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История о том, как производители кулеров нас обманывают (на примере ID-Cooling IS-50X V2)

Собственно, писать про этот кулер я не собирался. Ну, не соответствует он моему представлению о подходящем кулере для i5-8400, бывает. На его счет у меня был запасной вариант. И вот тут...
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Когда человек что-то покупает для своего компьютера, то он в первую очередь соотносится со своим кошельком, потом смотрит на характеристики данного товара и ищет на него тесты в интернете. Касательно кулеров, кроме цены и габаритов, нас интересует такой важный параметр, как TDP кулера. Обычно, этот параметр указан на сайте производителя. Зная энергопотребление своего процессора, можно сделать вывод: подходит кулер вам или нет. Проще простого... Не совсем.

Дело в том, что в реальности между потреблением процессора и TDP кулера связи гораздо меньше. Ведь "конструкция" самого процессора может быть различной. Отвести тепло от огромного кристалла процессоров сокета 2011v3 гораздо проще. А многие процессоры Райзен вообще привередливы к расположению теплотрубок. Ведь кристалл там не так и прост. Значит, нам нужны тесты приобретаемого кулера, желательно на процессоре, подобному нашему. Обвинять в обмане производителя бесполезно: нет единого требования по тестированию кулеров на предмет отводимого тепла. Поэтому каждый производитель трактует TDP по своему.

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Значит, вся надежда на тесты? Может и так, а может и нет. В чем я убедился на своем опыте...

Значит, для процессора i5-8400, который валялся без дела, была приобретена дешевая плата. Подсистема питания там крайне урезана, поэтому я решил купить кулер типа "топ флоу" для обдува зоны питания. Это не будет лишним даже для такого "экономичного" процессора. Встал вопрос по выбору кулера. Исходя из бюджета, я принял решение (на основании тестов!!!) о покупке ID-Cooling IS-50X V2.

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Собственно, "эпопею" об этом я уже описывал. Зная, как часто обзорщики лукавят, для кулера у меня был "запасной вариант" в виде i5-2500...

Кулер несколько разочаровал, за 2440 рублей я ждал большего.

 В принципе, можно было и его оставить. Но душа желала большего, тем более имелся тот самый "запасной вариант". Скажем так: тогда я успел принять таблетку Небомбита. А в этот раз забыл...

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Итак, как появилось свободное время, я принялся менять кулер на процессоре i5-2500. До этого на нем стоял старенький кулер Cooler Master TX 3,

который меня не устраивал клипсовым креплением и шумом. Впрочем, за шум виновата материнская плата от Gigabyte, которая не имеет нормальной регулировки оборотов кулеров процессора и шасси. Об этом я писал давно в одной статье.

И вот я меняю Cooler Master на ID-Cooling. Сами радиаторы отличаются кардинально.

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У TX 3 он в виде небольшого "кубика", а у IS-50X V2 раскатан в "блин". На глаз можно предположить, что общая площадь у Cooler Master примерно в 2,5 -3 раза больше: если во фронтальной плоскости он меньше, то в толщину в три раза толще. Остается надежда, что ID-Cooling IS-50X V2 компенсирует это большим количеством теплотрубок (5 против 3) и более сильным прижимом. Ну, а вентилятор размера 120мм (против 92мм у оппонента) снизит уровень шума.

При снятии кулера, я присмотрелся к пятну контакта.

Явно видно, что прижим не идеален.

 И вина в этом лежит на одной клипсе (если смотреть прямо на плату, это снизу слева). Я ее менял, но это не помогло, видно, отверстие на плате "разносилось" со временем.

Установка ID-Cooling IS-50X V2 прошла не идеально. Первоначальный вариант с теплотрубками поперек кристалла процессора вызывал практически контакт самого вентилятора и видеокарты.

Пришлось ставить в другую позицию, трубками вдоль кристалла. Ставить комплектный низкопрофильный высокооборотистый вентилятор, я не стал. Установил купленный  ID-COOLING XF-12025-SD-K.

 Термопаста в тестах использовалась из комплекта кулера - ID-Cooling Frost X25. И вот, на этапе тестов, меня и посетила "идея" о статье... На что способен старичок TX 3 я знал: примерно 2 минуты теста в "лайтовом" стресс-тесте AIDA 64 FPU only:

Сравнивать же кулеры я решил "по-взрослому": в тесте Linx. Дома жарко - 30 градусов (морозы, приходится на ночь протапливать сильнее, чтобы утром было нормально в доме). Корпус "глухой":

Боковая крышка прикрыта.

Первым на тест пошел Cooler Master TX 3:

79 градусов при 2744 оборотах. Плохенько... Но посмотрите на напряжение: 1,296в! Как на процессоре в разгоне! Это такая логика у платы Z77m D3H: она умеет разгонять, но нет в биосе регулировок напряжений (кроме вольтажа памяти)! Ну, будем считать, что тестировали процессор i5-2500K  в разгоне...

Температуры высокие, шумит заметно, причем даже на рабочем столе.

Но что будет с  ID-Cooling IS-50X V2? Смотрите сами:

Такая же фигня: 79 градусов при 1500 оборотах. Разве, что шума поменьше. Потребление в обоих случаях - 110 ватт в пике. Это фиаско, товарищи! Думаете, если открыть крышку будет лучше? 

А НИ ФИГА! Температура упала на градус. Я начал сомневаться в теплопроводящих свойствах термопасты из комплекта. Заменил ее на проверенный вариант Arctic MX-4 (данный экземпляр действительно хороший). Но получилось еще хуже, 84 градуса:

Значит, дело не в термопасте. Я склонен считать, что тщедушный радиатор не способен просто отводить тепло от данного процессора.

Можно сказать: так это же стресс-тест, в реальных задачах все будет нормально. Но, фирма заявила 130 ватт TDP,

а в Linx потребление было около 110 ватт. А кроме того, думаете, что в реальных задачах все будет отлично?

Проверить в играх нет возможности. Просто какую тяжелую игру можно запустить на видеокарте GT 430? ПК собирался для интернета и, как "тестовый стенд". Проверю я его в интернете...

И вот, что мы увидим:

Нагрев в YouTube достигает 58 градусов! И это на порезанной вдоль и поперек Windows 10, которой запрещено обновляться и "ковыряться" со своими "темными делишками"! 

Результат отвратительный. 2440 рублей слито в унитаз. Ни о каком TDP в 130 ватт не может быть и речи. Если на процессоре i5-8400 он справлялся на "троечку", то тут просто слился. Вот так доверяться "абсолютно непродажным" обзорам и спецификации производителей...

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