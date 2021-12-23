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В мои руки попал новый (в смысле купленный только что) накопитель китайского бренда Netac, модель NT01N535S-120G-S3X.

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Данная модель куплена в России, хотя лично я об этих SSD впервые узнал на "народном китайском базаре".

Человеку нужно было подешевле и из того, что имеется в наличие в магазине. Чисто под установку Windows.

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Комп не игровой, плата старая и никаких "извращений" в виде слотов М.2 нет и в помине.

Коробка довольно опрятная и не выбивается на фоне одноклассников:

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Сам же накопитель лежит в прозрачном блистере. Кроме него - только небольшая инструкция.

Корпус выполнен из типичного "китайского металла". Но выглядит симпатично. Разбирать его, естественно, не буду. Но в конце статьи будет ссылка на более профессиональный обзор такого же SSD диска. реклама Заводские данные Гарантия: 36 мес. Страна-производитель: Китай Общие параметры реклама Тип: 2.5" SATA накопитель Модель: Netac N535S Код производителя: [NT01N535S-120G-S3X] Год релиза: 2020 Основные характеристики Объем накопителя : 120 ГБ Физический интерфейс : SATA III NVMe : нет Конфигурация накопителя Контроллер : Silicon Motion SM2258XT Тип чипов памяти: NAND Количество бит на ячейку : 3 бит TLC Структура памяти : 3D NAND DRAM буфер: нет Объем DRAM буфера : нет Показатели производительности Максимальная скорость последовательной записи : 520 Мбайт/сек Максимальная скорость последовательного чтения : 560 Мбайт/сек Надежность Максимальный ресурс записи (TBW) : 70 ТБ DWPD: 53 % Дополнительная информация Аппаратное шифрование данных : нет Комплектация: документация Габариты Ширина: 70 мм Длина: 100 мм Толщина : 7 мм Вес: 54 г На время тестирования ставил его в свой компьютер. Для начала проверим его основные характеристики в программе Crystal Disk Info: Реальный объем составляет 112 Гб и датчик температуры залочен на 40 градусах (в течение тестов его показания не менялись). Первый же тест - Crystal Disk Mark заставляет удивиться: Показатели чтения 4К крайне низкие. Я еще два раза перетестировал, но лучше этого результата не получил: Поковырялся в результатах своих SSD накопителей, но такого результата не нашел. Черт с ним. Пойдем дальше... AS SSD Benchmark показывает следующее: Не фонтан, но сойдет.

ATTO Disk Benchmark: AJA System Test: И, напоследок, просто перекину фалы игры с одного SSD на тестируемый. Общий объем папки примерно 54 Гб. Сначала скорость копирования держалась на уровне 340 МБ/с, но последние 5 гигабайт шли на скорости около 35-40 МБ/с. А вот и ссылка на другой обзор данного девайса:

Кстати, технологию тестов я тоже буду использовать в дальнейшем схожую (бессовестный плагиат), думаю автор канала не обидится...









Какой мой вердикт по данному накопителю?

"И на старуху бывает проруха"- как сказала польская красавица Инга Зайонц, через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бакеном (Ося Бендер)...

Диск оставил двоякое чувство. С одной стороны почти все показатели, как и у других бюджетников. С другой - странные результаты в одном тесте. Да и фактически неработающий датчик температуры явная скупость. Но в таких случаях главное, чтобы диск отработал положенный ресурс.



