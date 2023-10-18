О самом корпусе, я уже написал небольшой обзор. А теперь продолжу эту тему, чтобы было понятно, как влияет закрытый корпус с неоптимальным продувом на нагрев компонентов.

реклама





Вначале был процессор... Это мой старый i5-8400, 6 ядер без технологии гиперпоточности. После покупки i7-8700T, я попытался продать его, но особо желающих не было. Одни товарищ, вроде, согласился, но "спрыгнул" на китайскую сборку на 2011-3. Трудно винить его, так вышло дешевле. Короче, лежал процессор и ждал, когда я снова вспомню о нем...

Вспомнил, когда увидел в продаже на Озоне материнские платы на чипсете H310. Цены, мягко говоря, не радовали, но брать с рук я не буду. Это принципиальная позиция, ибо криворуких и кособоких слишком много. А даром предсказания я не обладаю. И потом возиться с отваливающимися портами или каналом памяти не хочется.

Главным минусом таких плат, помимо цены, была жалкая подсистема питания. Это я знал по обзору с сайта 3DNews. Но других вариантов не было. Остановился на варианте ASUS PRIME H310M-K R2.0.

реклама





Да, это не лучший вариант. Но зато от проверенного продавца Lime Store. MSI была несколько получше, но сам продавец не внушал доверия...

Также стоит сказать о двух важных минусах всех плат, присутствующих на торговой площадке.

реклама





1. Нет разъема М.2. Такие версии вообще существуют, но в продаже отсутствовали. Но для меня более высокоскоростной SSD не принципиален: бОльшее время загрузки системы и игр я переживу, а в самих играх, скоростной SSD не помогает, проверено.

2. Второй минус более существенный для меня. Тут всего один разъем для подключения корпусного вентилятора. Значит, придется как-то выкручиваться.

С памятью было намного проще: как можно дешевле, но не от всяких ноунеймов. Взял Kingston Fury Beast Black DDR4 3200 МГц 2x8 ГБ (KF432C16BBK2/16).

реклама





Разгон мне все равно недоступен, только ужимание таймингов на частоте 2666 МГц.

Оставалось найти кулер. Нужно было подешевле и обязательно топ-флоу. Обдув фаз питания материнской платы обязателен в таком случае. Выбор подобного типа кулеров на Озоне очень маленький. Хотелось бы конечно, взять Термалрайт, но цена... Да и заказ будет из Китая, долгая история. Остается ID-COOLING IS-50X V2.

По обзорам его хвалят. Вот и посмотрю, справедливо ли...

Блок питания я уже купил еще в прошлом году...в конце февраля, ну, вы понимаете, какой тогда пошел ажиотаж на цены. Я успел еще по старым... Это блок питания Corsair TX550M, за те деньги, очень хороший вариант.

Про саму сборку писать нет смысла. Скажу только, что к моменту покупки корпуса, система была проверена в старом офисном корпусе на работоспособность. И не только проверена, но и настроена.

Ах, да, видеокарта... При настройке, я использовал старую Asus GT 430. А в новом корпусе для тестов поставил свою GTX 1070. Иначе никакие игры, способные нагреть систему не запустить.

В качестве накопителей использовались два SSD на 120 Гб (система) и 240 Гб. Также поставил и жесткий диск для изучения работы "виброгасов" в корзине корпуса.

Прежде чем перейти к проверке продуваемости корпуса, стоит немного рассказать о том, как стоит настраивать подобные системы со "слабыми" материнскими платами.

По умолчанию, Асус "накидывал" напряжение на процессор до 1,2в. Что очень много. Так много, что в стресс-тесте AIDA 64 (FPU only) падала частота процессора. Вряд ли из-за перегрева питания (температура высокая, но далеко от 100 градусов). Скорее всего шел упор в поверлимит. Естественно, что такое безобразие меня не устраивало. И я начал процесс настройки напряжения. Практически сразу стало ясно, что режим работы "оффсет" тут сделан через одно место. Он работает не адекватно, да еще и сама просадка напряжения идет под сильной нагрузкой. Это приводило к "синим экранам". А "накидывать напругу" тоже особо не хотелось. Поэтому, выбрал фиксированный режим. Настраивать не особо сложно, благо я уже знал, какое напряжение требуется для работы процессора на другой материнской плате. Тут лишь адаптировать. Остановился на значении 1,035в.

Оно в играх колебалось от 1,024в до 1,008в. А вот в стресс-тестах понижалось до 0,992в.

С таймингами пока особо не занимался, так настроил на скорую руку (тесты проходит).

Все тесты контролировал проверкой нагрева подситемы питания. Для этого измерял температуру с обратной стороны платы пирометром. Самая горячее место - верхняя фаза, рядом с разъемом питания процессора.

Несколько раз прогонял тест ОССТ в разных режимах, кроме самого тяжелого AVX2.

ОССТ (для скриншота)

FPU тест (короткий, для скриншота)Температура в режиме AVX достигала 70 градусов, по показанию пирометра. А это ниже, чем в смешанном тесте AIDA 64 без настройки напряжения. Настройка системы еще не окончательная, но основные параметры откалиброваны.

Ради интереса, все же один раз запустил Linx с малым объемом задач.

Невязок не было, но "дросселя запели"... Нечто подобное, я слышал при прогоне Prime на материнской плате MSI Z97 Gaming 5...

