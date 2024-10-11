Мультфильмы для взрослой аудитории появились далеко не вчера, а очень давно. Собственно, как жанр, мультипликация изначально была для взрослых. И только потом, бОльшая ее часть стала предназначаться для детей. Это произошло по простой причине: всякие сказки проще изображать в виде мультфильмов, а не обычных фильмов, которые куда дороже обходятся. Но жанр мультфильмов для взрослых никуда не делся.

И сегодня я расскажу о мультипликационных сериалах для взрослой аудитории, которые смотрел сам. Не все из перечисленных сериалов, я "осилил" полностью, но тем не менее, представление о персонажах и общей "канве сюжетов" имею. Некоторым может показаться, что выборка очень маленькая, но писать о том, что не смотрел/не нравится не имеет смысла. Поэтому даже не пытайтесь тут найти аниме, которую я на дух не переношу.

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Итак, приступаем...

"Симпсоны" - наверно, самый известный сериал предназначенный для взрослых (да-да),

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который начал свое триумфальное шествие по экранам с 1989 года. Для комедийного мультипликационного ситкома это просто великолепный результат! Создал его Мэтт Грейнинг. И в сериале идет речь о обычных желтых людях... Ну, вот такой странный вариант изображения людей был выбран. Несмотря на довольно карикатурное изображение, герои стали быстро мегапопулярными. В центре всего находится та самая семейка Симпсонов в составе: отца семейства, довольно обрюзгшего Гомера, который работает на атомной электростанции, его жены Мардж (обычная домохозяйка, отличающаяся высоченной копной синих волос), сына Барта (отъявленный хулиган и непоседа), дочери Лизы (полная противоположность брата) и мелкой Мэгги (которая только сосет пустышку и ничего не говорит).

Есть и второстепенные члены семейства (собака, кошка, полоумный отец Гомера) и другие персонажи. Сериал - как некоторое отображение типичной американской семьи. Глава семьи, Гомер, ходит на работу, где работает спустя рукава,

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пьет (в меру) и проводит свободное время с друзьями в местном баре. Дети же обычно либо в школе, либо на каникулах. И у них свои компании и проделки. Чаще, все события происходящие в в городке Спрингфилд, где обитают странные желтые люди, носят гипертрофированный характер повседневности. Но иногда, сериал пускался во все тяжкие: нашествие монстров, инопланетян и тому подобное. Регулярно выходили выпуски посвященные традиционным американским праздникам: Хэллоуину, Рождеству, Дню благодарения. Это довольно "легкий юмористический" сериал, без особого "нажима" на сатиру. Хотя сериал "прославился" еще и тем, что многие события были предсказаны именно в "Симпсонах": президентство Дональда Трампа,

шпионаж АНБ за американцами, появление ковида и другие события. Оно и не удивительно, ведь наснимали более 750 серий... Наверно, популярность сериала кроется в его "лайтовом" юморе и нацеленности на обширную аудиторию.





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"Гриффины" ("Family Guy") - сериал вышел в 1998 году, как пилотная серия. Затем стал выходит на постоянной основе, хоть и не без перерывов. Создал этот сериал Сет Макфарлейн - еще одна "глыба" американской анимации. Этот сериал уже более жесткий в плане юмора. И тут тоже представлена типичная американская семья...

Глава семьи - толстый неумеха Питер Гриффин,

который просто балласт. Он куда хуже Гомера Симпсона в плане приспособленности к жизни. О жене Питера, Лоис, известно больше, чем о Мардж. Лоис из богатой еврейской семьи (этот момент не раз обыгрывался в сериале), которая не особо любит зятька. Старшие дети пошли явно в папу. Дочка Мэг и сын Крис - сильно закомплексованные и очень странные.

У них огромные проблемы со сверстниками. Крис тут явная противоположность Барта Симпсона. Не он проказничает, а над ним издеваются. Но есть еще и "младшенький" сынок в семье - Стьюи. Отличается он от остальных головой в виде мяча для регби.

Несмотря на формальный возраст "ясельника", он чересчур осмысленно разговаривает, строит всякие сложнейшие устройства и не особо любит остальных членов семьи. Часто вступает в коллаборацию с семейным псом Брайаном, который не только может говорит, но и выпить не дурак.

Сам сериал намного более жесткий в юморе, нежели "Симпсоны", тут уже можно говорить о "черном юморе" в целом. Жестко проходятся по многим "скользким" темам американской действительности. Но у сериала есть и большой минус: он очень американский. Большая часть шуток жителям других стран просто непонятна. Для этого нужно жить в США, чтобы понять, что вот сейчас "прошлись юмористическим катком" по известному телеведущему или популярному супермаркету.





Наверно, осознав, что градус жесткости и сатиры можно поднять на более высокий уровень, Сет Макфарлейн создает и еще один сериал про "типично американскую семью" - "Американский папаша" ("American Dad!") , пилотно стартовавший в 2005 году.

Тут уже градус абсурдности вышел на новый уровень. Решили пойти по максимуму. Речь идет о семье Смитов (типичная фамилия), но все члены семьи тут очень и очень специфичные...

