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У многих пользователей ПК со временем наступает момент, когда блок питания в его компьютере начинает издавать звуки, ранее ему не присущие. Не всегда, но достаточно часто, причиной этого является износ вентилятора. И сегодня рассмотрим, что можно сделать в этом случае.

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Вообще все случаи с вентиляторами в БП можно поделить на две группы: вентилятор просто шумный и это не связано с его износом, шум появляется в результате износа вентилятора. В первой группе часто встречаются случаи, когда владельцы хотят заменить вентилятор даже, когда блок питания еще находится на гарантии. Я такое действие не приветствую. Особенно в блоках, которые стоят довольно приличные деньги. Но тут пусть решает каждый сам для себя: либо тишина и потеря гарантии, либо пытаться сменить блок по гарантии.

Будем рассматривать замену вентиляторов, после окончания гарантийного срока.

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Самый простой вариант: попытаться найти на китайских торговых площадках такой же вентилятор. Но это не всегда возможно. Для старых блоков скорее всего найти не получится. А иногда цены на некоторые модели вводят в ступор, ибо она спокойно может превышать ценник какого-нибудь среднего вентилятора от Noctua.

Да и доставка из Китая обычно занимает много времени, а ваш блок может требовать замены немедленно.

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В таком случае надо искать замену из альтернативных вариантов. И вот тут и возникают две главные проблемы, связанные с поиском альтернативы: вентилятор должен запускаться в блоке питания и обеспечивать достойную производительность.

Начнем с того, что практически никогда в обзорах самих блоков питания не указывается стартовое напряжение вентилятора (производители замену вентилятора на не оригинальный не рассматривают). И далеко не все производители самих вентиляторов указывают этот параметр для своих продуктов. Значит, идем путем проб и ошибок...

Для того, чтобы не ошибиться с покупкой? необходимо замерить стартовое напряжение на разъеме вентилятора в блоке питания. А для этого нужен мультиметр. Делается все достаточно просто: разбираете блок питания, отсоединяете родной вентилятор ( обычно там двухпиновый разъем) и замеряете напряжение в момент запуска БП. Тут возможно три варианта:

- Мультиметр покажет некоторое значение, которое будет постоянным на момент запуска и после него (естественно, долго такой замер производить не стоит), это наиболее часто встречающийся вариант.

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- В момент запуска может быть скачок напряжения, который позволит раскручивать вентилятор с высоким стартовым напряжением. Такие случаи имеют место, но не часто.

- Напряжение (без нагрузки) держится на значении 12в. В таком случае можно подключить любой вентилятор. Лично с таким случаем сталкивался в блоке Corsair CS650m.

Типичен он или нет, не знаю.

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Обычно все упирается в отсутствие того самого мультиметра. Мой совет: купите себе недорогую модель, в хозяйстве пригодится всегда.

Не обязательно эта модель, просто для понимания цены...

Вторая проблема в некоторых случаях может быть трудно решаемой - это поиск вентилятора с высокой производительностью. Об этом поговорим в конце статьи.

Итак, какие же модели вентиляторов стоит рассматривать для установки в блоки питания, исходя (пока) из низкого стартового напряжения (тот самый распространенный случай, когда у вас нет мультиметра)?

Самый выгодный вариант - установка вентиляторов фирмы Arctic моделей Р12 и Р14.

Самых простых с разъемом 3-pin, без pwm. Данные вентиляторы имеют очень низкое стартовое напряжение, порядка 2,5 вольт (это проверено лично и соответствует заявленным данным). Именно такие модели. Варианты с pwm, шарикоподшипниками и модели F-серии имеют более высокое стартовое напряжение. Поэтому старт их не гарантирован. Модели же P-серии без pwm "заведутся" в 90% случаев.

Но есть одно "но". Уже были случаи, когда модель Р14 из-за своей толщины (27 мм) не влезала в блок питания. Просто упирался вентилятор в радиатор охлаждения элементов. Этот момент стоит также учитывать.

