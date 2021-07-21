Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD
В руки попал SSD накопитель формата SATA III от фирмы Gigabyte. Он имеет объем 240 Гб, на деле программы показывают более скромный объем в 223 Гб.
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Сам корпус выполнен из пластмассы, черного цвета, кроме надписи никаких "украшательств" нет.
Заявленные характеристики:
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Модель: GP-GSTFS31240GNTD
Год релиза: 2018 (дата выпуска конкретного экземпляра –декабрь, 2020г)
Объем накопителя: 240 Гб
Физический интерфейс: SATA III
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Контроллер: Phison PS3111-S11
Тип чипов памяти: NAND
Количество бит на ячейку: 3 бит TLC
Структура памяти: 3D NAND
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Буферная память: нет
Максимальная скорость последовательной записи: 420 Мбайт/с
Максимальная скорость последовательного чтения: 500 Мбайт/с
Скорость произвольной записи 4Кб файлов (QD32): 75000 IOPS
Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32): 50000 IOPS
Максимальный ресурс записи (TBW): 100 ТБ
Поддержка команды TRIM: есть
Шифрование данных: нет
Габаритные размеры (ширина х длина х толщина, мм): 69,85х100х7
Данные из AIDA 64:
Немного синтетических тестов:
Теперь проверим скорость копирования в "полевых условиях". В данном случае, буду копировать игру Horizon Zero Dawn, ее размер составляет 54,8 Гб (копирование с SSD на SSD).
Средняя скорость копирования составляла 413 Мб/с. А вот последние 4 Гб уже копировались на гораздо меньшей скорости 26 Мб/с:
Если верить показанию встроенного датчика, то температура не превышала 35 градусов (накопитель во время всех тестов просто лежал на полу корзины HDD в закрытом корпусе)
Тестовая система:
Процессор: Xeon E3-1240 v3 (3700 МГц)
Видеокарта: GTX 1070 (частота по чипу 2012 МГц и 8900 МГц по памяти).
Оперативная память: 16 Гц, частота 1800 МГц (11-11-11-28-CR1).
Операционная система: Windows 10 (LTSC).
Основной накопитель с играми: Toshiba HDWD110 объемом 1 Тб. (примерно 90 Гб свободно)
В прошлый раз при тестировании накопителя формата М.2 я не делал тест на скорость загрузки игры. Теперь это осуществлю на примере загрузки игры Shadow of the Tomb Raider.
Скорость загрузки игры проверю с момента запуска с лаунчера до появления меню игры. Скорость загрузки сохранения также посмотрим.
Итоговые результаты:
Ну и, напоследок, проверю, как влияет накопитель на уменьшение подгрузок локаций в играх. Запись тестовых отрезков будет осуществляться с помощью программы CapFrameX.
Для начала довольно тяжелая игра - Shadow of the Tomb Raider. Тест пройдет на локации Затерянный город. Чтобы исключить влияние процессора и видеокарты, я ограничу фпс на уровне 60 кадров через драйвер НВидиа. Таким образом не будет упора в видеокарту и минимизирую упор в процессор. Полностью избежать этого не получится:
Небольшой эффект от более быстрого накопителя чувствуется, но только там, где нет упора в процессор. А такие места (Затерянный город, Кувак-Яку) как раз сильно нагружают его.
Теперь проверим в игре Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Выбрана последняя миссия – Малад Вади, где такие подгрузки не особо выражены, зато сама локация позволяет сделать одинаковые пробежки.
ФПС также был ограничен на уровне 60 фпс:
Игра идет плавно, без фризов.
И последней игрой будет СТАЛКЕР: Зов Припяти. Эту идею я подсмотрел в тесте Сталкаша (правда, у него была первая игра серии). Тестовый пробег от самого начала игры до "Скадовска". Тут подгрузки выражены особо ярко. Фпс ограничу на уровне 65 кадров:
Вообще эффект от SSD не ощущается.
Как видите, далеко не всегда применение SSD накопителя дает желаемый эффект. В случае со Сталкером, где фриз очень продолжительный, даже применение скоростных накопителей PCI-E полностью данный "дефект" победить не в силах.
Что в итоге: обычный бюджетник. Характеристики, примерно, как у конкурентов. Лично для меня в таких случаях главным критерием выбора становится его надежность, продолжительность "жизнедеятельности". Но тут только время покажет.
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