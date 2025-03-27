И вот очередная игра от небольшой студии… Игра "Sancticide"

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пока находится в раннем доступе. Игру разрабатывали в Red Square Games и Sylen Studio. По жанру это экшен, с большой долей "рогалика" (тот самый rogue-lite).

И я поиграл в игру примерно два часа…

О сюжете я ничего вообще не могу сказать, несмотря на наличие русского языка.

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Почему? Просто он невыносимо ужасен и извращен. Уж лучше описание из STEAM: "Откройте для себя мир, искалеченный библейской катастрофой, в котором божественная бюрократия и человеческое упорство остановили Судный день. Попробуйте себя в роли Иезекииля, терзаемого скорбью и угрызениями совести новобранца в Мытарском корпусе, и отправьтесь на свою судьбоносную миссию". Я такое не люблю вообще, когда и религию, и катастрофу смешивают в безумный коктейль. Но черт с ним, с сюжетом. Каково играть в игру?

Начинаем, как всегда, с обучения, которое тесно вплетено в сюжет. Продвигаясь по локации, мы учимся основным механикам и особенностям. Если совсем коротко: мы имеем возможность вести бой с помощью мечей,

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наносить урон магией. И чуть позже, нам дадут огнестрельное оружие.

Но, чтобы игра не переросла в банальный шутер, патронов будет крайне мало, не разгуляешься. Поэтому меч – наше все. Система боя типичная: удар, удар, уворот. Есть расход выносливости. Шкала здоровья. И еще шкала "магии", которая расходуется на лечение, нанесение стихийного урона. Первой способностью, стал кинетический удар.

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Им можно сносить некоторые препятствия и ошеломлять врагов. Если для рядовых противников это и не особо важно, то при бое с боссом, это важный фактор. Первым боссом стал какой-то полутруп епископа,

вооруженный огромным крестом с колоколом.

Сражение довольно похоже на обычные "соулслайки", но попроще. Можно попробовать "гасить" его огнестрелом, но так вы просто потратите все патроны. А больше их вам не дадут… Поэтому бейте, уворачивайтесь… Есть ли лут в игре? Само собой...

С начальной локации, мы попадаем в город. Тут все совсем выглядит по-другому.

Эдакий античный город с легким налетом современности. Визуальная разница с другими локациями поразительная. Словно слепили из разных игр. Данный город и будет нашим транспортным хабом, откуда мы будем отправляться в наши путешествия.

Но сначала, нас познакомят с каким-то архангелом.

Опять же: разбираться в тонкостях повествования совершенно не хочется. Мне такой "микс" не нравится! Тут же, в городе, нас принудительно познакомят с нужными персонажами.

Они выполняют типичные функции подобных игр: торговля, апгрейд, прокачка и так далее.

Особо изучать данную локация я не стал и пошел по сюжету дальше…

А дальше, нас ждет переход на карту, где показана наша миссия.

Но просто так туда нельзя телепортироваться: нужно пройти по промежуточным точкам, пробуя обходить врагов. После каждого нашего шага, враги тоже перемещаются по карте и, скорее всего, встреча с ними неизбежна…

Незапланированный бой, будет включать в себя несколько противников на небольшой локации. И, убив их, можно отправиться дальше. А вот, если тут умрете…

То начнете от точки возрождения, которая находится в городе… При этом, у вас будет ограниченное время, чтобы вернуться туда и забрать потерянное имущество. Это еще более тупое решение, чем возврат к костру при смерти. Вот кто это придумал? Но именно в этом элементе и присутствует прискорбный "рогалик"…

В общем, поиграв немного, я данное "удовольствие" прекратил…

Переходим к оценке графики.

Она тут сносная, но не вызывает эффекта "вау".

Но этого я и не ждал, учитывая позор куда более крупных компаний, которые не могут "обуздать" пресловутый UE5.

Мне графика терпима. Но вот сам дизайн локаций напоминает кучу проектов сразу. И уж сильно режет глаз диссонанс между "рабочими локациями" и городом.

Переходим к тестированию. Разработчики заявили для игры следующие системные требования:

Я же буду тестировать игры на такой системе:

Процессор: I5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Для записи тестового отрезка использовалась программа CapFrameX. Тест пройдет на следующих настройках игры:

Тестовая локация – город.

Тестовый момент.

График фреймтайма.

Итог теста.Результат, на удивление не так и плох, как я ожидал. Да, графика не передовая, но другие проекты с такой же графикой, могут выжирать ресурсы куда сильнее. Тем не менее, проблемные места есть. На боевых локациях игра интенсивно фризит. Почему? Не понятно. В городе же все намного лучше. Но там есть другая проблема: очень маленькое расстояние прорисовки деталей. Чуть отошел от рынка и уже нет многих деталей. Да, такой подход экономит ресурсы процессора, но выглядит это плохо, когда "неписи" появляются ниоткуда у вас под носом.

И прописано поведение этих "неписей" уж очень простенько. Словно игра из начала нулевых. Если при разговоре людей это не бросается в глаза, то активные действия… Тренирующиеся воины постоянно повторяют одно и то же действие, словно игра баганула.

Выглядит кринжово…

Зато разработчики гордо заявили об использовании ИИ при создании игры: "Мы используем только часть озвучки, созданной искусственным интеллектом: образцы голоса взяты из записей наших разработчиков, работающих над игрой". Интересно, русский мат - это плод работы ИИ или реальных людей?

Выводы по игре.

Не могу сказать, что данный проект "Sancticide" меня заинтересовал. Я просто не люблю подобные игры. Но ведь есть любители "рогаликов". Наверно, им игра и понравится. Каких-то глобальных проблем, я не заметил. Многое можно еще исправить. Ну а там, видно будет.



