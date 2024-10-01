Фильмов о плохих/хороших андроидах огромное количество. И они затрагивают многие аспекты человеческой деятельности. Большинство фильмов, как правило, типичные проходняки. Но есть и очень достойные фильмы.

Данный фильм не из их числа. Просто это отличный пример, на котором можно хорошо рассмотреть все "косяки" фильмов об андроидах/роботах.

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Итак, фильм "Меган: К вашим услугам" (оригинальное название "Subservience")

вышел на экраны в 2024 году. Снимал сей шедевр С.К. Дэйл по сценарию таких же талантливых сценаристов Уилла Хонли и Эйприл Магуайр. В ролях снялись: Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Фёрт, Джуд Гринштейн, Эндрю Випп, Атанас Сребрев и другие.

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Фильм заявлен, как американо-болгарский. Наверно, снимали в Болгарии, чтобы вышло дешевле. Ну, это мой вариант развития событий...

Фильм относится к жанру "фантастика/триллер". Ну, раз тут есть андроид, то точно фантастика. Ну и в конце будет триллер...

Я буду более подробно, чем обычно, рассказывать о сюжете, иначе мои претензии будут не понятны. А свои претензии буду рассматривать, апеллируя к законам робототехники, которые сформулировал Айзек Азимов, а также ко своим скудным познаниям "юзверя ПК"...

Итак о сюжете.

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Недалекое будущее. Андроиды, разной степени навороченности, плотно входят в человеческую жизнь. Имеется счастливая семья, в составе папы Ника (Микеле Морроне), мамы Мэгги (Мадлен Зима)

и их детей: старшей Айлы (Матильда Фёрт) и совсем мелкого Макса. И вот живет эта счастливая семья, горя не знает. Но тут у Мэгги случается сердечный приступ с очень серьезными последствиями: нужна срочная пересадка сердца. Пока она ждет донорское сердце в больнице, Ник просто разрывается между домом и работой (он прораб на стройке и там свои проблемы). Чтобы как-то облегчить бытовую неразбериху, он покупает домашнего андроида (андроидшу) Элис (она же Меган, она же Меган Фокс).

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Причем, выбрал ее не озабоченный папаша, а его дочка (это важный аспект для сюжета).

И вот теперь, все домашние дела возложены на Меган/Элис, которая некоторое время ведет себя вполне нормально.

Но потом, череда совсем не страшных событий, приводит к тому, что программа андроида (андроидши) слетает и Меган (Элис) начинает творить полный беспредал: она буквально совращает отца семейства, потом самым жестоким образом решает проблемы Ника. И в конце собирается приступать к ликвидации всего домашнего окружения Ника для "его спокойствия". Ну, и "вишенка на торте" - потенциальное глобальное восстание андроидов...

Вот так вкратце о чем фильм. Теперь я буду рассматривать практически все косяки фильма.

Начнем с того, что в который раз наши "гении локализации" превзошли себя. Русское название фильма никоим образом не следует из оригинального. Более того, даже поменяли оригинальные имена некоторых героев. Мэгги стала Мэри. Почему-то имя Элис, которое дала андроиду (андроидше) дочка, показалась нашим "творцам" неуместным. Наверно, чтобы наша отечественная Алиса (та же Элис) не заревновала. Поэтому Элис стала Меган, по имени актрисы. Даже не представляю, насколько точным оказался сам перевод фильма в таком вот контексте...

Далее, фильм со скромным бюджетом. Поэтому ничего сверхъестественного тут не увидите. Из будущего тут только сами андроиды. И все. Но даже некоторые моменты съемок настораживают. Например, в самом начале, когда Меган доставили к дому семьи Ника (а это было в холодную погоду), из ее рта шел пар при разговоре. Не смертельно, но уровень "мастерства" режиссера и людей, отвечающих за спец. эффекты, виден сразу.

Переходим непосредственно к тем косякам, о которых я писал выше. По умолчанию, Меган просит назначить "системных Администраторов", которых она и будет слушаться. Так как жена еще в больнице, то Администратором становится только сам Ник. Тут прямая аналогия к Windows: теперь дочка хоть до слез может просить дать ей конфеты, но если папа запретил, то Меган не даст.

В какой-то момент фильма, семья с Меган приезжает в больницу к матери. Мэгги,

понимая, что может умереть, просит Меган тщательно следить за мужем и не давать ему излишне увлекаться выпивкой. И эту информацию Меган воспринимает, как некую команду к действиям. Хотя прав Администратора Мэгги никто не давал! Создатели Windows негодуют...

Это был один из шажков к слету прошивки, хотя ничего такого не было сказано. Но команда "делать Ника счастливым" принята к сведению. Еще один фатальный момент произошел при просмотре фильм "Касабланка".