Начнем с того, что глава семейства, Стэн Смит, работает в ЦРУ. И это уже неожиданно. Он внешне полная противоположность и Симпсону, и Гриффину: здоровенная "волевая челюсть", широкие плечи. Это компенсируется очень скромным кругозором и просто неистовой приверженностью традиционным ценностям американцев. До смешного... Такой туповатый агент ЦРУ с любовью к демократам и ненавистью к республиканцам. Можно было бы сказать, что ярый трампист, но тогда еще Трамп президентом не был...

Его жена, Франсин, типичная блондинка. Вот во всем. Глупая, сидит дома и готовит еду, убирает квартиру. Что ни фраза, то просто "атас".. Детей двое. Младший - Стив, хоть и учится хорошо, но типичный "ботан": Любит компьютерные игры, всякие детские приключения в компании таких же друзей. Отец его не особо уважает: Стэн бы предпочитал, чтобы его сын был нападающим в школьной футбольной команде, а не играл в настольные игры. Старшая, дочь Хейли - ярая "борцунья" с режимом, экоактивиста и вся такая неформалка. Ненавидит военных. На вот такой почве у нее постоянные ссоры с отцом. В общем, Стэну с детьми не свезло... Но это еще полбеды. В состав семьи входят еще два очень странных персонажа. В аквариуме живет рыбка по имени Клаус.

Но это не простая рыбка, а бывший шпион, чей разум был пересажен в тайной лаборатории ЦРУ в тело рыбы. Все мечты Клауса сосредоточены на том, чтобы обрести тело человека. Но и форма рыбы не мешает ему путешествовать и пытаться быть полноправным членом семьи (хотя его часто демонстративно игнорируют). Вот кого точно нельзя проигнорировать, так это Роджера, который оккупировал чердак. Это инопланетянин. В свое время он потерпел аварию на Земле и попал в руки ЦРУ. Его спас Стэн и теперь он тайно живет на чердаке. Ну, как тайно: он постоянно выходит из дома, переодеваясь в разные образы.

Это его фишка. Не имея пола, Рождер постоянно преображается в какого-либо персонажа, коих у него огромное количество. Рождер безобразничает, немеренно пьет и начинает необъяснимые проекты. Вот в таком ужасе вращаются члены семьи Смитов. Это наиболее сатирический и жесткий взгляд на типичную американскую семью. Введение в сериал фантастических персонажей развязало создателям руки: диапазон сюжетов сериала просто огромен. Тут вам и наступление апокалисиса. И злобные монстры. И пришествие из будущего робоСтэна...

В "Американском папаше" юмор и сатира более интернациональные. Поэтому большинство шуток понятны. Да и сами сюжеты более интересные. Благодаря очень ярким персонажам. Именно этот сериал о "традиционной американской семье" я считаю лучшим.





"Футурама" ("Futurama") был создан Мэттом Грейнингом. Даже в изображении персонажей есть некое сходство с людьми из "Симпсонов".

Рука "маэстро" чувствуется...

Вышел этот сериал в 1999 году. Но его закрывали. Правда, потом было принято решение о возобновлении работы над ним.

Речь в сериале идет о будущем Земли. С одной стороны, тут вам и инопланетяне, и всякая нереальная техника. Но с другой, все построение жизни явно копирует современных американцев, хоть и в гипертрофированном виде. Главные герои тут не являются семьей, они просто работают в одной организации - "Межпланетный экспресс", который занимается транспортными перевозками и базируется в бывшей пожарной части. Персонажи весьма колоритные. Бестолковый Филип Джей Фрай - попал из ХХ века в будущее путем случайной заморозки. Ну тупой такой... Тайно (и иногда явно) влюблен в одноглазую мутантшу Лилу, которая является полной противоположностью Фраю. Она очень бойкая и независимая. В случае чего может и по шее навалять. Ее подруга - Эми Вонг, чьи родители (часто появляются в сюжетах) держат большое ранчо на Марсе. Главой всего "офиса" является престарелый профессор Фарнсворт. Очень умный, но страшно дряхлый, что также постоянно обыгрывается в сериале. Также тут работает инопланетянин профессор (доктор) Зойдберг. Это такое существо, напоминающее симбиоз человека и омара. Его не любят. Он от этого страдает и живет в мусорном баке... За бухгалтерию организации отвечает Гермес: типичный педант и чинуша, готовый в случае чего уволить самого себя. Завершает эту компанию безобразно пьющий и жадный до денег робот Бендер...

И вот эта "славная компания" постоянно попадает в переплеты. Тут, в отличие от других сериалов, имеется всегда связка между сериями. Скажем так, весь сезон связан общим сюжетом гораздо теснее, чем бывает обычно.

Но вот сам сериал, как сатирический, явно слаб. Также обыграны многие проблемы современности. Но не то... Наверно, поэтому сериал и не смог завоевать такую же популярность, как другие. Но у него все же есть своя армия фанатов, пусть и небольшая. Я же смотрел сериал, как легкий и непринужденный, не смеясь практически никогда...

Это были, так сказать, "классические сериалы" для взрослых. Но есть и другие представители жанра...







