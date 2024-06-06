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Очень краткий обзор игры MotoGP24

Я ждал этого момента. Я знал, что рано или поздно он наступит... И вот пришло время распрощаться с серией "MotoGP"...
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Было время, я любил мотогонки. Но оно проходит...

Ладно, не буду тут ностальгировать. Будем говорить по существу. А по существу: в 2024 году выходит очередная номерная часть серии игр "MotoGP" - "MotoGP24".

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И ее я затестировал...

Игра, как и практически все предыдущие (с 10-х годов 21 века), делалась итальянской студией Milestone S.r.l. Они каждый год выпускали очередную серию, которая соответствовала реальному чемпионату мира по мотогонкам MotoGP. Игру всегда отличала достаточная "демократичность" в плане управления. Ибо и так поклонников мотогонок не много, а если сделать их еще и хардкорными... Вряд ли это многие оценят. Тем более, абсолютно ничего не мешает делать игры с широчайшими настройками, чтобы КАЖДЫЙ мог настроить игру под себя.

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Но что-то стало меняться. Примерно с 21-го года. Игра стала более требовательной по управлению. И, если, настроить "скилл" противников не составляет труда, то вот управление...

Особо остро ситуация поменялась в игре MotoGP23, где в корне перелопатили настройки. И играть стало отвратительно! Я не стал "щупать" карьеру и прошел только кастомный чемпионат (благо эти настройки никто не додумался менять). Езда по сухому асфальту была сложной, но частично это можно было компенсировать минимальной сложностью противников. Но в дождь ситуация менялась кардинально! Ездить так стало просто невозможно! Постоянно падая и перезапуская момент, приходил ко мнению, что лучше такую гонку просто проиграть (сделать сход), чем так мучиться.

И вот теперь выходит версия 2024 года. Где сама студия гордо заявила продвинутый ИИ (в игре это называется "нейронное управление"), который позволит вам глубже погрузиться в специфику мотогонок...

И я "погрузился"... На час. А потом удалил игру.

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Итак, в самом начале нас встречает экран, на котором вам предлагается выбрать свой стиль управления и степень влияния ИИ.

 Но ни один вариант не подходит! Самый "простой" просто ужасен! ИИ держит по умолчанию ваш байк на прямой и вы НЕ МОЖЕТЕ повернуть! Вообще! Это нонсенс! Уж на прямой я сам справлюсь с управлением. Причем, не думайте, что в повороте вы никогда не упадете: падать вы будете все равно. Если выбрать меньшее влияние ИИ, то тогда из-за безобразной реализации тормозов, вы будете падать даже посуху. Не представляю, что будет в дождь...

Но какой-нибудь вариант надо выбрать. Потом, можно его кастомизировать. Но ни одна из настроек меня не устроила. Все безобразно. Все: тормоза, управление, помощь в поворотах.

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Через 15 минут мучений на достаточно простой трассе, думаешь, что научиться ездить на спортбайке было бы проще.

Играть невозможно. И самое главное: ведь и руль тут не поможет! Игра явно затачивалась под долбаный геймпад! И еще не факт, что вибрация будет вам в помощь...

Как я и говорил: падение началось давно, когда исчезла такая опция, как объединения переднего и заднего тормозов. И это большая проблема. Но, если раньше я это мог предусмотреть, просто тормозя заранее, то сейчас этот вариант не проходит. Падение вам обеспечено!

А единственный вариант прохождения поворотов - накатом. И таким образом выиграть невозможно! И это в сухую погоду, повторяю.

Вот таким способом игра стала неким аналогом "Dark Souls" в мотогонках... А "соулсы" я терпеть не могу.

Но ведь было время... Посмотрите, как была реализована настройка "вовлеченности" в управление в игре "SBK09" от этой же студии:

Можно было включить/отключить реалистичную физику в игре. Настроить силу тормозов (вплоть до 250%) и сделать одновременным торможение обоими колесами. По итогу, вы могли сделать буквально аркаду и упасть можно было только при выезде за пределы трассы. А можно было сделать достаточно хардкорную игру. Но нет: надо было все испоганить...

Короче, игра стала неиграбельной для тех, кто хочет просто для души "погонять в гоночки". Ну и фиг с вами, переживем...

Какие еще изменения в игре?

 А их больше и нет в сравнении с прошлой частью. Есть обязательная настройка байка и кастомизация пилота (включая и онлайн раскраски).

Такое же игровое меню:

карьера, одиночные соревнования (заезд на время, одиночная гонка и одиночный чемпионат). Все также можно настроить саму гонку под себя: хотите делайте оригинальное соревнование с практикой, борьбой в квалификации.

 А можете ограничиться только самими гонками. Можете сами настраивать мотоцикл и выбирать покрышки, а можете это сделать автоматической опцией. Все это в игре давно имеет место. И все также, по непонятной причине, отсутствует класс электробайков MotoE... А жаль: последний раз он был в игре "MotoGP19" (2019 года).

Графика. Тут я не заметил изменений по сравнению с игрой 2023 года. Можете сами сравнить игру 2024 года и игру 2019 года:

MotoGP19.

MotoGP24.Отличия видны в сглаживании и лучшей реализации окружения. Ну, погодные эффекты стали получше. И все, по большому счету.

Зато, в игру "завезли" FSR 1.0.

Которая тут не особо и нужна: игра очень демократичная по системным требованиям. Просто тут нет современной графики. И все также лица пилотов мало напоминают оригинал:

Франческо Баньяйя в жизни...

и в игре...Ладно. Больше ничего сказать по игре мне нечего. Переходим к тестированию.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

В качестве тестового отрезка я выбрал тестовый заезд (одиночный) по трассе в Брно в солнечную погоду.

А для сравнения, я еще повторю этот тест в игре "MotoGP19": чтобы разница в производительности стала более наглядной.

Тест в игре 2024 года показал, что игра имеет традиционную проблему при "безлимитной" частоте кадров: идут бесконечные микрофризы. Их чувствуешь, хоть и не так сильно, как они представлены на графике фреймтайма:

А вот так выглядит график фреймрейта:

Если же сравнить частоту кадров в играх 2019 и 2024 годов, то можно заметить, что фактически нет разницы по среднему фпс в играх.

Но вот ситуация по редким (1%) и очень редким (0,1%) событиям лучше у более старой игры.

 Если же принудительно ограничить фпс в игре, то всякие фризы исчезают. Жаль, что переход игры на dx12 так и не решил эту давнюю проблему...

Стоит ли играть в эту игру?

Новичкам - категорически нет. Только испортите себе настроение. Для первого погружения в серию, стоит выбрать игры 2018 или 2019 годов. Они куда толерантнее к игроку. Для тех, кто верит в себя, но не является обладателем "великого скилла" Валентино Росси, стоит ограничится игрой 2022 года. А игры "MotoGP23"/"MotoGP24" лучше пропустить...


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