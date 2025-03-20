Я очень часто ругаю современные игры. И может создаться впечатление, что "вот раньше" все было куда лучше и радостнее… Это утверждение в корне не верное. Игры категории "не очень" и "совсем не ахти" были и раньше. Может быть, их процент был ниже, но это субъективно.

Наиболее сложными в создании, я считаю игры жанра РПГ (RPG - role-playing game), это те самые ролевые игры, где мы "отыгрываем" за нашего персонажа. И вот тут и возникают проблемы, связанные с развитием сюжета. Обычно, создатели с гордостью сообщают, что "игра имеет десяток разнообразных концовок". На деле, всего парочка основных и остальные, которые отличаются мелочами. А уж "сказываться на сюжете"… Тут вообще все может проявится лишь в самом конце. Поэтому понятие "РПГ" – очень растяжимое.

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Не могу сказать, что данный жанр мной сильно любимый. Нет. Наоборот, количество пройденных игр данного жанра очень мало. Может хватит и пальцев обоих рук, чтобы их посчитать. Но опробовал я их много…

Если сюжеты современных игр "отягощены повесточкой и толерантностью", что заметно снижает интерес к игре, то у старых игр именно этих проблем практически не было. Но были ли такие игры интересными? Далеко не всегда…

Вообще-то, на написание статьи подтолкнула одна новая игра, которая фигурирует в мире игрунов под разными названиями. Я ее просто называю " игра под грибами ". Понимайте, как хотите…

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Итак, проверю, все ли старые игры в жанре РПГ были хорошими или нет. Я не буду специально выискивать те игры, которые в свое время "не щупал". Остановлюсь лишь на двух, в которые я пробовал играть, но не вышло…

Скажу сразу, для прояснения ситуации: интерес к играм данного жанра возникло после прохождения одной малоизвестной и совсем не популярной игры под названием "The Elder Scrolls IV: Oblivion". Может, кто-то слышал о ней. Вышла она в свет в 2006 году. Я далеко не все побочные миссии выполнял. И не со всеми фракциями общался. Да и вообще, часто просто забывал, о чем игра! Вот идешь по убогому компасу к цели основного задания, а по пути попадаются всякие могильники, подземелья… Ну, как мимо то пройти? Это нереальная задача. И вот, к концу "вечернего игрового сеанса" понимаешь, что по сюжету ты продвинулся ровно на 0%. И вот почему-то, я считал, что и другие РПГ примерно такие же…

С играми серии "Gothic" я вообще ни сном, ни духом. Понимаю: грех. Но что поделать… И вот в руки попался диск (да, были такие штукенции) с игрой "Arcania", которую также называли "Arcania: Gothic 4".

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Сделали игру в студии Spellbound Entertainment и она была, как-бы спин-оффом для основной "готической серии". Вышла игра в 2010 году…

Не помню конфигурацию ПК, на котором я пытался в нее играть. Но "сон пастуха" с Робаром III был просто лагодромом.

Невозможно было играть. И лишь после того, как начиналась сама игра, все становилось несколько более приличным.

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Игра имела русскую локализацию и очень стремную анимацию. Особенно убивало поведение невесты нашего героя в роликах.

Как же ее "ломало"! Весь пролог игры я прошел. Но вот дальше играть не стал. Не интересно. И бесконечные фризы также не настраивали на игровой лад. Позже, я снова пробовал в нее играть. И опять не стал.

Для написания данной статьи, я погрузился в игру уже в третий раз. Игра финальной версии и там уже указаны какие-то исправления в графике.

На системе с процессором i5-8400 и видеокартой GTX 1070, естественно, проблем не было. Но воспринимается ли игра по-другому?

Начну с того, что управление в игре крайне безобразное. При перемещении правая кнопка мышки управляет кувырком нашего героя. Но в бою, этот кувырок становится уже блоком.

Момент перехода в режим сражения не выражен точно. И такое "переосмысление" обескураживает. Ведь уворачиваться нужно уже другим способом. Зачем так сделали? Альтернативного ума?

