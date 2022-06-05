Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
Пока компания NVidia купается в "лучах славы" (преимущественно, основанной на высоком хешрейте), "красная AMD" выкатывает вторую версию своего "аналога" DLSS, которая подходит ко всем видеокартам в принципе. Не мудрствуя лукаво, назвали ее просто - FSR 2.0:
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"Технология AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) 2.0 - это наше совершенно новое решение для временного масштабирования с открытым исходным кодом. FSR 2.0 использует передовые временные алгоритмы для восстановления мелких геометрических и текстурных деталей, создавая сглаженные выходные данные из сглаженных входных данных. Технология FSR 2.0 была разработана с нуля и является результатом многолетних исследований AMD. Он был разработан для обеспечения более высокого качества изображения по сравнению с FSR 1.0, нашим оригинальным решением для пространственного масштабирования с открытым исходным кодом, запущенным в июне 2021 года." - перевод статьи из интернета.
Меня не волнуют подробности, хочется просто посмотреть, что она дает в конкретных случаях...
Первым "общедоступным" примером интеграции стала игра God of War. В ней и проверим работу этой технологии.
Тестовая система:
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Процессор: i7-8700T (3800-4000 МГц)
Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW GAMING
Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц, 14-16-16-32 СR1)
Операционная система: Windows 10 LTSC
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Разрешение монитора : 1920х1080
Запись тестового отрезка осуществляется с помощью программы CapFrameX.
По сравнению с предыдущими версиями игры, поменялась только сама настройка функции FSR. Теперь там можно в ручном режиме настраивать резкость, чего ранее не было.
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Хотелось бы сравнить прирост (или убыль) частоты кадров в сравнении со старой версией. Но. В новых ревизиях игры фпс немного снизился безо всякой причины. Поэтому от сравнения с версией FSR 1.0 решил отказаться (тем более, что и ее надо сначала скачать).
В своем предыдущем обзоре игры, я уже упоминал, что сам прирост от технологии FSR, конкретно в данном случае, более скромный, чем в той же Horizon Zero Dawn. Так, посмотрим, что же даст новая версия...
Для начала выкручиваем настройки в максимум. Для видеокарты GTX 1070 в разрешении 1080р это не играбельно:
Теперь задействуем режим FSR в пресете "качество" (другие даже не стоит рассматривать - ухудшение картинки очень заметное):
Прирост есть, но он очень небольшой, 10%... Я не вижу смысла в таком режиме что-то тестировать.
Выставлю кастомные настройки, на которых и прошел игру:
Тестовым отрезком будет выступать достаточно красочная локация возле дома Фреи.
Для начала сравнение возле точки сохранения.
Старая версия игры (точно ее не помню, может 1.05 или 1.06):
Теперь на тех же настройках последняя версия игры:
Как видите, 3 кадра кот языком слизнул...Печально...
Отбрасываем "старье" и приступаем к сравнению скриншотов с FSR и без оного.
Кастомные настройки:
Кастомные настройки и режим FSR "качество":
Для удобства сравнения, ссылка на слайдер.
Что же дает увеличение резкости?
Кастомные настройки:
Кастомные настройки + FSR:
Кастомные настройки + FSR + резкость на максимум:
Смотрим слайдер.
Если коротко резюмировать, то технология FSR работает лучше первой версии. Это радует, но и прирост фпс стал еще меньше (что, впрочем, логично). Если выставить пресет "качество" и немного выкрутить ползунок резкости, то разницы с нативной картинкой вы не увидите.
Ну и теперь проведу "тестовый забег" по той же локации в режиме кастомных настроек и еще с FSR (но без резкости):
Прирост составил около 14%, что маловато. Но чудес не бывает: либо картинка, либо частота кадров...
Какой вывод можно сделать по данной технологии?
Компания AMD не сидит без дела и пытается сделать достойный аналог технологии DLSS от NVidia. И это радует. Вторая версия FSR 2.0 уже гораздо ближе к конкуренту и по прежнему подходит для любых видеокарт.
Кроме того, внедрение данной технологии в игры довольно простое. И можно рассчитывать, что игр с функцией AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 вскоре станет больше.
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