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Пару месяцев назад я уже делал подобный обзор на схожий контроллер от компании Scythe.

Теперь пришла пора на обзор его китайского аналога.

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Краткая предыстория его приобретения.

Используя контроллер от Scythe, я подумал, что неплохо бы приобрести такой же для другого компьютера, но подешевле. Мне, в принципе, нужен был только контроль температуры. Но такие штуки в формате 5,25 дюймов я не видел. Среди разнообразных моделей остановился на модели G-Vans Legion от абсолютно неизвестной мне компании. На сайте российского интернет - магазина он выглядел вполне прилично.

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В живую, первые впечатления также были положительными. Довольно качественная коробка с суперобложкой. Внешний обзор контроллера не выявил каких-то недостатков.





реклама Внутренняя коробка реклама Документация и термопары

Я не специалист в электрике, поэтому о плате судите сами.





Плата контроллера

Контроллер позволяет работать с четырьмя вентиляторами с 3-пиновым подключением и подключать четыре термопары. Девайс позволяет выбирать семь цветовых вариантов подсветки экрана, отображает температуру в градусах Цельсия и по Фаренгейту. И еще и может отображать напряжение работы вентиляторов.

Вот так контроллер выглядит в корпусе NZXT Phantom 530.

Рукоятки вращаются с небольшим усилием. Боковые кнопки переключения режимов выполнены из резины и не имеют четкой фиксации нажатия. Питание осуществляется через разъем Molex. Но после включения компьютера первые положительные эмоции испаряются…Дело в экране. Он очень плох. На нем заметны парочка дефектов и его яркость по все площади не равномерная. Еще один минус: яркость очень сильно зависит от угла обзора. Наилучшее положения-смотреть на него сверху-вниз.





Разные цвета экрана имеют довольно приличный разброс по яркости и насыщенности. Наиболее хорошие варианты: красный, зеленый и стандартный светло-фиолетовый.

Температура по Фаренгейту Отображение напряжения вентиляторов Базовый вариант цвета. Обороты вентилятора и температура в градусах Цельсия Для фанатов Far Cry New Dawn Для фанатов Intel Для читателей АиФ Для фанатов AMD Для фанатов NVidia А... ,не знаю: просто цвет морской волны... В темноте подсветка выглядит поприличнее и более-менее сочетается с подсветкой видеокарты и материнской платы Но толка от этой функции немного: контроллер не сохраняет в памяти настройки. Поэтому при включении снова нужно устанавливать выбранный цвет. Но мне эта функция не особо и нужна, т.к. сам контроллер закрыт крышкой корпуса (я боялся, что ручки будут мешать закрытию, но зря).

А вот функцию замера напряжения на вентиляторах я использовал часто. С его помощью можно легко замерить напряжение, при котором вентилятор начинает вращаться. А пригодится это может, например, для выяснения: подойдет вентилятор для замены в блок питания (правда, нужно еще знать его стартовое напряжение). Многие фирмы не считают нужным указывать данный параметр в характеристиках.

Но самое главное для меня - измерение температуры в районе питания на видеокарте и материнской плате. Сам контроллер брался в то время, когда в этом корпусе стояла система с разогнанным I5-4690К и там смысл от измерения температуры на плате в разгоне был выше, чем сейчас на стоковом i5-8400. Но и тут он может дать некую информацию к размышлению (об этом чуть позже).

К контроллеру я подключил основную часть корпусных вентиляторов: два верхних (на выдув), боковой (он обдувает жесткие диски) и внутренний, который обдувает видеокарту. Можно было все их подключить к встроенному хабу самого корпуса. Но он даже в режиме минимальной производительности достаточно шумен. Мне пришлось передний 200мм вентилятор переподключить в материнской плате, чтобы понизить его обороты.

С самого контроллера было вначале задействовано три термопары: две подключены к видеокарте (на бэкплейте и внутренней теплоотводящей пластине) и на материнской плате. Но потом, поняв, что температура на бэклейте практически совпадает с данными другого датчика, я просто повесил его в корпусе в корзине жестких дисков.

Термодатчик на видеокарте Термодатчик на плате Что касается точности показания контроллера. Показания скорости вращения вентиляторов почти совпадают с данными на контроллере Scythe. А показания с термодатчиков отличается от показания китайского пирометра в среднем на 1-2 градуса (в меньшую сторону).



Ну теперь зачем нужно измерять температуру на питании видеокарты и материнской плате.

У меня парочка видеокарт EVGA 1070 FTW.И на поколение Паскалей от данной фирмы был просто шквал обвинений в выходе из строя по причине прогаров плат в районе питания. Одной из вероятных причин называли высокую температуру на питании, вследствие недоработки конструкции. На самом деле все не совсем так и схоже со "скандалом", наподобие недавнего конденсаторного с картами NVidia. Но, чтобы "душа была спокойна", поставил термодатчики.

На материнскую же плату поставил просто так, из интереса. Сама плата ASRock B360 Fatality K4 не относится к бюджетной в классе. Но ее, как самую дешевую с радиаторами, я взял в расчете на теоретический апгрейд на более мощный процессор. Уже на момент покупки по обзорам ее более старшей сестры на Н370 - чипсете,я знал, что из себя представляет ее питание. Поэтому слова про 10-ти фазное питание оставим на совести инженеров (или маркетологов) компании.

Что ж, посмотрим, что покажут термодатчики в стресс-тестах.

Для видеокарты я применю тест на наличие артефактов в программе MSI Kombuster. Сама видеокарта работает на даунвольте 1в в разгоне.

После пятиминутного прогона, температура чипа достигла 67 градусов, а температура термодатчика-50,4 градуса. Даже если прибавим компенсацию в 15-20 градусов, то ничего страшного на питании не происходит.

Температура термопары на видеокарте При прогоне Linx процессор прогрелся до 63 градусов по самому горячему ядру, потребляя 90 вт.



Термодатчик на материнской плате показал в этот момент 52,1 градуса при 24 градусах в комнате.





Температура на материнской плате Если усложнить задачу и, предварительно прогреть плату получасовым прогоном Prime, то максимальная температура может достигнуть 60 градусов. Что тоже немного, но учитывая небольшой потребление процессора, можно сделать вывод о довольно сомнительной способности такого же питания к разгону на платах z370 (Pro 4). Их удел - разгон памяти и I5-9600К, не более.





Что же можно сказать по данному контроллеру? За время его эксплуатации никаких дефектов выявлено не было. Оборвалась одна термопара. Посторонних звуков он не издает. Про остальные недостатки уже рассказал.

Сейчас такие девайсы никто особо не использует. Но все же дам совет, тем, кто задумается о покупке контроллера с Али - Экспресс. Не берите сенсорные модели, они ужасно глючные. Лучше взять с простыми "крутилками". Экран хороший вы в любом случае не получите, так хоть регулировать обороты будет комфортно. Ну, обладая более солидной суммой, можно взять контроллер от известной фирмы.



