Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб
В мои руки попал новый (в смысле купленный только что) накопитель китайского бренда Netac, модель NT01N535S-120G-S3X.
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Данная модель куплена в России, хотя лично я об этих SSD впервые узнал на "народном китайском базаре".
Человеку нужно было подешевле и из того, что имеется в наличие в магазине. Чисто под установку Windows.
Комп не игровой, плата старая и никаких "извращений" в виде слотов М.2 нет и в помине.
Коробка довольно опрятная и не выбивается на фоне одноклассников:
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Сам же накопитель лежит в прозрачном блистере. Кроме него - только небольшая инструкция.
Корпус выполнен из типичного "китайского металла". Но выглядит симпатично. Разбирать его, естественно, не буду. Но в конце статьи будет ссылка на более профессиональный обзор такого же SSD диска.
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Заводские данные
Гарантия: 36 мес.
Страна-производитель: Китай
Общие параметры
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Тип: 2.5" SATA накопитель
Модель: Netac N535S
Код производителя: [NT01N535S-120G-S3X]
Год релиза: 2020
Основные характеристики
Объем накопителя : 120 ГБ
Физический интерфейс : SATA III
NVMe : нет
Конфигурация накопителя
Контроллер : Silicon Motion SM2258XT
Тип чипов памяти: NAND
Количество бит на ячейку : 3 бит TLC
Структура памяти : 3D NAND
DRAM буфер: нет
Объем DRAM буфера : нет
Показатели производительности
Максимальная скорость последовательной записи : 520 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательного чтения : 560 Мбайт/сек
Надежность
Максимальный ресурс записи (TBW) : 70 ТБ
DWPD: 53 %
Дополнительная информация
Аппаратное шифрование данных : нет
Комплектация: документация
Габариты
Ширина: 70 мм
Длина: 100 мм
Толщина : 7 мм
Вес: 54 г
На время тестирования ставил его в свой компьютер.
Для начала проверим его основные характеристики в программе Crystal Disk Info:
Реальный объем составляет 112 Гб и датчик температуры залочен на 40 градусах (в течение тестов его показания не менялись).
Первый же тест - Crystal Disk Mark заставляет удивиться:
Показатели чтения 4К крайне низкие. Я еще два раза перетестировал, но лучше этого результата не получил:
Поковырялся в результатах своих SSD накопителей, но такого результата не нашел.
Черт с ним. Пойдем дальше...
AS SSD Benchmark показывает следующее:
Не фонтан, но сойдет.
ATTO Disk Benchmark:
AJA System Test:
И, напоследок, просто перекину фалы игры с одного SSD на тестируемый. Общий объем папки примерно 54 Гб. Сначала скорость копирования держалась на уровне 340 МБ/с, но последние 5 гигабайт шли на скорости около 35-40 МБ/с.
А вот и ссылка на другой обзор данного девайса:
Кстати, технологию тестов я тоже буду использовать в дальнейшем схожую (бессовестный плагиат), думаю автор канала не обидится...
Какой мой вердикт по данному накопителю?
"И на старуху бывает проруха"- как сказала польская красавица Инга Зайонц, через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бакеном (Ося Бендер)...
Диск оставил двоякое чувство. С одной стороны почти все показатели, как и у других бюджетников. С другой - странные результаты в одном тесте. Да и фактически неработающий датчик температуры явная скупость. Но в таких случаях главное, чтобы диск отработал положенный ресурс.
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