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"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов

Серия игр Armored Core в своем роде была не единственной. Тема мехов в некоторых странах очень популярна. И это, конечно же, не осталось без внимания разработчиков...
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В 2010 году выходит игра Front Mission Evolved от студии Double Helix Games и изданную Square Enix.

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Это типично японский продукт: шутер от третьего лица, в главной роли огромные роботы (точнее, мехи). Любят же японцы подобную дичь...

По жанру - это, естественно, фантастика. Дело происходит в 2171 году. Мировые державы вышли в космос и создали огромные орбитальные комплексы, которые соединены с Землей скоростными лифтами.

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И вот, один из лифтов подвергается нападению со стороны противника. Играем мы от лица инженера ВМС США Дилана Рэмси, который разрабатывал и тестировал мех (тут их называют вензеры). Вот мы и попадаем в гущу событий...

Игра сначала напоминает типичный "калофдути": идем на полигон, где проходит тестирование.

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Это дает нам представление об управлении мехом и его возможностям. А потом - в бой.

Бои в начале игры проходят в городах, конкретно в Лонг Айленде, но сходство тут условное.

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Однотипная городская застройка, как фон. Враги - такие же мехи и разнообразная военная техника: танки, ракетные установки, вертолеты).

 С начала, наш мех оснащен пулеметом и ракетной установкой с самонаведением. Броня при обстреле теряет эффективность и для ее восстановления необходимо подбирать ее в разных местах. Точно также, всюду лежат боеприпасы для вашего оружия. Типично для многих шутеров. Что еще умеет наш мех? Он обладает реактивным двигателем, который позволяет летать (очень низко и недалеко)

и быстро перемещаться (режим "езда").

Это делает мех очень мобильным. "Заряд" для таких действий накапливается со временем после истощения автоматически. Если одна из ваших "рук" свободна от оружия, то доступен рукопашный бой. Это очень эффективное средство. На низком уровне сложности один удар уничтожает стандартного меха противника однозначно. Но подобным ударом и вас могут сбить с ног. Поэтому зевать не стоит. За уничтожение противников и всяких сенсоров (которые неплохо спрятаны на аренах)

нам дают деньги. Для чего? Для апгрейда, естественно! Он тут имеет место. Мы можем менять все части меха и его вооружение.

Но стоит следить за балансом характеристик веса и мощности. То есть собрать очень вооруженного меха со слабым "основанием" не выйдет. Ну и можно кастомизировать свой мех раскрасками.

Игра не особо скоростная по боям и однотипная по противникам. Имеются и боссы. Куда же без них в японской игре... Первых босс - здоровенный мех, которого мы почти уничтожаем по сюжету, но он сбегает от нас в последний момент. Для подобных сражений предусмотрен некий режим "буста", когда на некоторое время, наносимый противнику урон, увеличивается. Для этого надо заполнить специальную шкалу, хотя бы до 25%. Сам бой с первым боссом довольно длительный, но однотипный.

 Стоит избегать его ракетных ударов и "хука справа". Также надо правильно распределить во времени расход боеприпасов и своей брони - через определенный промежуток их можно пополнить на арене. От начала поединка до конца у противника одни и те же атаки, никаких "фаз сражений" еще не было...

Я никогда не играл в подобные игры и для статьи прошел только несколько глав, поэтому своего мнения о сюжете не имею. 

Перейдем к графике в игре. Это игра 2010 года. Графика для того времени очень простенькая, даже примитивная. Опять приходит на ум первый Crysis...

Убогие локации, очень примитивно изображающие город или заводскую зону. Однотипные постройки. Улицы практически пустые, лишь небольшие группки машин стоят. Но имеется частичное разрушение объектов: машины взрываются при их обстреле.

Также можно пулеметным огнем срезать деревья. Но ничего подобного тому же Crysis или Far Cry 2 по физике разрушения тут нет.

Настроек графики немного.

 Есть и режим сглаживания, он объединен с разрешением. Но беда в том, что в таком формате не работает мониторинг и записать результат тестового отрезка не вышло... Поэтому тестировал на максимальных настройках, но без сглаживания.

Тестовая система:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Так как игра не представляет собой ничего выдающегося в плане графики, то и нагрузить видеокарту в разрешении 1080р она не может:

 Переходим к разрешению 4К (DSR):

Итоги тестирования.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.Кроме того, я проверил производительность в игре и другого ПК с видеокартой GT 1030.

Тестовая система:

Процессор: i5-3570К (4300 МГц)

Видеокарта: GT 1030

Оперативная память: 12 Гб (1600 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Тестовый отрезок другой. Результат тестирования (1080р).

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.

Вывод по игре.

Так как я не любитель мехов, то об игре узнал случайно, когда готовил тестирование новинки - Armored Core VI: Fires of Rubicon

Это две игры очень похожие по смыслу и боевке. С учетом, естественно, технического и графического исполнения. Похожие способности, возможность апгрейда. Но Armored Core VI: Fires of Rubicon намного хардкорнее и в этом плане является "соулслайком в мире мехов". А серия Front Mission проще, причем игра Front Mission Evolved единственная в таком роде, ведь ее предшественники были стратегиями. Стоит ли в нее поиграть (если до этого не слышали о ней), зависит от вашего желания поуправлять огромным мехом и сразиться с подобными противниками.

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Если же вас коробит от старой графики, но и умирать на каждом боссе по сто раз не готовы, то и тут имеется альтернатива: Titanfall 2 - отличная игра с неплохой одиночной кампанией.

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