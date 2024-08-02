Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)

Сегодня я протестирую очередной SSD формата 2,5" накопитель от компании Digma...
[ ] для раздела Блоги
1
1

Под апгрейд старой системы, не имеющей слота М.2, был приобретен накопитель Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T). Почему именно этот? Тут два фактора, которые повлияли на выбор.

Первый, естественно, цена. А второй... Тут все гораздо сложнее и хуже для потребителей. И этот момент нужно пояснить. Как вы знаете, рынок накопителей состоял из продуктов условного "топ сегмента" и бюджетных моделей. Я не буду упоминать, что и к какой категории относился, не об этом речь. Но после введения санкций, продавцы/перекупы стали ввозить в страну все, что только имеется в наличие в Китае. А имеется там много чего... На наш рынок, точнее интернет-магазины, хлынули поддельные Самсунги, Кингстоны и прочие Вестерн Диджиталы. Хорошо, если внутри все же были распаяны "кишочки" дешевых моделей ССД. А ведь были и внутренности от флешек с прошитыми контроллерами...

реклама



В сегменте дешевых ССД накопителей такого безобразия, вроде, не наблюдается. Но со временем, стало происходить замещение известных дешевых моделей другими, о которых ВООБЩЕ ничего не известно! По крайней мере, так происходит на Озоне и "Ягодах". То есть выбор более-менее известных марок сильно сокращается. И уже XRayDisk или KingSpec считаются "надежными и проверенными". Да, вот такие настали времена...

Вот, исходя из этих соображений, был сделан выбор в пользу продукта компании Digma. Это российская компания, которая выпускает много чего под своей торговой маркой. Хотя слово "выпускает", тут условное. Ясно, что все производится в Китае по заказу и конкретные требования.

Итак, накопитель приехал в указанные сроки. Обычная белая коробочка, достаточно тонкого картона.

реклама



На обратной стороне напечатаны основные характеристики продукта:

Это же можно прочитать и на странице компании, посвященной данной модели.

реклама



Основные характеристики:

Тип жесткого диска

Тип жесткого диска.....................................SSD

Интерфейс.....................................................SATA III

реклама



Объем накопителя.......................................256 ГБ

Форм-фактор.................................................2.5"

Контроллер NAND........................................Silicon Motion SM2259XT

Тип памяти NAND.........................................3D TLC

Разъем...........................................................SATA

Скорость

Максимальная скорость чтения...............510 МБ/с

Максимальная скорость записи...............450 МБ/с

Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS)50000

Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS)73000

Ресурс

Время наработки на отказ..........................1500000 ч

Ресурс TBW....................................................120 ТБ

Гарантия........................................................36 мес.

Ну, приступаем к распаковке. Режем скотч, достаем накопитель, который лежит в пластиковой "ванночке". Внутри, кроме накопителя и гарантийного талона, ничего нет.

Сам накопитель имеет черный пластиковый корпус с нанесенным логотипом компании.

На этой модели, почему-то не оказалось гарантийной наклейки. Это нам пригодится в дальнейшем...

Приступаем к тестам.

CrystalDiskInfo показывает при первом включении следующую информацию:

Диск новый, врем работы - 0 часов, число включений - 2.

Результат CrystalDiskMark:

Результаты соответствуют заявленным и лежат в том же диапазоне значений, что и у других бюджетников. Тест показал, что датчик температуры тут залочен на 40 градусах.

AJA System Test:

SSD-Z:

AS SSD Benchmark:

Все показатели не вызывают никаких эмоций: точно такое же можно увидеть и в других тестах:

"Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD"

Тест на реальное копирование также не преподнес никаких сюрпризов:

Осталось проверить утилитами Вадима Очкина на "внутренности" наш девайс...

И вот тут возникла определенная проблема: если контроллер еще как-то определился, то вот память - нет.

Но ведь тут нет гарантийной наклейки? Значит, можно заглянуть внутрь накопителя...

Аккуратно разбираю его. И перед нами предстает вот такая картина:

Не буду умничать и говорить, что печатная плата выполнена хорошо или нет - не разбираюсь в этом. По мне: пайка нормальная, стандартная. Мы видим то, что нам нужно: контроллер и два чипа памяти.

Google мне не помог определить тип памяти и производителя.

Пришлось спрашивать у знающих людей в Конференции. И там я получил ответ: это память TLC Raw NAND Memory от компании Hynix Semiconductor.

Что же касается контроллера, то им оказалась модель SMI 2259XT, а не SMI 2258XT, как показала утилита.

Именно этот контроллер и заявляла компания Digma. Не обманули.

Вот собственно и все. Ничего по надежности сказать не могу, кроме того, что другая модель Digma SATA-III 128GB (DGSR2128GY23T) живет и здравствует в ПК одного знакомого.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

ssd накопитель digma
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
16
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9
+
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
3
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
7
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
США освободят некоторые компании из Японии, Нидерландов и Южной Кореи от соблюдения новых санкций
3
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
52
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
4
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
27
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
18
Западные эксперты: в случае конфликта с Пекином запасов боеприпасов США хватит менее чем на месяц
1
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
2
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
Украинский военный аэродром в Миргороде снова подвергся российскому ракетному удару
+
В Пермском крае компания «Пилигрим» наладила серийное производство автодомов под брендом U-Camp
+
В Ленинградской области состоялся перезапуск простаивавшего из-за санкций деревообрабатывающего предприятия
2

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
25
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
1
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
13
Что делать, если Windows не запускается
15
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
4
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
8
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
13:56
Сначала не верят в существование какого-то оружия, а потом громко и истерично хрюкают "а нас за щоооо?!" на разных языках.
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
RandomXP
13:55
А примерные цены не известны?
Раскрыты размеры кристалла AMD Strix Halo и конфигурации TDP
Артём Николаев
13:55
4к смотрится с 1-1,5 диагоналей. 32" c 80 см - вполне. 4к планшеты - мастхэв, а вот телики - не факт, если до них 3-4м, а размер не 80". И да, онанизм уже не нужен, 4k моник можно купить за 200$. Но п...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Михаил Авраменко
13:49
Жабогадюкинг во всей красе.
Венгрия и Словакия останутся без нефти из РФ, поскольку Еврокомиссия встала на сторону Киева
Ник Хобо
13:41
Как они с гарантией опрокидывают, могут с таким же успехом сделать не 5 лет, а пожизненно.
BI: Европа продолжает покупать российский газ, потому что США решили заработать на торговле с Азией
Nvidia&Intel Hater
13:36
это их национальная забава
Венгрия и Словакия останутся без нефти из РФ, поскольку Еврокомиссия встала на сторону Киева
Артём Николаев
13:35
Тут нюансик есть, правило нормального распределения. Беднейшие 50% не интересны, т.к. они не формируют рынок, гоняя в КС и Доту. Средний чек с таких как с козла молока. Можно считать,что это просто бо...
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
Сергей Козлов
13:34
Ну, тогда придётся пол-страны в тюрьму превратить. С другой стороны - все при деле будут
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
Рустам Жигангареев
13:30
Бесхвостка будет, на В-2 spirit похож будет. Модель небольшого самолета заметили несколько лет назад, рядом с моделью СУ-57 на заднем плане когда брали интервью в институте аэродинамики. Т.е. это долж...
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
plusultra
13:27
Скоро ИИ блокировки будет обходить... и ютуб заработает
Браузер Chrome получает функции искусственного интеллекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем