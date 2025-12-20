Сайт Конференция
«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера

А под праздники, дорогие детки, я вам приготовил необычный фильмец про злого Санту...
Предыстория

Начнем с предыстории, которая будет и длиннее, и интереснее, чем сама история…

В 1984 году, на «широкие экраны», вышел слэшер «Тихая ночь, смертельная ночь» («Silent Night, Deadly Night»), который в мои школьные годы в видеосалоне назвали «Ночь молчания, ночь смерти». Что не меняет сути.

Режиссером фильма был Чарльз Е. Селлер мл. А в ролях актеры, коих я практически не знал (ну, разве что Лилиан Шовин видел в фильмах). Главная роль досталась Роберту Брайану Уилсону.

Сюжет

В сочельник, счастливая семья из мамы, папы и двух детишек, едет в психиатрическую лечебницу, где находится отец папы (дедушка для главного героя). Дедушка находится в состоянии полного «овоща» и вообще не реагирует на приехавших. Но, как только остается один на один с внучком, то раскрывает тому «страшную тайну», что делает Санта-Клаус с непослушными детишками.

Пацан (а зовут его Билли) в перманентном ужасе от услышанного. И с таким «открытием» он едет с родителями обратно домой.

Но по пути им встречается грабитель в костюме Санты.

Он убивает родителей, но Билли сбегает, хотя все отлично видел. Пророчество сумасшедшего деда сбылось…

Пацана помещают в детский дом для несовершеннолетних под патронатом церкви. И там довольно суровая (местами даже злая) настоятельница пытается «выбить дурь» из головы мальчика, используя свои методы.

Но, естественно, это лишь усугубило психические проблемы, хотя внешние проявления более-менее стали адекватными. Все, что вынес Билли из «пансионата», так то, что за «плохое поведение» нужно обязательно наказывать. И наказание – есть добро…

Когда ему стукнуло 18-ть лет, его устроили работать в магазин игрушек, где он отлично справляется с поставленными задачами.

Но вот наступает канун Рождества. И Билли снова «в напряге». А тут ему еще и достается роль «магазинного» Санты. Ну, а после – типичный местечковый корпоратив.

На корпоративе парню «сносит крышу», «чайник закипает», «фляга потекла» основательно. И Билли в костюме Санты начинает наказывать всех виновных. 

Это и «блуд», и попойка… Жестоко и беспощадно. Собственно, только со второй половины фильма начинается сам слэшер.

Методы наказания не особо разнообразные: Билли предпочитает всему пожарный топор, но не гнушается и «подручными средствами».

Это же фильм из 80-х, поэтому обнаженки тут много. И за «распутство» девиц и парней ждет наказание…

Но конечный путь Билли – детский приют. Надо наказать и мать-настоятельницу…

Тогда мне фильм понравился. Тут не совсем типичный слэшер, ведь довольно подробно показан процесс «отъезда кукухи» главного героя. Да, это не психологический триллер, где такие моменты раскрывают куда подробнее. Но для слэшера вполне неплохо сделано. Актер на главную роль подошел очень хорошо. Его внешность – типичный герой для всяких романтических мелодрам. Но его внешность меняется на очень злобную и это актер сумел отыграть.

В конце фильма Билли убивает полицейский, но был намек на продолжение. И они были. Я их не видел, но рейтинги фильмов крайне низкие, даже по меркам жанра.

И вот, в 2025 году, кому-то в голову пришла «гениальная мысль» сделать ремейк…

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025)

Режиссером стал Майк П. Нельсон. В ролях: Роэн Кэмпбелл, Руби Модайн, Дэвид Браун, Дэвид Томлинсон, Марк Эчесон, Мадлен Кокс и другие.

Это очередное «переосмысление» классических фильмов ужасов из 80-90-х годов. И опять вышло непотребство…

К первой трети фильма у меня вообще нет претензий: тут все повторяется согласно оригинальному фильму. А вот дальше…

Начнем с того, что Билли (Роэн Кэмпбелл) говорит со своим вторым «я».

И уже этот момент не подходит к жанру слэшера. Но хуже то, что «крыша течет» у парня эпизодически, как раз под Рождество. Из года в год. И в этом – кардинальное отличие от оригинального фильма. В остальное время, Билли вполне нормальный, если забыть о внутреннем голосе. И этот момент также совершенно не в жанре слэшера. Ну и мое терпение окончательно лопнуло на сцене массовой резни Сант на нацистской вечеринке…

 Это уже не слэшер, а чистый треш…

Естественно, что просто так не могло бы быть. И финал переделали полностью, за что меня постиг уже испанский стыд…

Не буду спойлерить, но вышло отвратительно.

«Переосмысление» вышло ужасным. Это весьма плохой фильм. И даже более именитый актер на главной роли не мог спасти ситуацию. Если в оригинале, злодеем оказался человек, ником образом не похожий на злодея, то в ремейке Санта-маньяк уж больно смахивал на нелегала из Мексики, который барыжит всякой «запрещенкой».

Лично мне не понравился процесс периодического умопомешательства под Рождество.

 Это как-то глупо. В оригинале, Билли пошел в разнос окончательно и бесповоротно. Тут же… Нет того трагизма ситуации.

Да, в старом фильме процессы «умерщвления грешной плоти» показаны менее кроваво. Зато под отличный саундтрек. В новом фильме все наоборот: кровищи больше, но «атмосферы» нет. Попытка преобразовать банальный подростковый слэшер в нечто большее опять провалилась. Ну и не жалко…

Вот такой «разнос» очередного «новодела».

Фильм 1984 года я порекомендую к просмотру, особенно под праздники. Эдакое необычное «переосмысление праздника». А вот новинку смотреть не стоит.

Всех с наступающим Рождеством и Новым годом. И бойтесь подозрительных Санта-Клаусов…