Следующий рабочий вариант - некоторые модели Be Quiet!. В соответствующей ветке Конференции было достаточно случаев удачного имплантирования модели Be Quiet! SHADOW WINGS 2 [BL085].

Результатом довольны. Сам я с такими вентиляторами не сталкивался, поэтому замеры стартового напряжения не производил. Это более дорогой вариант, но и вентилятор выше классом, чем Р12.

Из самого дешевого сегмента стоит рассматривать такую модель, как Exegate EX12025S3P.

Теперь я рассмотрю конкретные модели, которые покупал с расчетом на установку в свои БП.

Для начала об Arctic P14. Данный вентилятор стоит уже более двух лет в моем блоке Enhance 700W EPS-1770GA4.

Никаких особых нареканий он не вызывает, хотя признаки "усталости" уже есть (при выключении слышен тихий шелест при остановке вертушки).

Следующие модели просто лежат в коробке и для данной статьи я снова их протестирую. Измерение стартового напряжения будет осуществляться с помощью реобаса G-Vans Legion. Положение вентилятора при этом - горизонтальное, вертушкой вверх.

Deepcool Wind Blade 120: стартовое напряжение - 3,3 в., рабочий диапазон оборотов 500-1350 об/мин.

Производительность хорошая, но и шумит достаточно сильно. Рекомендую только в самые дешевые блоки (для нетребовательных и глухих).

Fractal Design Dynamic GP 14 (тестировались горизонтально, но "вниз головой", т.к. это мои корпусные вентиляторы): стартовое напряжение - 2,8 в., рабочий диапазон оборотов 280-980 об/мин.

Низкое стартовое напряжение убивается плохой производительностью и малыми оборотами. Если ставить, то только при значительном запасе по мощности самого БП ( в смысле, потребление железа намного меньше мощности блока).

Также можно рассмотреть модель Fractal Design Dynamic X2 GP-14.

Fractal Design Venturi HF 14: стартовое напряжение - 2,5 в., рабочий диапазон оборотов 340-1190 об/мин.

Это совсем другое дело! Несмотря на скромные обороты, по производительности превосходит более "оборотистый" Arctic P14. Его минус - во многие блоки питания будет невозможно установить из-за резиновых "ушек".

Бомж-элита, Noise Blocker XK 2: стартовое напряжение - 4 в.(указанное производителем - 5 в.), рабочий диапазон оборотов 370-1000 об/мин.

Так себе вариант... Довольно высокое стартовое напряжение не позволило ему стартовать в Enhance 700W EPS-1770GA4, а ведь для этого и был куплен. Малый диапазон оборотов, средняя производительность. Больше минусов, чем плюсов. Брать не стоит, а вот, если у вас уже есть, то такой вариант опробовать можно.

Nanoxia FX Evo 140: стартовое напряжение - 4,2 в., рабочий диапазон оборотов 500-1110 об/мин.

Можно было бы взять, но довольно высокое стартовое напряжение. Без проверки БП мультиметром не стоит тратить на него деньги.

Phobya G-Silent 14: стартовое напряжение - 4,1 в., рабочий диапазон оборотов 460-1120 об/мин.

Рекомендации аналогичны предыдущему. Только если уверены в стартовом напряжении своего БП. И не рассчитывайте на особо долгий срок жизни. Один вентилятор после двух лет работы, стал выдавать странные "кренделя", показывая обороты свыше 2000 об/мин, что невозможно.

Как видите, тут нет брендовых дорогих моделей. Такие случаи встречались в Конференции, но без особых подробностей. Поэтому рекомендовать покупку вентилятора от той же Noctua в БП, не буду. Есть большой шанс, что он "не заведется" и деньги будут потрачены зря. Еще пара таких "опытов" и можно спокойно растратить сумму, эквивалентную среднему (но новому!) блоку питания с бронзовым сертификатом.

Теперь коротко про подключение вентиляторов. Если вам не хочется портить вентилятор, то заказываем в Китае переходник на разъем 2-pin.

Более простой вариант (требующий определенных навыков) - отрезаем разъем подключения от старого вентилятора и припаиваем к новому, соблюдая полярность.



Для случаев с заменой вентиляторов с нестандартными разъемами подключения Для случаев с заменой вентиляторов с нестандартными разъемами подключения Иногда встречаются блоки питания, где вентилятор подключается к колодке с большим количеством пинов. Как правило, это модели с обычной или РГБ-подсветкой. И тут однозначного совета дать нельзя. Само собой, что другой вентилятор будет уже без подсветки, но вот к каким разъемам надо подключать провода ("минус" и "плюс" заранее никто не скажет. Либо сами прозванивайте, либо ищите информацию в интернете. Такие случаи уже встречались с моделями от Thermaltake. Видео по Thermaltake Smart BX1 RGB (с 4 минуты):





Видео по Corsair CX550F RGB (примерно с 7 минуты):







Некоторые скажут: к чему этот разговор, просто меняем вентилятор на любой приглянувшийся, а сам "вентиль" подключаем к свободному разъему на материнской плате. Да, такие случаи имеют место. Но стоит принимать во внимание, что никакой обратной связи между вентилятором, подключенным к плате и самим БП, нет. Поэтому регулировка оборотов не будет осуществляться. Со всеми вытекающими последствиями. Такой способ подключения можно рекомендовать только в крайнем случае (и такой мы тоже рассмотрим).

Также стоит сказать о тех, кто подумает следующим образом: пусть вентилятор не стартует сразу, но с ростом нагрузки/температуры он все равно будет крутиться. Да, это так. Но вот сам производитель не рассчитывал, что его БП будет работать в полупассивном режиме. Учитывая, что мы говорим о преимущественно старых блоках, да еще и с вентиляторами, которые скорее всего имеют меньшую производительность, перевод на полупассив пагубно скажется на температуре внутри БП. Но тут каждый сам себе "инженер"...

И теперь переходим к производительности новоустановленных вентиляторов. Чудес в природе не бывает. Тихо и производительно - это про маркетинг, а не физику. Поэтому, меняя шумный родной вентилятор на заведомо более тихий, готовьтесь к тому, что температура в вашем БП вырастет. Это далеко не всегда критично, все зависит от конкретного случая.

Возьмем в качестве примера "бронзовый" БП Be Quiet! SYSTEM POWER 9 600W [BN247].

Сосредоточимся лишь на нужных характеристиках. По результатам многих обзоров, данный блок имеет не самые лучшие температуры под высокой нагрузкой. Допустим, что ваша система потребляет около 400 вт. Замена родного вентилятора на Arctic Р12 приведет к росту температуры внутри блока. Но ничего критичного не будет. А вот, если система потребляет "на все деньги", около 570 вт по 12-ти вольтовой линии, то температура уже будет достаточно высокой, что заметно скажется на ресурсе компонентов вашего блока. Что же делать в таком случае? Ведь "переборка" разных производительных моделей может выйти в сумму, превышающей стоимость самого БП ( и еще не ясно, с каким результатом). Вот тут и стоит рассматривать вариант подключения производительного вентилятора к материнской плате. А выставлять обороты вы уже будете сами, по наитию.

Может возникнуть вопрос: почему так мало рекомендуемых моделей вентиляторов? Все просто. Сбор информации держится на энтузиастах, а мешает ему обычная людская безответственность. Пишет человек с просьбой помочь. Ему дают несколько вариантов. И все. Никакой обратной связи: помогло, не помогло, не известно... Рекомендуемые же в шапке темы вентиляторы, уже просто не найти в продаже. Вот по такой причине список вентиляторов невелик.

В качестве поиска информации могу лишь порекомендовать статьи "старого пирата", Джордана (он же тов. Сергей Лепилов), в своих обзорах вентиляторов обычно тестирует и стартовое напряжение.

Ну, а если у кого-то имеется опыт удачного "колхозинга" вентиляторов в БП, то пишите в комментариях (а еще лучше в Конференции в данной теме.

P.S.: никакой рекламной интеграции не ищите. Просто привел цены из первых попавшихся источников...