Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование контроллера вентиляторов G-Vans Legion

Небольшой обзор и тестирование контроллера вентиляторов G-Vans Legion в корпусе NZXT Phantom 530.
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3070 по цене 3060 Ti в Ситилинке
9 т.р. скидка на третью RTX 3070
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
-9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке
Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Пару месяцев назад я уже делал подобный обзор на схожий контроллер от компании Scythe.

Теперь пришла пора на обзор его китайского аналога.

анонсы и реклама
3070 ASUS Gaming дешевле 3060 Ti в Compeo.ru
Еще одна ASUS 3070 дешево - это за копейки
Ryzen X8 5800X в XPERT.RU сильно дешевле чем везде
3060 Ti дешево в Compeo.ru
<b>Скидка 40% на геймерское железо</b> в Ситилинке
RTX 3080 за 150 000р - смотри что за зверь
Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке
Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Краткая предыстория его приобретения.

Используя контроллер от Scythe, я подумал, что неплохо бы приобрести такой же для другого компьютера, но подешевле. Мне, в принципе, нужен был только контроль температуры. Но такие штуки в формате 5,25 дюймов я не видел. Среди разнообразных моделей остановился на модели G-Vans Legion от абсолютно неизвестной мне компании. На сайте российского интернет - магазина он выглядел вполне прилично.

реклама

В живую, первые впечатления также были положительными. Довольно качественная коробка с суперобложкой. Внешний обзор контроллера не выявил каких-то недостатков.


реклама

 

 

Внутренняя коробка

реклама

 

Документация и термопары

 


Я не специалист в электрике, поэтому о плате судите сами.


Плата контроллера

 

Контроллер позволяет работать с четырьмя вентиляторами с 3-пиновым подключением и подключать четыре термопары. Девайс позволяет выбирать семь цветовых вариантов подсветки экрана, отображает температуру в градусах Цельсия и по Фаренгейту. И еще и может отображать напряжение работы вентиляторов.

Вот так контроллер выглядит в корпусе NZXT Phantom 530.

Рукоятки вращаются с небольшим усилием. Боковые кнопки переключения режимов выполнены из резины и не имеют четкой фиксации нажатия. Питание осуществляется через разъем Molex. Но после включения компьютера первые положительные эмоции испаряются…Дело в экране. Он очень плох. На нем заметны парочка дефектов и его яркость по все площади не равномерная. Еще один минус: яркость очень сильно зависит от угла обзора. Наилучшее положения-смотреть на него сверху-вниз.


Разные цвета экрана имеют довольно приличный разброс по яркости и насыщенности. Наиболее хорошие варианты: красный, зеленый и стандартный светло-фиолетовый.

Температура по Фаренгейту

Отображение напряжения вентиляторов

Базовый вариант цвета. Обороты вентилятора и температура в градусах Цельсия

Для фанатов Far Cry New Dawn

Для фанатов Intel

Для читателей АиФ

Для фанатов AMD

Для фанатов NVidia

А... ,не знаю: просто цвет морской волны...

В темноте подсветка выглядит поприличнее и более-менее сочетается с подсветкой видеокарты и материнской платы

 Но толка от этой функции немного: контроллер не сохраняет в памяти настройки. Поэтому при включении снова нужно устанавливать выбранный цвет. Но мне эта функция не особо и нужна, т.к. сам контроллер закрыт крышкой корпуса (я боялся, что ручки будут мешать закрытию, но зря).


А вот функцию замера напряжения на вентиляторах я использовал часто. С его помощью можно легко замерить напряжение, при котором вентилятор начинает вращаться. А пригодится это может, например, для выяснения: подойдет вентилятор для замены в блок питания (правда, нужно еще знать его стартовое напряжение). Многие фирмы не считают нужным указывать данный параметр в характеристиках.

Но самое главное для меня - измерение температуры в районе питания на видеокарте и материнской плате. Сам контроллер брался в то время, когда в этом корпусе стояла система с разогнанным I5-4690К и там смысл от измерения температуры на плате в разгоне был выше, чем сейчас на стоковом i5-8400. Но и тут он может дать некую информацию к размышлению (об этом чуть позже).

К контроллеру я подключил основную часть корпусных вентиляторов: два верхних (на выдув), боковой (он обдувает жесткие диски) и внутренний, который обдувает видеокарту. Можно было все их подключить к встроенному хабу самого корпуса. Но он даже в режиме минимальной производительности достаточно шумен. Мне пришлось передний 200мм вентилятор переподключить в материнской плате, чтобы понизить его обороты.

