемпионата DTM):

Поэтому, если ваш AUDI RS 6 стал "вяловатым", то вам именно сюда…









Теперь перескачем к автомобилям других стран, оставив напоследок еще одного "немца" (зато какого!)

Так уж сложилось, что большая часть качественного автотюнинга родом из Германии. Даже, если сами машины-доноры таковыми не являются.

Владельцам всяких Lamborghini/McLaren/Maserati тоже тяжело. Тюнинг-ателье, которые на высоком уровне "прокачают" автомобиль не так и много. Лучшей, на мой взгляд, является компания Novitec. Она специализируется на многих марках, предлагая заниженную подвеску, фирменные легкосплавные диски, карбоновые аксессуары экстерьера и выпускные системы. Есть и чип-тюнинг, но не особо кардинальный.

Куда больше повезло обладателям Ferrari. Ведь подразделение Novitec Rosso (с молчаливого согласия завода) выпускает ограниченным тиражом просто умопомрачительные варианты машин N-Largo! У которых совсем другой боковой обвес, крылья (именно крылья, а не накладки на них).

Такие машины довольно дорого стоят. И звучат машины от Novitec просто бесподобно!









А теперь - в Японию! Некогда тюнинговая отрасль этой страны просто шокировала своим подходом к превращению "домашних животных" в диких монстров! Но те времена канули в прошлое вместе с Nissan GTR 34, Toyota Cupra A 80 (не та, что БНВ)…

Сейчас стоит упомянуть разве, что придворные Nismo,

да TRD... Скучно...(Вот как же забомбит у поклонников JDM! Но тема настолько обширная, что нужно писать отдельную статью)

В США тюнинг всегда развивался буйным цветом, изредка увядая в период топливно-экономического кризиса. По количеству тюнинг-ателье, страна превосходит всю Японию и Европу вместе взятые. Не случайно, самое значимое автошоу тюнингованных автомобилей, SEMA, проходит именно там. Описывать крупные конторы - материала на пару статей. Я просто скажу о самой безбашенной и отбитой (в хорошем смысле): Hennessey.

Хотите 1000-сильный Dodge Challenger? Не проблема, только платите.

Собственно, тюнинга фирме с некоторых пор стало мало и она выпустила свой гиперкар. Да не абы какой, а чтобы Бугатти обогнать! И пусть первая итерация машины базировалась на удлиненном шасси Lotus Elise с турбированным мотором от Dodge Viper. Зато теперь она выпустила очень малой серией абсолютно новый гиперкар:Venom F5.





Ну и теперь снова возвращаемся в Германию. Ведь я ничего не сказал о тюнинге Porsche!

Я выделяю тут три компании. Первая (и самая на мой взгляд лаконичная в своей философии) - TechArt. Она не делает самые мощные версии или самые спортивные. Но это самые сбалансированные тюнинг-версии Porsche на протяжении многих лет. Именно в балансе всех характеристик кроется популярность данной фирмы.

Кроме того, компания много времени уделяет продувке своих машин в аэродинамической трубе (что игнорируют многие тюнинг-производители).





На другом конце расположилась фирма с диаметрально противоположным подходом - 9ff.

Они давно уже "клепают" моторы для 911 turbo мощностью свыше 1000 л.с. Ну, а на вершине производственной линейки расположился свой гиперкар - 9ff GT9 с центральным(!) расположением силового агрегата.

Последней тюнинг фирмой назову RUF, которая... также, как и Alpina, является самостоятельным производителем. Среди многих вариантов, особняком стоит модель RUF CTR Anniversary, посвященная старой машине, которая в конце 80-х была признана самой быстрой серийной машиной! Это был потрясающий тюнинг-проект на базе 911 Turbo, за ярко желтый цвет нареченный Yellow Bird.

Та самая легенда...

Новинка и посвящена ей. На первый взгляд - это обычный Porsche, далеко не последнего выпуска.

Но это не так! В основе автомобиля лежит карбоновый монокок, не имеющий ничего общего с автомобилями из Вайссаха. Только стилистически машина похожа на Porsche. На эксклюзивность прямо намекает его цена - около 750 тысяч евро! Обычные 911 и рядом не лежали...

«А что же мы?

И мы не хуже многих. Мы тоже можем много выпи...тюнинговать...»

Встречайте, российское тюнинг-ателье TopCar Design, созданное в 2004 году Олегом Егоровым. Да, используются иностранные комплектующие.

Но весь процесс происходит тут, в Москве. Салон вам перешьют по вашим извращенным фантазиям. Карбоновый обвес кузова - нет проблем. Форсировка мотора - пожалуйста. В, общем, дерзайте.





Вот такой очень поверхностный обзор современной тюнинг-индустрии.