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Краткое тестирование SSD накопителя Digma Run Y2 (SATA, 128 Гб)

Сегодня я протестирую SSD накопитель формата SATA от компании Digma. Это модель Run Y2 объемом 128 Гб
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Сейчас на рынке, несмотря на санкции, достаточно накопителей от разных производителей. Конечно, доминируют дешевые модели от небольших компаний из Китая. Есть несколько и российских производителей. Хотя, сами они ничего не производят, а лишь размещают заказы на товары под своим брендом на предприятиях КНР. Компания Digma из их числа.

Когда знакомому понадобился SSD накопитель под установку Windows (не пишите, что 128 Гб мало), был заказан накопитель от этой компании. Из-за быстрой доставки в регион, сама цена не самая низкая на рынке на тот момент. Кстати, накопители заметно подорожали с Нового года. По крайней мере, на Озоне.

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Выглядит коробка так:

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Коробка была запечатана скотчем, вроде следов вскрытия не обнаружено.

Внутри, в пластиковой ванночке, лежит сам накопитель. Обычный черный пластик с логотипом.

На обратной стороне - серийный номер и название модели.

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Имеется гарантийный стикер на боковине.

Ну, вскрывать и не собираемся... Проверим с помощью утилиты Вадима Очкина, что там установлено:

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Контроллер SM2259XA, память Mira...

На самом сайте компании указан совершенно другой контроллер. С рандомным набором памяти/контроллера сталкиваюсь регулярно. Это удел большинства бюджетных моделей практически всех производителей.

На сайте компании Digma, для данной модели указаны следующие характеристики:

Тип жесткого диска:                                                                      SSD

Интерфейс:                                                                                   SATA III

Объем накопителя:                                                                      128 ГБ

Форм-фактор:                                                                               2.5"

Контроллер:                                                                                  NANDYeestor YS9082

Тип памяти:                                                                                   NAND3D TLC

Максимальная скорость чтения:                                                  500 МБ/с

Максимальная скорость записи:                                                  430 МБ/с

Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS):  40000

Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS):                            65000

Ресурс

Время наработки на отказ:                                                          1500000 ч

Ресурс TBW:                                                                                  60 ТБ

Особенности

Толщина товара:                                                                           7 мм

Тип поставки:                                                                                 ритейл

Гарантия:                                                                                       36 мес.


Что ж, приступаем к тестированию.

Утилита CrystalDiskInfo выдает следующие параметры:

Диск новый, записей нет. В ходе тестирования проверим, работает ли датчик температуры.

Сначала прогоним бенчмарк CrystalDiskMark:

Датчик температуры работает. Типичные показатели скоростей для недорогих накопителей схожего объема. Скорости на запись/чтение соответствуют заявленным самой компанией.

AJA System Test:

AS SSD Benchmark:

SSD Z:

ATTO Disk Benchmark:

Показатели ничем не выделяются из "средних по больнице". 

Теперь произведем реальное копирование на диск. Буду копировать папку с игрой, объемом около 72 Гб.

Примерно, после 50 Гб, скорость упала с 330 МБ/c до 35-55 МБ/с. И такая скорость сохранилась до окончания копирования.

Ничего необычного, так ведут себя бюджетные безбуферные модели. По крайней мере, те, с которыми я лично сталкивался, имели схожие характеристики: 

"Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther"

"Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)"

"Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб"

Для стандартного использования в стиле "домашний интернет ПК", таких скоростей хватит.

Хочется отметить такой нюанс, как очень тугое подключение разъемов для питания и SATA кабеля. Это не есть хорошо. Так можно и разъемы повредить...

И опять: самый важный параметр - надежность, остается пока за кадром. Будем смотреть (вернее, владелец посмотрит)...

На этом все.

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