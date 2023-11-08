Я давно хотел купить накопитель от данной компании. Дело не в каком-то особом качестве или еще в чем. Просто достаточно позитивных отзывов и обзоров (применительно к бюджетной группе). Но цена зачастую была далеко не самая выгодная. И вот, в момент роста цен на накопители ( доллар, доллар...), уловил момент, когда одна из версий стоила даже дешевле "чистого китайца" KingSpec.

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Покупал опять на Озоне (не реклама), конкретно в магазине Lime Store. Буквально пару слов об этом крупном магазине. Тут далеко не самые низкие цены, что легко можно проверить. Но есть нюансы. Во-первых, всегда к товару прилагается полноценный гарантийный талон. Что часто игнорируют многие продавцы. А во-вторых, товар всегда качественно упакован. Данный накопитель был в плотном пакете, который изнутри обложен "пупыркой".

Это уберегает от повреждения. Для примера, игровая мышь, заказанная в другом магазине, пришла просто в своей упаковке. И все. Причем, сломать мышь даже проще, чем накопитель...

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Внутри пакета, как я и говорил, гарантийный талон и сам накопитель.

Выглядит он так:

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Корпус накопителя обычный, пластиковый, с синей наклейкой:

Найти сейчас на официальном сайте такую модель нельзя. Да там вообще нет никаких накопителей, только оборудование для видеонаблюдения. На российской версии сайта тоже ничего нет. Странно... Что ж, воспользуемся "сторонней информацией":

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Интерфейс подключения SATA III

Объем накопителя 128 Гб

Форм-фактор 2.5"

DRAM-кэш нет

Чипы памяти 3D TLC

Скорость чтения 550 МБ/сек

Скорость записи 430 МБ/сек

Гарантия 3 года

Ресурс записи 60 ТБ

Типичные показатели для бюджетного накопителя.

Проверим все это. Для начала запустим CrystalDiskInfo и CrystalDiskMark:

Изначально, диск "девственно чист". Сразу понятно, что датчика температуры тут нет.

Тест, в принципе, подтвердил заявленные характеристики.

Теперь - очередь AJA System Test:

AS SSD Benchmark:

SSD Z:

ATTO Disk Benchmark:

Все тесты показывают результаты стандартного бюджетного безбуферного накопителя.

Здесь вы можете посмотреть тесты других накопителей аналогичного объема.

Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб

Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther

Небольшой обзор 2,5" SSD накопителя Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб

А теперь, посмотрим, что покажет нам утилита от Вадима Очкина.

Память определена (Samsung), а контроллер - нет... Ну, не QLC, уже хорошо. В другом обзоре на данный накопитель был обнаружен контроллер MAXIO MAS0902 (MaxioTek) и память от SanDisk. Снова рандом...

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Вот такой небольшой обзор бюджетного накопителя.