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В руки попал SSD накопитель формата SATA III от фирмы Gigabyte. Он имеет объем 240 Гб, на деле программы показывают более скромный объем в 223 Гб.

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Сам корпус выполнен из пластмассы, черного цвета, кроме надписи никаких "украшательств" нет.

Внешний вид коробки. Сам накопитель (фото из интернета). анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU Заявленные характеристики:



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Модель: GP-GSTFS31240GNTD

Год релиза: 2018 (дата выпуска конкретного экземпляра –декабрь, 2020г)

Объем накопителя: 240 Гб

Физический интерфейс: SATA III

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Контроллер: Phison PS3111-S11

Тип чипов памяти: NAND

Количество бит на ячейку: 3 бит TLC

Структура памяти: 3D NAND

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Буферная память: нет

Максимальная скорость последовательной записи: 420 Мбайт/с

Максимальная скорость последовательного чтения: 500 Мбайт/с

Скорость произвольной записи 4Кб файлов (QD32): 75000 IOPS

Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов (QD32): 50000 IOPS

Максимальный ресурс записи (TBW): 100 ТБ

Поддержка команды TRIM: есть

Шифрование данных: нет

Габаритные размеры (ширина х длина х толщина, мм): 69,85х100х7

Данные из AIDA 64:

Немного синтетических тестов:









Теперь проверим скорость копирования в "полевых условиях". В данном случае, буду копировать игру Horizon Zero Dawn, ее размер составляет 54,8 Гб (копирование с SSD на SSD).

Средняя скорость копирования составляла 413 Мб/с. А вот последние 4 Гб уже копировались на гораздо меньшей скорости 26 Мб/с:

Если верить показанию встроенного датчика, то температура не превышала 35 градусов (накопитель во время всех тестов просто лежал на полу корзины HDD в закрытом корпусе)





Тестовая система:

Процессор: Xeon E3-1240 v3 (3700 МГц)

Видеокарта: GTX 1070 (частота по чипу 2012 МГц и 8900 МГц по памяти).

Оперативная память: 16 Гц, частота 1800 МГц (11-11-11-28-CR1).

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Основной накопитель с играми: Toshiba HDWD110 объемом 1 Тб. (примерно 90 Гб свободно)

В прошлый раз при тестировании накопителя формата М.2 я не делал тест на скорость загрузки игры. Теперь это осуществлю на примере загрузки игры Shadow of the Tomb Raider.

Скорость загрузки игры проверю с момента запуска с лаунчера до появления меню игры. Скорость загрузки сохранения также посмотрим.

Итоговые результаты:

Ну и, напоследок, проверю, как влияет накопитель на уменьшение подгрузок локаций в играх. Запись тестовых отрезков будет осуществляться с помощью программы CapFrameX.

Для начала довольно тяжелая игра - Shadow of the Tomb Raider. Тест пройдет на локации Затерянный город. Чтобы исключить влияние процессора и видеокарты, я ограничу фпс на уровне 60 кадров через драйвер НВидиа. Таким образом не будет упора в видеокарту и минимизирую упор в процессор. Полностью избежать этого не получится:

Тестовый отрезок. Небольшой эффект от более быстрого накопителя чувствуется, но только там, где нет упора в процессор. А такие места (Затерянный город, Кувак-Яку) как раз сильно нагружают его.



Теперь проверим в игре Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Выбрана последняя миссия – Малад Вади, где такие подгрузки не особо выражены, зато сама локация позволяет сделать одинаковые пробежки.

ФПС также был ограничен на уровне 60 фпс:

Тестовый отрезок. Игра идет плавно, без фризов.





И последней игрой будет СТАЛКЕР: Зов Припяти. Эту идею я подсмотрел в тесте Сталкаша (правда, у него была первая игра серии). Тестовый пробег от самого начала игры до "Скадовска". Тут подгрузки выражены особо ярко. Фпс ограничу на уровне 65 кадров:

Начало игры. Вообще эффект от SSD не ощущается.



Как видите, далеко не всегда применение SSD накопителя дает желаемый эффект. В случае со Сталкером, где фриз очень продолжительный, даже применение скоростных накопителей PCI-E полностью данный "дефект" победить не в силах.

Что в итоге: обычный бюджетник. Характеристики, примерно, как у конкурентов. Лично для меня в таких случаях главным критерием выбора становится его надежность, продолжительность "жизнедеятельности". Но тут только время покажет.