С самого контроллера было вначале задействовано три термопары: две подключены к видеокарте (на бэкплейте и внутренней теплоотводящей пластине) и на материнской плате. Но потом, поняв, что температура на бэклейте практически совпадает с данными другого датчика, я просто повесил его в корпусе в корзине жестких дисков.

Термодатчик на видеокарте

 Термодатчик на плате

 Что касается точности показания контроллера. Показания скорости вращения вентиляторов почти совпадают с данными на контроллере Scythe. А показания с термодатчиков отличается от показания китайского пирометра в среднем на 1-2 градуса (в меньшую сторону).


Ну теперь зачем нужно измерять температуру на питании видеокарты и материнской плате.

У меня парочка видеокарт EVGA 1070 FTW.И на поколение Паскалей от данной фирмы был просто шквал обвинений в выходе из строя по причине прогаров плат в районе питания. Одной из вероятных причин называли высокую температуру на питании, вследствие недоработки конструкции. На самом деле все не совсем так и схоже со "скандалом", наподобие недавнего конденсаторного с картами NVidia. Но, чтобы "душа была спокойна", поставил термодатчики.

На материнскую же плату поставил просто так, из интереса. Сама плата ASRock B360 Fatality K4 не относится к бюджетной в классе. Но ее, как самую дешевую с радиаторами, я взял в расчете на теоретический апгрейд на более мощный процессор. Уже на момент покупки по обзорам ее более старшей сестры на Н370 - чипсете,я знал, что из себя представляет ее питание. Поэтому слова про 10-ти фазное питание оставим на совести инженеров (или маркетологов) компании.

Что ж, посмотрим, что покажут термодатчики в стресс-тестах.

Для видеокарты я применю тест на наличие артефактов в программе MSI Kombuster. Сама видеокарта работает на даунвольте 1в в разгоне.

После пятиминутного прогона, температура чипа достигла 67 градусов, а температура термодатчика-50,4 градуса. Даже если прибавим компенсацию в 15-20 градусов, то ничего страшного на питании не происходит. 

Температура термопары на видеокарте

 При прогоне Linx процессор прогрелся до 63 градусов по самому горячему ядру, потребляя 90 вт.


Термодатчик на материнской плате показал в этот момент 52,1 градуса при 24 градусах в комнате.


Температура на материнской плате

 Если усложнить задачу и, предварительно прогреть плату получасовым прогоном Prime, то максимальная температура может достигнуть 60 градусов. Что тоже немного, но учитывая небольшой потребление процессора, можно сделать вывод о довольно сомнительной способности такого же питания к разгону на платах z370 (Pro 4). Их удел - разгон памяти и I5-9600К, не более.


Что же можно сказать по данному контроллеру? За время его эксплуатации никаких дефектов выявлено не было. Оборвалась одна термопара. Посторонних звуков он не издает. Про остальные недостатки уже рассказал.

Сейчас такие девайсы никто особо не использует. Но все же дам совет, тем, кто задумается о покупке контроллера с Али - Экспресс. Не берите сенсорные модели, они ужасно глючные. Лучше взять с простыми "крутилками". Экран хороший вы в любом случае не получите, так хоть регулировать обороты будет комфортно. Ну, обладая более солидной суммой, можно взять контроллер от известной фирмы.


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
3
Тестирование трех поколений видеокарт в играх F1 2018 и F1 2019
3
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
19
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
10
Обзор игровой гарнитуры MSI Immerse GH61
4
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2020
14
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Mirage 5
15
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
16
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
40
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4

