Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как китайские производители обманывают с характеристиками: рассмотрим на примере мышки ZK-M88 Gaming

Китайские производители фирм "ноунейм" (и не только) часто нас обманывают. Указывают одни характеристики, а на деле они оказываются совсем другими. Причем в худшую сторону. Но не всегда...
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Очень часто, покупая разнообразные вещи на китайском "али-базаре", потребители сталкиваются с тем, что купленные вещи/приборы не соответствуют заявленным характеристикам. Обычно, такое происходит с товарами от малоизвестных и непонятных производителей. С другой стороны, рассчитывать на что-то путное за цену ниже раза в 2-3 от аналогов, было бы странно.

Но иногда, ситуация бывает диаметрально противоположной...

реклама



Значит, на мышке, что "закреплена" за ноутбуком, случился "даблклик". Явление частое и очень неприятное. Оно не смертельно, "микрик" можно перепаять, был бы "донор". Нормального у меня сейчас нет, а паять от явного дешмана, нет смысла. Поэтому, на замену поставил мышь под "маркой"/моделью ZK-M88 Gaming.

реклама



Ничего иного при покупке не было указано. Такой мыши уже давно нет на Али. Была внешне такая же от Sago:

Брал я ее примерно за 450 рублей, особо не вникая в бестолковую систему поиска на Али (тогда она была ужасной, как сейчас - не знаю). На бумажке, что прилагалась к мышке, были указаны следующие характеристики:

реклама



Модель сенсора мыши Avago 3050
Варианты работы, dpi 1000, 2000, 3000, 4000
Ускорение, G 20
Частота опроса, Hz 500, 1000
Количество кнопок 8
Свичи Huano
Масса, г. 127
Подсветка Трехзонная, RGB

Собственно о самой мышке я упоминал в своем старом обзоре. Просто напомню, что реальный dpi составил примерно 2200 dpi, вместо 4000 в максимуме. Ну, тогда за такие деньги я и не рассчитывал получить большее. Так и играл какое-то время на 2200 dpi. Ни о каком программном обеспечении речь не шла, как и о внутренней памяти мышки. Поэтому каждый раз чувствительность приходилось выбирать заново.

И вот снова подключив мышь, я решил поискать новые модели от этой компании (или Sago). В картинках, которые предложил мне Гугл сразу бросилась в глаза с явным программным обеспечением. Сначала я подумал, что тут изображена какая-то фирменная мышь. Ведь не секрет, что китайцы активно копируют дизайн известных производителей. Но, перейдя по ссылке на Реддит, оказалось, что речь идет о программе для некой мышки М88... Автор комментария и сам уже не помнит, где ее взял. Я решил скачать программу...

Она малюсенькая при установке:

реклама



И мышь на нее реагирует...

Имеется раздел про макросы, но мне он не интересен.

Можно настроить dpi:

И тут указаны 4000 в пике, что и было на "инструкции". Самое смешное, что это значение применяется и можно провести тест с таким параметром:

Значит, на самой мышке максимальное значение почти в два раза меньше, во как! Также можно изменить частоту опроса до 1000 Hz:

Для сравнения, привожу скриншот из теста, если все настраивать на самой мышке:

В разделе, посвященному подсветке, довольно много вариантов.

 Можно настроить типы подсветки, варианты цветов и интенсивность цветовых эффектов.

Ничего об этом не говорилось на сайте, когда я ее покупал!

Получается, что я купил мышку, с лучшими параметрами, чем мне заявляли ушлые китайцы. Как такое могло произойти, я не знаю. Но есть догадка, что та самая мышь Sago или ее аналог, имеет полный функционал и программа для нее. А моя, более дешевая, также поддерживает функции, благо внутри все то же самое.

Единственный минус в том, что без отключения разнообразных вариантов dpi в программе, после включения мышь автоматически устанавливает 2200 dpi. Хотя вариант выбранной подсветки сохраняет.

Вот с таким "обманом" со стороны китайцев я столкнулся спустя несколько лет. И, если бы не случайность, то и не узнал о полном функционале мышки.

рекомендации
ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sago m88 zk-m88 gaming
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
19
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
58
Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
46
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
Исследователям из Бразилии удалось найти в Антарктиде два окаменевших фрагмента костей птиц
1
Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
+
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Что чувствуют пилоты после полета на истребителе F-35
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
11
Honor представляет телефон, практически идентичный iPhone 15, но стоящий гораздо дешевле
1
Глава Rapidus считает, что японская полупроводниковая промышленность сможет ликвидировать 20-летнее отставание от лидеров
2
Новый ракетный двигатель призван заменить попавшие под санкции российские РД-181
3
Зеленский подтвердил, что «две трети» американских выделенных Украине денег остаются в США
5
Риттер: "Ланцеты" парализовали Украину и доминируют над полем боя, пугая танки и личный состав ВСУ
1
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
4
Российские оружейники разрабатывают инновационный гиперзвуковой снайперский комплекс
2
Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
1
Безопасные облачные решения в Европе: как избежать конфликта с CLOUD Act
+
Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
1
Спикер Джонсон: южная граница США важнее Украины
+

Популярные статьи

10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
44
6 причин, почему репозитории Linux не лучший источник софта
33
Почему X-37B считают самым «загадочным» беспилотником США
+
Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана
52
Россия применит тактическое ядерное оружие, но не допустит принятия Украины в НАТО — EurAsian Times
7
ТОП-7 причин моей нелюбви к iPhone и другой технике Apple
29
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 9
2
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
2
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
13

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
21:42
Я понял, петушарий одна голова, а этот полужопие, вместе два полужопия ? Бинго, можно, забирать жмуров!
Арестович вновь критикует действующие власти Украины, считая что в России куда больше демократии
SMA
21:41
>Ватники склонны к конспирологии Хохлы склонны к подчинению британским клоунам
Маск: Запад заставил ВСУ наступать, а не обороняться – Теперь мы видим к чему это всё привело
Марио Сландер
21:40
Разве у него не каждое колесо ведущее? Зачем блокировка?
Внедорожник Cybertruck не смог заехать на холм
Владимир Никифоров
21:37
При всех заявленных характеристиках этого "броневика", выделяется одно неоспоримое качество - скорость! На скорости 140 км/ч, хохлы будут драпать от наступающих войск противника - быстрее всех в мире!...
Украина станет первой страной в мире, которая получит новые десантные машины Caracal от Rheinmetall
Armaholic Yarszova
21:33
Тоже не понял, видимо безграмотность, до сих пор не различают, вентиляторы от кулера.
Энтузиаст показал кастомную видеокарту RTX 4090 с кулерами Noctua
Олесь Кука
21:22
Веселуха прекратилась, когда картошка несколько раз нерфила фугасы. Теперь не так интересно на КВ-2 кинуть бревно суперпершу на 2/3 ХП
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
Олесь Кука
21:19
А вот интересно, уж не полицаем твой дед в ВОВ был?
Caliban - самый неоднозначный ТТ в игре World of Tanks
SMA
21:18
свали оседова, жопа бориски, почему не в почете там есть причины, хохлам и этого не дано
Аудитория видеосервиса Rutube достигла 5 000 000 человек в сутки
Weismar
21:16
Ты пишешь бред, на скрине всё чётко, я кстати тоже прохожу на максе, тут ультра лучи, 43-60 фпс, и уверен то что вижу я, не отличается особо от того что видишь ты, с рефлексом всё чётко крутится. Вооб...
NVIDIA прекращает производство видеокарт без поддержки трассировки лучей
Константин Петров
21:11
Так это же не ps 4 pro) обычная нормальная
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем