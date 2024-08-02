Под апгрейд старой системы, не имеющей слота М.2, был приобретен накопитель Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T). Почему именно этот? Тут два фактора, которые повлияли на выбор.

Первый, естественно, цена. А второй... Тут все гораздо сложнее и хуже для потребителей. И этот момент нужно пояснить. Как вы знаете, рынок накопителей состоял из продуктов условного "топ сегмента" и бюджетных моделей. Я не буду упоминать, что и к какой категории относился, не об этом речь. Но после введения санкций, продавцы/перекупы стали ввозить в страну все, что только имеется в наличие в Китае. А имеется там много чего... На наш рынок, точнее интернет-магазины, хлынули поддельные Самсунги, Кингстоны и прочие Вестерн Диджиталы. Хорошо, если внутри все же были распаяны "кишочки" дешевых моделей ССД. А ведь были и внутренности от флешек с прошитыми контроллерами...

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В сегменте дешевых ССД накопителей такого безобразия, вроде, не наблюдается. Но со временем, стало происходить замещение известных дешевых моделей другими, о которых ВООБЩЕ ничего не известно! По крайней мере, так происходит на Озоне и "Ягодах". То есть выбор более-менее известных марок сильно сокращается. И уже XRayDisk или KingSpec считаются "надежными и проверенными". Да, вот такие настали времена...

Вот, исходя из этих соображений, был сделан выбор в пользу продукта компании Digma. Это российская компания, которая выпускает много чего под своей торговой маркой. Хотя слово "выпускает", тут условное. Ясно, что все производится в Китае по заказу и конкретные требования.

Итак, накопитель приехал в указанные сроки. Обычная белая коробочка, достаточно тонкого картона.

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На обратной стороне напечатаны основные характеристики продукта:

Это же можно прочитать и на странице компании, посвященной данной модели.

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Основные характеристики:

Тип жесткого диска

Тип жесткого диска.....................................SSD

Интерфейс.....................................................SATA III

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Объем накопителя.......................................256 ГБ

Форм-фактор.................................................2.5"

Контроллер NAND........................................Silicon Motion SM2259XT

Тип памяти NAND.........................................3D TLC

Разъем...........................................................SATA

Скорость

Максимальная скорость чтения...............510 МБ/с

Максимальная скорость записи...............450 МБ/с

Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)50000

Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)73000

Ресурс

Время наработки на отказ..........................1500000 ч

Ресурс TBW....................................................120 ТБ

Гарантия........................................................36 мес.

Ну, приступаем к распаковке. Режем скотч, достаем накопитель, который лежит в пластиковой "ванночке". Внутри, кроме накопителя и гарантийного талона, ничего нет.

Сам накопитель имеет черный пластиковый корпус с нанесенным логотипом компании.

На этой модели, почему-то не оказалось гарантийной наклейки. Это нам пригодится в дальнейшем...

Приступаем к тестам.

CrystalDiskInfo показывает при первом включении следующую информацию:

Диск новый, врем работы - 0 часов, число включений - 2.

Результат CrystalDiskMark:

Результаты соответствуют заявленным и лежат в том же диапазоне значений, что и у других бюджетников. Тест показал, что датчик температуры тут залочен на 40 градусах.

AJA System Test:

SSD-Z:

AS SSD Benchmark:

Все показатели не вызывают никаких эмоций: точно такое же можно увидеть и в других тестах:

"Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD"

Тест на реальное копирование также не преподнес никаких сюрпризов:

Осталось проверить утилитами Вадима Очкина на "внутренности" наш девайс...

И вот тут возникла определенная проблема: если контроллер еще как-то определился, то вот память - нет.

Но ведь тут нет гарантийной наклейки? Значит, можно заглянуть внутрь накопителя...

Аккуратно разбираю его. И перед нами предстает вот такая картина:

Не буду умничать и говорить, что печатная плата выполнена хорошо или нет - не разбираюсь в этом. По мне: пайка нормальная, стандартная. Мы видим то, что нам нужно: контроллер и два чипа памяти.

Google мне не помог определить тип памяти и производителя.

Пришлось спрашивать у знающих людей в Конференции. И там я получил ответ: это память TLC Raw NAND Memory от компании Hynix Semiconductor.

Что же касается контроллера, то им оказалась модель SMI 2259XT, а не SMI 2258XT, как показала утилита.

Именно этот контроллер и заявляла компания Digma. Не обманули.