Интересные материалы

Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – декабрь 2020
13 декабря 2020 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC
14 декабря 2020 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X: шутки закончились
5 декабря 2020 44
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC (NE63070H19P2-1040G)
6 декабря 2020 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена видеокарт GeForce RTX 3070 в России опустилась ниже GeForce RTX 3060 Ti
47
Xbox Game Pass: Нужно всего лишь подождать
3
Бесплатный буст AMD SAM запущен на Ryzen 7 1700 + Radeon RX 580 и B450 – результат неоднозначный
9
Windows 10 2015 обеспечивает более высокий fps по сравнению с Windows 10 2020 — тест Tech YES City
23
Xiaomi Redmi 9 Power представлен официально – Snapdragon 662, стереодинамики и АКБ на 6000 мА*ч
3
Официальный документ Intel гласит, что Comet Lake - всё, но тревога оказалась ложной
25
Radeon RX 6800 XT оказалась неиграбельна в Watchdogs Legion – 25fps vs 59fps на RTX 3080 от Wccftech
51
Cyberpunk 2077 превратили в скопление картофелей – показана самая худшая графика игры
22
Процессоры Intel Rocket Lake-S будут страдать высоким энергопотреблением
120
Генри Кавилл избавился от старой GeForce RTX 2080 Ti – Ведьмак купил новую видеокарту
43
5 новых полезных функций Windows 10 будут доступны пользователям в 2021 году
7
6-ядерный Ryzen 5 5600X опережает 8-ядерный Ryzen 7 3700X в ряде игр — тест Jarrod'sTech
23
Блогер протестировал игровой ПК от Xiaomi за 50 000 рублей в Cyberpunk 2077
29
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 2-й: Oddworld New 'n' Tasty
13
Huawei Mate 40 раскупили на старте продаж как горячие пирожки
7
К концу декабря цена Биткоина достигнет 30 000 долларов, а в 2021 пробьёт 400 000 – мнение экспертов
45
На те же грабли: NVIDIA заключила с Samsung новый контракт на выпуск видеочипов
36
GeForce RTX 3080 почти в два раза быстрее Radeon RX 6800 XT в Quake II RTX — тест PC Gamer
184
NVIDIA вернулась к Samsung – производством видеокарт GeForce RTX 30 займётся южнокорейская компания
15
Cyberpunk 2077 удалили из магазина PlayStation Store – вопрос с возвратом денег решён окончательно
49

Популярные статьи

10 отличных RPG последних 5 лет - в которые можно уйти на месяцы, забыв о реальности
24
Выбираем SSD в конце 2020 - 5 важных факторов и фактов, которые нужно знать
78
Обзор и тестирование корпуса ASUS ROG Z11
19
GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600
36
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT в связке с процессором Core i5-10400F
10
Ретробенчмаркинг — GeForce 9600 GT (G94)
13
Самая востребованная IT-профессия Data Scientist, или как начать зарабатывать 170 000 рублей в месяц
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
49
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 UX435EG
3
Тестирование трех поколений видеокарт в играх F1 2018 и F1 2019
3

Сейчас обсуждают

REY_B_
00:37
Да просто не выдержал кривую мышь. А сказал, что "сломалась". Раньше да, контора работала хорошо. Но сейчас, категорически не рекомендую. Лучше уж Дефендер за 500 р.
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
Иван Забулдыгин
00:36
Мы в коментариях статьи про диспетчер задач, где я сказал, что он в 2020 не показывает сколько памяти потребляет приложение, на что вы вступили в спор. Мне плевать виртуальная память или может магичес...
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
REY_B_
00:32
Зато сенсор хлам.
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
REY_B_
00:29
14 лет назад! Вспомнила бабушка свою невинность!
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
Махмуд Ололоев
00:28
Фанатики и жертвы хайпа/маркетинга ничем не думают, они видят продукцию своего идола и без раздумий ее берут, при этом не важно, что она может быть хуже равноценного предложения конкурента, они для се...
Все модели Ryzen 5000 в ТОП-12 по продажам Amazon, а от Intel в этом рейтинге только i7-9700K
REY_B_
00:27
Х7 хлам хламом! - Курсор на них прыгает как короносвинснутый заяц! Была и не одна, даже блоди валяется. Если ковырнуть крышечку на сенсоре, то видно что он залит компаундом. Залит криво!!!! И что там ...
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
linux4ever
00:26
Я же спросил, вы сами пробовали выделять виртуальную память? Своим кодом? Вы с утечкой памяти проблему путаете. Я не знаю как в десятке, но в семерке апдейтер реально очень сильно течёт.
Разработчик диспетчера задач Windows признался, что не верил в появление 32-ядерных процессоров
Inqizitor
00:24
Недавно такой купил для своего корпуса, доволен. https://rozetka.com.ua/184933582/p184933582/
Обзор и тестирование контроллера вентиляторов G-Vans Legion
REY_B_
00:22
К слову, Хаббл получился близоруким. Перед полировкой главного зеркала, техник неверно установил нуль-корректор. При полировке два дополнительных нуль-корректора сразу же выдали ошибку. Приказом свыше...
Телескоп Хаббл отметил 30-й день рождения
Terex VS
00:21
руки прочь от CD Projekt RED! совсем зачмырили падлы. они единственные порядочные похоже на рынке и на тебе. если их обанкротят, кто дорабатывать то будет? что же Криса никто не тормошит, они 400 млн...
CD Projekt RED пообещала при необходимости вернуть за Cyberpunk 2077 деньги «из собственного кармана»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем