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Для небольшого апгрейда не особо молодого ПК, был приобретен накопитель Team Group GX2 (T253X2128G0C101) объемом 128 Гб. Строго под операционную систему. Для всего другого стоит старый HDD. Да, да, опять комментаторы будут писать, что "критически мало...". Хватит, с запасом. А вам не хватает, ваши проблемы...

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Итак, надо было подешевле и побыстрее. Ехать в город за накопителем, не выгодно. Поэтому товар покупался на Озоне. Про объем я объяснил. Почему именно эта модель? Она была не самая дешевая, даже без учета "чистых подвальных китайцев". Но был один момент, что стоило проверить, но об этом немного позже...

Итак, посылка пришла вместе с моей флешкой и "мышиным ковриком" (не бойтесь, обзор делать не намерен, выдыхайте). Другие товары в нормальной упаковке. А вот накопитель... Упаковка выглядит крайне непрезентабельно, старый стикер отодран и заклеен новым.

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Теперь даже на 100% нельзя сказать, что упаковка не вскрывалась (раньше она была в виде пластикового блистера). В пластиковой "ванночке" лежит сам накопитель:

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Раньше, вся информация располагалась поперек накопителя, хотя лицевая сторона точно такая же.

Я даже не уверен, что на своем рабочем месте накопитель будет работать в режиме SATA 3. Поэтому протестировал на своем компьютере.

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Для начала - CrystalDiskMark:

CrystalDiskInfo сразу показал 8 включений и хост-чтений/хост-записей по нулям (на скрине уже после ряда тестов). А вот датчик температуры нагло брешет: при включении ПК и настройки накопителя, он показал 19 градусов при 27 градусов в комнате... SSD с эффектом холодильника? Это уже второй накопитель в моей скромной практике, датчик температуры которого работает, но занижает температуру.

Далее переходим к AJA System Test:

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AS SSD Benchmark:

ATTO Disk Benchmark:

Если проанализировать все результаты, то можно прийти к нехитрому выводу, что данный накопитель по всем параметрам немного проигрывает накопителю Apacer AS340 Panther. Вот мой обзор на него:

Краткий обзор накопителя 2,5" Apacer AS340 Panther

Теперь перейду к тесту копирования реальных файлов. Взял папку с игрой в 72 Гб и скопировал ее:

Начальная скорость держалась на уровне 330-340 МБ/с. Но после примерно 45 Гб, скорость резко просела до уровня 45-47 МБ/с.

А теперь поясняю, почему выбрана именно эта модель накопителя.

Дело в том, что в одном из обзоров, написанных несколько лет назад, говорилось, что в этой бюджетной модели стоит, хоть и безбуферная, но все же MLC память... А, вдруг, повезет?

Не повезло...

128-ми слойная TLC от Hynix. Контроллер - SMI 2259XT. Как видите, дураков в компании нет и память поставили попроще. Кстати, это не единственный накопитель, где память MLC "улетучилась"... Экономия должна быть экономной...

Вот такой краткий тест накопителя.