Сегодня у меня на тесте (небольшом и субъективном) очередная малоинтересная большинству игра, с очень длинным названием - Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game.

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Вот так: официальная игра мирового суперкросса, не меньше…

Я вообще мотогонки люблю, но с кроссовыми гонками отношения как-то не складывались. Однажды, я скачивал игру из этой же серии, но более старую, еще на dx9. И вот она безбожно фризила всегда и везде. Был метод решения, что я применял на аналогичных играх в шоссейно-кольцевых мотогонках, но сама игра не зашла. И вот, второй опыт "вхождения" в мотокросс… Будет ли он удачнее?

Серию игр традиционно разрабатывает итальянская студия Milestone S.r.l. Это мультиплатформенная игра, вышедшая на ПК и игровых приставках. Сама игра основывается на движке Unreal Engine 5… Это, как бы обязывает игру люто тормозить и требовать повышенную мощность системы. И этот факт я также проверю…

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Итак, игра, как понятно из названия, посвящена мировому чемпионату по кроссу. Даже суперкроссу, что почти одно и то же. Значит, гонять мы будем по насыпным трассам с горками, совершая эффектные прыжки. Но также это симулятор, поэтому тут много внимания должно уделяться реализму.

Игра встречает нас типичным меню, которое характерно для других серий, таких, как MotoGP или SBK.

Уже в меню становится понятно, что движок UE5 ничего хорошего не принес: такая же убогая анимация и средненькая графика. Игра имеет два раздела: типичный оффлайн и онлайн. В данной версии игры, по понятным причинам, онлайн не работает. Также тут нет русского языка, но это вовсе не дань вездесущим санкциям: русификации в играх от Milestone нет давным-давно. Поэтому, если вы не "шарите" за мотогонки и не понимаете английский (французский, итальянский, немецкий), то у вас будут определенные проблемы.

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Оффлайн имеет традиционный режим "Карьера" и одиночные соревнования, а также настраиваемый чемпионат.

Одиночные соревнования – это как сама гонка на выбранной трассе, так и гонка на время. Трассы тут реально существующие,

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но выбор не так и велик. Просто у каждой трассы есть несколько различных конфигураций.

Но прежде, нам нужно выбрать сложность. И вот тут игра полностью копирует прошлогоднюю MotoGP 24 : всего три варианта и все они мне не нравятся! Самый сложный режим я сразу отметаю, так как гонять в игре так сложно и тупо (потом подробнее расскажу почему). Средний мне тоже не нравится, ибо настройки уже предустановлены. А в самом легком всегда есть автопомощь для управления, газа и тормоза. Что тоже не вариант.

Обучение при выборе настройки реализма.Можно попытаться настроить опции, но идеал я не получил. Это печально, но предсказуемо. Ведь об этом я уже писал про другие новые гонки от данной студии. Зачем на это пошли разработчики, мне совершенно непонятно.

Для понимания игрового процесса, я начал с режима "Карьера".

Тут все типично: выбираем внешность пилота, его комбинезон и байк. Есть кастомизация, но такая муторная, что заниматься этим совершенно не хочется.

Часть функций не работает в оффлайне, но и не велика потеря…

Потом нам все разъясняет наш менеджер. И мы приступаем к первой гонке. Тут стоит отметить, что есть обязательный ныне менеджмент в карьере. И это меня бесит! Зачем мне это? Нанимать/увольнять персонал мне совершенно не интересно. Но этим безобразием страдают многие игры. Та же серия WRC, например.

Также я попробовал несколько трасс.

Вот тут и повылазили основные проблемы игры. Она просто ужасна! Про отвратительную оптимизацию я расскажу позже, но сама "симуляция" гонок не понравилась. Все проблемы, которые имели место в кольцевых мотогонках тут также присутствуют. Плюс к этому добавились проблемы с реализацией поведения байка на грунте и при прыжках.

Ну невозможно сделать симулятор на ПК! Мотогонщик не только рулит руками, но и управляет телом. А как это сделать на ПК или консоли? Клавомышь тут бессильна, как и чертов геймпад. Руль? Будет ли толк от руля в мотогонках? Нет, конечно!

Типичная ситуация: вы вваливаете в поворот и каким образом ощущаете скольжение переднего колеса? Вашей вестибуляркой и пятой точкой, так сказать. А на ПК как это реализовать? Никак. Вот и весь ответ… Прибавьте к этому совершенно невнятное поведение на песке, и картина становится вовсе не радужной. У вас только один канал связи с байком – ваше зрение. А этого недостаточно!

Поэтому делать "сверхреализм" в мотогонках глупость. Поэтому езда по трассе становится пыткой, тут лишь бы не упасть и о сражении с соперниками речь не идет. Когда я "пристрелялся" к трассам, то уже мог приезжать в пятерке лидеров. Колоссальный прогресс… И это на минимальной сложности соперников! Бред же… Даже трудно представить, как бы я ездил по мокрой трассе…

Теперь переходим к анализу графики в игре. И я тут снова подтверждаю свои слова, что UE5 – поганейший движок современности! Хорошо оптимизированных игр на нем можно насчитать по пальцам одной руки алкаша-фрезеровщика. Мало того, вы с лупой не увидите разницы с играми студии на движке UE4! Вот совершенно так! Просто кошмар! Графика отстойная, а жрет ресурсы, как не в себя.

Системные требования: минимальные и рекомендованные.На максимальных настройках графики, я получал в среднем 40-45 фпс во время заезда. Но, если выставить кастомные настройки (коих не так и много), то можно добиться гораздо большего.

Стоит пожертвовать спецэффектами, тенями и блумом (который тут отвратительный).

Тестовая система.

Процессор : i5-8400

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Видеокарта : GTX 1070

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1080р

Тестовый отрезок записывался с помощью программы СapFrameX.

На кастомных настройках вышло так:

График фреймтайма.

Итог теста.Это очень плохой результат. Если сравнить с тестом в игре MotoGP 24, то просто провал при схожей графике:

Там можно играть и в разрешении 1440р совершенно комфортно на максимальных настройках. А тут… Нет слов…

Выводы по игре.

Компания Milestone наступила еще два года назад на грабли повышенного реализма в своих проектах. Но так ничему не научилась. Хотите роста продаж? Не задирайте ваш псевдореализм!

К тем проблемам сейчас прибавилась еще и ужасная реализация игры на UE5. Ни графики, ни оптимизации…

Я не буду рекомендовать данную игру никому, даже со 100% скидкой.