Я так и не ощутит момент, когда у персонажа "кончается дыхалка". И опять это косяк разработчиков. Но больше всего шокировала стрельба из лука. Такое впечатление, что наш персонаж страдает хроническим алкоголизмом и начальной стадией болезни Паркинсона. Невозможно нормально прицелиться! Да, потом навык стрельбы улучшится, но это будет потом.

Прокачка персонажа.И магия в игре… Если в "Свитках" была и "органическая магия", присущая персонажу, и свитки с магией, то тут только свитки. А они не бесплатные. И на дороге не валяются. И урон тот еще…

По итогу – меч наше все. Поэтому могу сказать, что боевая система в игре реализована на троечку.

Сюжет тут, в целом, не так и плох, как писали многие.

Но об этом я сужу уже из 2025 года. На релизе все воспринималось несколько иначе. Но сюжет явно не цепляет так, как в "Обливионе" или "Скайриме".

Навигация в игре просто ужасная. Я понимаю, что раньше подсказки никто и никогда не давал. Но я не считал это достоинством. Толку от карты нет, пока объект не попадет в "область радара". Что за бред! Да, локации небольшие, но бегать по ним нет особого желания. Кроме бесконечно одинаковых врагов

тут нет ничего интересного! Это не "открытый" мир "Свитков"! Ни разу не интересно. В итоге, я поиграл в игру примерно три часа, но так и не ощутил желания пройти игру полностью.

Проведу небольшое тестирование в игре. Само собой, настройки игры максимальные. Разрешение монитора – 1080р.

Игра не может полностью загрузить видеокарту.

Причем, нет и упора в процессор.

График фреймтайма.

Итог теста.Оптимизация - явно не сильная сторона игры. Если же посмотреть на итоговый результат, то он весьма печальный для игры 2010 года. Да, и тогда разработчики не удосуживались доводить до ума свои проекты.

Переходим к другой игре.

В 2014 году, студия Piranha Bytes выпустила третью часть своей серии: "Risen 3: Titan Lords".

Главный герой у нас – сынок пирата Эмануэля "Стальной Бороды". Вступление мы играем за него, попутно проходя основы обучения.

Уже с самого начала игра поражает низкой частотой кадров, что я уже знал по первым попыткам поиграть в игру. Ну, ладно, бой на корбале не показателем. Может на берегу, будет лучше? Нет, не будет.

Никакими способами, мне не удалось разблокировать частоту кадров.

Лучший вариант: включение режима "быстрой" вертикальной синхронизации в Панели управления НВидиа. Поэтому делать замеры производительности бессмысленно.

Но сама игра очень красочная. Ведь тропический остров.

Но опять: боевая система… Кто тебя выдумал… Так сражаться невыносимо, даже на низком уровне сложности. Ставить блоки неудобно, стрелять – тоже. Уворот сделан безобразно. Какие-то "курицы" наносят ощутимый урон, и я не успеваю ставить блоки! Ужас!

Но самое бестолковое: чтобы взаимодействовать с предметами, нужно обязательно убрать оружие!

Причем, сундук не просто не вскрывается с саблей в руке, даже нет обозначения активности с предметом. А ведь в развалинах куча всего валяется на земле. И их стоит собирать – деньги пригодятся… Вот и приходится ходить без оружия. А тут – макаки… И я не понимаю, почему мой "пират" не сражается. А: саблю то не достал… Идиотизм…

В свое время, именно боевая система не позволила мне играть в игру. Я хочу играть, но не страдать. Поэтому игру не проходил, ограничившись небольшим "променадом" по острову после оживления персонажа (да, мы будем немного зомби).

Успел ли за это время заинтриговать сюжет?

Нет, не смог. Почувствовал ли я "силу РПГ"? Нет, не почувствовал.

И подобных проектов было много. Причем, это же не игры от небольших студий. Наоборот. И студии солидные. И игры с предысторией. Но не цепляет.

Вот и получается, что хорошая РПГ-игра – "редкий зверь". И далеко не все сюжеты могут вам понравится, даже, если сама игра хорошая. Мне, например, "политическая линия" в "Ведьмаке 2" была совершенно не интересна и прошел я игру на морально-волевых.

Но все это – мое сугубо личное мнение…



