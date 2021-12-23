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Очень короткий обзор на SSD накопитель Netac N535S объемом 120 Гб

По-быстрому протестирую накопитель Netac N535S (NT01N535S-120G-S3X) и посмотрим его характеристики в синтетических тестах.
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В мои руки попал новый (в смысле купленный только что) накопитель китайского бренда Netac, модель NT01N535S-120G-S3X.

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Данная модель куплена в России, хотя лично я об этих SSD впервые узнал на "народном китайском базаре".

Человеку нужно было подешевле и из того, что имеется в наличие в магазине. Чисто под установку Windows.

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Комп не игровой, плата старая и никаких "извращений" в виде слотов М.2 нет и в помине.

Коробка довольно опрятная и не выбивается на фоне одноклассников:

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 Сам же накопитель лежит в прозрачном блистере. Кроме него - только небольшая инструкция.


 Корпус выполнен из типичного "китайского металла". Но выглядит симпатично. Разбирать его, естественно, не буду. Но в конце статьи будет ссылка на более профессиональный обзор такого же SSD диска.

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Заводские данные

Гарантия: 36 мес.

Страна-производитель: Китай

Общие параметры

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Тип: 2.5" SATA накопитель

Модель: Netac N535S

Код производителя: [NT01N535S-120G-S3X]

Год релиза: 2020

Основные характеристики

Объем накопителя : 120 ГБ

Физический интерфейс : SATA III

NVMe : нет

Конфигурация накопителя

Контроллер : Silicon Motion SM2258XT

Тип чипов памяти: NAND

Количество бит на ячейку : 3 бит TLC

Структура памяти : 3D NAND

DRAM буфер: нет

Объем DRAM буфера : нет

Показатели производительности

Максимальная скорость последовательной записи : 520 Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательного чтения : 560 Мбайт/сек

Надежность

Максимальный ресурс записи (TBW) : 70 ТБ

DWPD: 53 %

Дополнительная информация

Аппаратное шифрование данных : нет

Комплектация: документация

Габариты

Ширина: 70 мм

Длина: 100 мм

Толщина : 7 мм

Вес: 54 г

На время тестирования ставил его в свой компьютер.

Для начала проверим его основные характеристики в программе Crystal Disk Info:

 Реальный объем составляет 112 Гб и датчик температуры залочен на 40 градусах (в течение тестов его показания не менялись).

Первый же тест - Crystal Disk Mark заставляет удивиться:

 Показатели чтения 4К крайне низкие. Я еще два раза перетестировал, но лучше этого результата не получил:

Поковырялся в результатах своих SSD накопителей, но такого результата не нашел.

 Черт с ним. Пойдем дальше...

AS SSD Benchmark показывает следующее:

 Не фонтан, но сойдет.


ATTO Disk Benchmark:

 AJA System Test:

 

И, напоследок, просто перекину фалы игры с одного SSD на тестируемый. Общий объем папки примерно 54 Гб. Сначала скорость копирования держалась на уровне 340 МБ/с, но последние 5 гигабайт шли на скорости около 35-40 МБ/с.

 

А вот и ссылка на другой обзор данного девайса:


Кстати, технологию тестов я тоже буду использовать в дальнейшем схожую (бессовестный плагиат), думаю автор канала не обидится...



Какой мой вердикт по данному накопителю?

"И на старуху бывает проруха"- как сказала польская красавица Инга Зайонц, через месяц после свадьбы с другом моего детства Колей Остен-Бакеном (Ося Бендер)...

Диск оставил двоякое чувство. С одной стороны почти все показатели, как и у других бюджетников. С другой - странные результаты в одном тесте. Да и фактически неработающий датчик температуры явная скупость. Но в таких случаях главное, чтобы диск отработал положенный ресурс.


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