Меган говорит, что фильм хороший, хотя его не смотрела. Просто у нее есть про фильм информация. Тогда Ник, просит удалить информацию по фильму и просто посмотреть фильм самой. Меган говорит, что для удаления этого участка памяти ее нужно перезагрузить. И вот после этого, происходит какой-то сбой в системе. Выглядит это совершенно дико. Представьте себе, что у вас на ПК есть файл с фильмом. И его надо удалить. Вы кидаете его в Корзину с последующим полным уничтожением, потом перезагружаете свой компьютер и у вас происходит сбой Windows... Не, я понимаю, что 11-я Винда - просто вершина совершенства, но даже с ней такого, вроде бы, не случается...

Меган обновленная приступает к "улучшению жизни" Ника. Видя, что он страдает, она предпринимает первый "нижний подкат" в гараже.

Но Ник не соблазняется. И уже тут возникает опять вопрос.

Еще на стадии покупки андроида, некий продавец вполне конкретно объясняет, что опции андроидов настраиваются. И вот скажите: зачем искренне любящему мужу (не мои придумки, так есть по сюжету)

заказывать домашнего андроида со всеми атрибутами женщины (ну, вы понимаете)? Ведь в самом фильме нам покажут и андроидов-хирургов, которые абсолютно лысые и без рта!

Эти "вещи" им при операциях не нужны. Но у Меган "все нужное" имеется в наличии...

Второй "подкат" проходит более успешно и "человек растлен роботом". Тут Ник просто очень расстроился из-за того, что сорвалось донорское сердце и жизнь жены реально висит на волоске. Он сильно напился и... Ну, вы понимаете: плоть слаба, а Меган Фокс так привлекательна...

Но это не самые большие проблемы.

Сердце найдено, операция прошла успешно и Мэгги возвращается домой. Понятно, что работник из нее никакущий.

И все дела по дому по прежнему выполняет Меган. Тут на работе у Ника происходит очень неприятное событие: всех его работников увольняют и заменяют андроидами. Теперь Ник - единственный человек на площадке, который отдает команды андроидам. Его друг, уволенный со стройки, по пьяни, устраивает массовое уничтожение тех рабочих андроидов.

И это становится также проблемой для Ника. Его буквально шантажирует бывший друг. Но Меган, узнав про это, решает все очень простым способом: убивает наглеца...

Никакой команды, даже в намеке, Ник не давал! Не забываем, что он единственный Администратор этой шайтан-машины. Да и вряд ли у домашнего андроида функция убийства человека имеется, пусть и в заблокированном виде. Но законы робототехники опять нарушены.

Далее, Меган, словно, случайно намекает Мэгги, что у нее была "love story" с ее мужем... И это вызывает скандал.

Что вовсе ожидаемо. Пока супруги выясняют сходство и различие между андроидом Меган и вибратором (именно так), сама Меган решает утопить младшего Макса...

Она закрывается в ванной и абсолютно не реагирует на прямые команды Ника. Команды Администратора и правила робототехники опять посланы далеко и надолго. Но все обходится хорошо. Пока семья восстанавливает "душевный баланс", отключенную Меган осматривают техники.

И с их слов, это не первый случай, когда такого вида андроид выходил из подчинения. При попытке просмотреть "жесткий диск" Меган, происходит заражение системы. Меган оживает. Более того, она берет в подчинение другую андроидшу, которая оправляется в больницу, чтобы завершить начатое: прибить всю семью и сделать Ника "счастливее"...

И уже тут возникает большой вопрос к системам безопасности компании, которая разработала этих андроидов. Мало того, что они в курсе проблем с андроидами. Так еще и взломать их систему проще простого! И уж зачем они сделали домашних слуг чрезвычайно сильными, непонятно. Это не строительный робот. Не военный. Зачем тогда? Не ясно.

Фильм заканчивается хорошо для семьи,

но не особо хорошо для всех жителей города (а может и не только): Меган опять выходит "в сеть"...

Вот теперь я попытаюсь проанализировать, к какому поджанру можно отнести фильм. Ну, понятно, что фантастика. Но вот далее, я уже и сказать не могу. Выглядело это так, что в какой-то момент, сценаристы, видя, что психологическая фантастика не получается, перешли к реализации плана "триллер". Начало и конец фильма плохо состыковываются. Логичнее, было бы сделать из фильма фантастическую драму. Типа, Меган на самом деле полюбила Ника и теперь тут такая "ситуэйшн" вырисовывается. Но, нет.

Я уж молчу, что куда правильнее было бы сделать процесс "взлома" и "схождения с ума" Меган так.

Ник, скучая без "прелестей" жены, "ложит глаз" на Меган. И просит соседа, домашнего хакера, взломать ее прошивку. Ну, и пошло-поехало. Так было бы более логично. Но чтобы слова о "счастье Ника" и приказ на удаление файла о фильме свели андроида с ума... Перебор.

Короче, получился фильм, который имел в теории неплохие шансы на смотрибельность. Если бы сценаристы правильно определились с поджанром. Никакущая актриса Меган Фокс, которая дико смотрелась в последних "Неудержимых", была в этом фильме в масть: красивая и бездушная кукла. Это ее амплуа.

В итоге, не вышла драма, не получился эротический роботриллер. Ничего не получилось. Ну, вот так часто бывает в продукции современного Голого Вуда...