Тут стоит сразу сказать о работе кулера. Отдельно обзор на него делать не буду, но немного расскажу о своих впечатлениях. Качество нормальное, подошва ровная. В комплекте идет неплохая (по тестам) термопаста, ее и использовал. Но судить о ее эффективности не буду, надо делать сравнение с другими термопастами. Несколько разочаровала установка кулера на плату. Пришлось ставить так, что теплотрубки идут вдоль кристалла процессора, что не является оптимальным вариантом. Установить поперек мешает... оперативная память. Она-то не высокая. Но чуть касается радиатора. Вот если бы плата имела 4 слота под оперативку, то тогда плашки стояли во 2-м и 4-м слоте и радиатор встал нормально. Но в данном случае слота всего два.

Вентилятор кулера шумноват. Формально, компания заявляет TDP в 130 ватт, что, по идее, перекрывает потребление процессора в стресс-тесте Linx. Но на деле... Как бы это понятнее описать... Вот ваш знакомый говорит, что его рекорд в становой тяге 200 кг. А пусть он картошку в мешках потаскает полдня. Это несколько другой тип нагрузки. Короче, кулер шумит в играх.

Обороты почти 1300... Это много.Не смертельно, но для тихой ( в моем понимании) он не годится. В данной сборке, это не будет решающим фактором шума (об этом чуть дальше).

Перед началом сборки, пришлось "обмозговать" систему продува корпуса. Сразу было ясно, что тихий ПК даже с таким железом не собрать. Одновременно тихим и холодным , уточняю.

Комплектные вентиляторы решил ставить на выдув: сзади и вверх, запитав их через разветвитель на разъем sys fan. Согласно документации, этот разъем рассчитан на 0,5А. А суммарное потребление двух вентиляторов от Lian Li - 0,4А (2х0,2А). Учитывайте этот параметр, когда делаете нечто подобное. За вдув будут отвечать два 140мм вентилятора: Thermalright X-Silent 140 и Nanoxia DX14. Подключение только через переходники на "молекс", другого варианта нет. Но потом я вспомнил, что давно покупал хаб для подключения вентиляторов.

Очень удобная штука. Тут имеется переключатель режимов: low, off и high. Такие ставят в некоторые корпуса, только переключатель уже на самом корпусе. Итого: 2х140 на вдув и 2х120 на выдув.

Переходим к проверке работоспособности охлаждения. Но, сначала приведу сравнение производительности процессора на данной плате и на Asrock B360 fatal1ty gaming k4.

CPU Z:

Н310.

В360.Тест памяти и кэша в AIDA 64:

Н310 (немного настроенные тайминги).

В360 (ХМР профиль).Cinebench R20:

Н310.

В360.Теперь проверяем температуру. На рабочем столе вентиляторы работают так:

И это слышно, но тут бОльшая вина передних вентиляторов. Если их отключить, то становится тише, но до работы NZXT Phantom 530, далеко. Свою долю вносит и работа HDD. Он, как и в корпусе Deepcool E-Shield, передает вибрацию на стол. И это вина крепления корзины. Смысла в пластиковой рамке, которая должна гасить вибрации, нет. Тут Lian Li накосячили.

С отключенным жестким диском и передними вентиляторами, по заверению программы на смартфоне, уровень шума 28,5dB. Но слышно.

Если подключить вентиляторы в "тихом режиме" (low) и подсоединить жесткий диск - 30dB.

А при работе вентиляторов в "шумном" режиме (high) - 32dB.

Этот режим мне вообще не нравится, поэтому в нем тестировать не буду.

"Греть" видеокарту буду в бенчмарке Valley, один прогон с промежуточным охлаждением видеокарты. Температура в в комнате 26 градусов

Вариант с "тихим" режимом передних вентиляторов и закрытым боковым стеклом:

Теперь с отключением передних вентиляторов:

Если же снова включить вентиляторы в "тихий "режим, но снять стекло, то получится так:

Закрытый корпус не особо и влияет на нагрев видеокарты. Это я понял сопоставляя результаты температур этой же картой в корпусе Phantom 530. Температуры сопоставимые.

А вот процессор греется заметно выше. Примерно, на 8-9 градусов. Но тут сравнение не корректное. Поскольку i5-8400 стоял в корпусе Phantom 530 с кулером Thermalright Archon IB-E X2, который навсегда производительнее, чем ID-COOLING IS-50X V2. Более того, I7-8700T с кулером Scythe Kotetsu Mark II намного холоднее и СО тише.

Для понимания общего прогрева компонентов, я просто поиграл минут 30 в "одиссеистую ассассину". Вышло примерно так:

56 градусов при 1200 оборотах... Это плохо! Ведь потребление процессора не превышает и 30 ватт... Кто-то перехваливает продукцию ID-COOLING... Питание процессора на материнской плате при этом прогрелось до 58 градусов (по показанию пирометра).

Чтобы как-то улучшить температурные показатели процессора, я сменил на кулере низкопрофильный вентилятор на стандартную 120-ку. Благо винты под это имеются в комплекте (подойдут только для вентиляторов толщиной 25мм). Я поставил имеющийся в наличие Enermax T.B.Silence. Не лучший вариант, но других с 4-пин у меня не было.

Опять поиграл около получаса и ситуация немного улучшилась:

Температура процессора снизилась при меньших оборотах. Но на шум в игре это не окажет влияние, ведь тут "солирует" видеокарта. Питание процессора прогрелась до 56 градусов. Это при том, что температура в комнате стала уже 27 градусов.





рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как видите, даже в плохо продуваемом корпусе можно собрать не особо "горячую" сборку. Но тогда она не будет бесшумной. Это стоит учитывать. Как и тот фактор, что некоторые производители кулеров нагло привирают о возможностях своих продуктов.