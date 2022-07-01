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Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам

Начитался статей по компьютерной периферии и решил сделать небольшой обзор своей "коллекции" недорогих мышек.
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Мышек было много...Но не все из них хотели "коннектиться" с компьютером. Как правило, это были серые небольшие и жалобно пищащие...Их приходилось выдирать из лап кошки и выкидывать на улицу...

Но, отвлекся.

Мышек было много. Но "игровых" - не очень. И фактически все описаны в данной статье. Собирать тестовый материал начал давно. К этому моменту уже некоторые проявляют "признаки болезней".

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Разбирать их не буду, т.к. разборка подразумевает деформацию ножек. А этого мне пока не надо. Тестирование будет осуществляться в программе Enotus Mouse Test v0.1.4. Нормальная ли программа или нет, не знаю. Но что есть...

Итак, начнем по порядку.

Первой игровой мышкой, купленной на Али была модель ZK-M88. Сейчас в продаже такой уже нет. Но хоть страницу нашел на схожую модель Sago:

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Я ей пользовался не очень долго и впечатления достаточно положительные. Производитель упоминает о сенсоре Avago 3050 и свичах Huano.

Хуано или нет, но в процессе работы претензий не возникало. А вот к максимальному разрешению DPI есть сильные претензии. Сам производитель заявлял следующие значения:

1000/2000/3000/4000, что брехня. Это я сразу понял, по цене. Но для моего монитора и 2000 DPI хватает. Хуже, что мышка не запоминает значение и при включении ПК надо снова выбирать нужное. Подсветка есть (а как же!) и ее можно отключать (но без запоминания).

В тесте мышка показала следующие значения (пусть вас не пугают значения Bad в тесте скорости, при определенной сноровке все модели показали хороший результат. Но такое "дерганье" мало применимо в жизни, главное, увидеть частоту сенсора):

В общем-то, первый опыт был положительным (кроме времени доставки) и я решил купить более серьезную мышь (по цене). Ей стала модель LC - 1601 от компании Seen Do. На Али уже нет ее и даже описания не нашел.

Мышка приятная по эргономике и была покрыта покрытием софт тач. Который стал облезать на третий день...Кроме того, ужасно жесткий провод не давал нормально пользоваться мышкой. Но способ нашел: просто "изломал" его зигзагом. У продукта есть память и можно запомнить настройки, что довольно было удобно. Подсветка  не яркая, но не отключается:

И все бы ничего, но спустя определенное время мышь стала глючить: сенсор стал вести себя неадекватно при движении мышки вперед (вверх на экране). И это не связано со шнуром или еще с чем. Просто "пришло время". К тому времени уже весь софт тач почти облез...Мышь перешла в разряд "для проверки компов".

Вот ее показатели в тесте (когда еще нормально работала):

К тому моменту я уже достаточно разочаровался в "полуподвальном Китае" и решил сосредоточиться на отечественном рынке. Первой мышкой из игрового сегмента стала модель A4Tech Q80.

Мышка сразу понравилась. Даже ее ножки из металла (у кого-то они вызывают аллергию). В руке лежит неплохо, особых проблем по эргономике не заметил. Но я не киберспортсмен и не играю по 10-15 часов в день. Есть подсветка, несколько режимов DPI: 500/1000/1200/1600/2000/3200. Датчик Avago 3050. Покрытия нет и это отлично (позже объясню почему). Мышка не тяжелая, все в меру.

Вроде бы, все хорошо. Но. Я так долго привыкал к тому, что быстрое двойное нажатие на рабочем столе не приводило к открытию папок! Вот это была действительно проблема. Но все настроил и теперь проблем нет.

Кроме того, что липучка на проводе просто сводила с ума кошку (надо обязательно погрызть)...

Результаты теста:

Это основная мышка на моем игровой ПК.

Потом мне понадобилась новая "игровая" клавиатура. Ничего стоящего не увидел на Озоне и решил взять набор "клавиатура + мышь". Таким набором стал A4tech B2100.

Мышка, входящая в комплект - V9C:

Мышка самая крупная из имеющихся. Достаточно тяжелая. Имеет программное обеспечение.

 Честно говоря, оно мне не нужно. Я его поставил, сделал тонкую настройку сенсора и отключил подсветку. Все. Двойной/тройной выстрел меня не интересует. Главное - удобство и срок службы. Да, там есть платный "контент", который некоторых просто взбесил. Но не хотите, не пользуйтесь. Никакого вирусного кода не обнаружил. Размер программы также не критичен:

Мышкой пользовался не очень долго, второй компьютер был продан и нужда в ней пропала. Но все же минусы есть: так же долго привыкал к работе на рабочем столе. Резиновые накладки на клавишах становятся липкими и тут ничего не сделать (не надо давать глупые советы по мытью рук). И вот тут, более простая Q80 предпочтительнее.

Результат в тесте (не самый большой DPI выбран, под работу):

После того, как мышь Seen Do стала подглючивать на компьютере жены, встал вопрос о ее замене. Рука у жены маленькая и особо большая мышка для нее не удобна. Но и с простыми, "не игровыми" мышами я уже "наигрался". Нужен был компромисс: и игровая, и небольшая. И не дорогая...

Выбор пал на Defender Sky Dragon:

Недорогая модель, в комплекте идет небольшой коврик (мелочь, а приятно). DPi настраивается в диапазоне от 800 до 3200. Но для монитора 1600х900 максимальный режим не нужен. Плохо, что памяти нет и настройки не запоминаются. Еще одним минусом стало то, что подсветка не отключается. Ну и фиг с ней...

Есть программное обеспечение, не особо нужное. Перепрограммированием кнопок не занимаюсь.

Места на диске программа занимает совсем мало:

Все бы хорошо. Но стало "выносить мозг" колесико при нажатии на него. Учитывая, что в интернет-серфинге этой функцией практически не пользуются, и компьютер не игровой, такое поведение вне понимания. Уж на что, но на колесико не подумал бы. Кроме того, стала более тусклая подсветка (на фото это не особо и видно, но поверьте на слово):

Не критично, подсветка и не нужна. Но звоночек на общее качество имеется. 

Результат в тесте:

Хоть я и зарекся покупать на Али товары, аналоги которых имеются в России, но...человек - существо слабое. Не удержался...Варианты с "дырявым" корпусом сразу отметались, как заведомо идиотские. Туда же были отправлены "эргономичные трансформеры" (по сути - бред маркетологов). Самой новой мышкой стала модель Х6 от более-менее известной компании iMice (прям iPhone...):

Единственная мышь с Китая, что имела фирменную упаковку...

По внешнему виду довольно приятная.

В "попе" есть аккуратная подсветка:

Ничего по надежности сказать не могу. Пользовался ей часа три - четыре, не более. Купил простую версию Normal, она без программного обеспечения и не имеет функции запоминания настроек. Есть более навороченная модификация Professoinal. Различия увидите на скриншоте:

Результат теста:

Какой итог я сделал по покупке разных недорогих "игровых" мышек?

Если нет особых "извращенных пристрастий" к геймингу, то подойдет любая более-менее качественная мышь. Для меня критична надежность. И тут пока результаты не очень обнадеживают. Стоит ли покупать на Али? Не думаю (АйМайс брал в период ковида, а это особая история). В России можно взять аналоги от различных фирм. Да, дороже, но хоть какая-то гарантия. Не думаю, что магазины "встанут в позу" из-за такого товара. Ну а сумма, тут все зависит от вашего кошелька. Кроме того, китайцы могут и спокойно менять внутренности мышей. И не факт, что у вас будут две одинаковые мышки с одинаковыми сенсорами или свичами. 

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