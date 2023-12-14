Очень часто, покупая разнообразные вещи на китайском "али-базаре", потребители сталкиваются с тем, что купленные вещи/приборы не соответствуют заявленным характеристикам. Обычно, такое происходит с товарами от малоизвестных и непонятных производителей. С другой стороны, рассчитывать на что-то путное за цену ниже раза в 2-3 от аналогов, было бы странно.

Но иногда, ситуация бывает диаметрально противоположной...

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Значит, на мышке, что "закреплена" за ноутбуком, случился "даблклик". Явление частое и очень неприятное. Оно не смертельно, "микрик" можно перепаять, был бы "донор". Нормального у меня сейчас нет, а паять от явного дешмана, нет смысла. Поэтому, на замену поставил мышь под "маркой"/моделью ZK-M88 Gaming.

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Ничего иного при покупке не было указано. Такой мыши уже давно нет на Али. Была внешне такая же от Sago:

Брал я ее примерно за 450 рублей, особо не вникая в бестолковую систему поиска на Али (тогда она была ужасной, как сейчас - не знаю). На бумажке, что прилагалась к мышке, были указаны следующие характеристики:

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Модель сенсора мыши Avago 3050 Варианты работы, dpi 1000, 2000, 3000, 4000 Ускорение, G 20 Частота опроса, Hz 500, 1000 Количество кнопок 8 Свичи Huano Масса, г. 127 Подсветка Трехзонная, RGB

Собственно о самой мышке я упоминал в своем старом обзоре. Просто напомню, что реальный dpi составил примерно 2200 dpi, вместо 4000 в максимуме. Ну, тогда за такие деньги я и не рассчитывал получить большее. Так и играл какое-то время на 2200 dpi. Ни о каком программном обеспечении речь не шла, как и о внутренней памяти мышки. Поэтому каждый раз чувствительность приходилось выбирать заново.

И вот снова подключив мышь, я решил поискать новые модели от этой компании (или Sago). В картинках, которые предложил мне Гугл сразу бросилась в глаза с явным программным обеспечением. Сначала я подумал, что тут изображена какая-то фирменная мышь. Ведь не секрет, что китайцы активно копируют дизайн известных производителей. Но, перейдя по ссылке на Реддит, оказалось, что речь идет о программе для некой мышки М88... Автор комментария и сам уже не помнит, где ее взял. Я решил скачать программу...

Она малюсенькая при установке:

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И мышь на нее реагирует...

Имеется раздел про макросы, но мне он не интересен.

Можно настроить dpi:

И тут указаны 4000 в пике, что и было на "инструкции". Самое смешное, что это значение применяется и можно провести тест с таким параметром:

Значит, на самой мышке максимальное значение почти в два раза меньше, во как! Также можно изменить частоту опроса до 1000 Hz:

Для сравнения, привожу скриншот из теста, если все настраивать на самой мышке:

В разделе, посвященному подсветке, довольно много вариантов.

Можно настроить типы подсветки, варианты цветов и интенсивность цветовых эффектов.

Ничего об этом не говорилось на сайте, когда я ее покупал!

Получается, что я купил мышку, с лучшими параметрами, чем мне заявляли ушлые китайцы. Как такое могло произойти, я не знаю. Но есть догадка, что та самая мышь Sago или ее аналог, имеет полный функционал и программа для нее. А моя, более дешевая, также поддерживает функции, благо внутри все то же самое.

Единственный минус в том, что без отключения разнообразных вариантов dpi в программе, после включения мышь автоматически устанавливает 2200 dpi. Хотя вариант выбранной подсветки сохраняет.

Вот с таким "обманом" со стороны китайцев я столкнулся спустя несколько лет. И, если бы не случайность, то и не узнал о полном функционале мышки.

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