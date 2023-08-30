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Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware

Компания FromSoftware известна выпуском игр серии Dark Souls и подобных ей. В этот раз вышла игра совершенно другого жанра, но уйти от духа "соулслайков" не вышло...
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Armored Core VI: Fires of Rubicon - игра, вышедшая в 2023 году.

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Она была создана и издана компанией FromSoftware. Игра вышла на всех актуальных платформах. Это шестая часть серии игр Armored Core.

Игра представляет некий симулятор меха ( такой типично японский термин). По-русски: вы просто играет за робота. Вот, что пишет об игре один "очень авторитетный" источник: "Действие Armored Core VI происходит на планете Рубикон 3, новой локации для серии Armored Core. Человечество находит там новый источник энергии, который хочет использовать для дальнейшего развития экономики и ее технологических достижений. Однако энергия источника приводит планету к природному катаклизму. Полвека спустя человечество вновь устремляется на Рубикон 3 с целью получить контроль над этим таинственным ресурсом. Игрок управляет наемником, пилотирующим одно из бронированных мехов, выполняя задания мегакорпораций и местных повстанческих группировок".

Ну, пока игра скачивалась, я уже знал, кто "приложил свои шаловливые ручки" к ее созданию. В истоках создания был тот самый Хидэтака Миядзаки. Но основную работу делал Масару Ямамура, который работал над игрой  Sekiro: Shadows Die Twice (а это важно для понимания).

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Более того, я успел посмотреть один стрим с игрой, где стримера, достаточно искушенного в "соулслайках", бомбило не по-детски. Причем так, что посередине стрима, он сменил игру на другой проект... Но я решил, хоть не поиграть, так протестировать.

Итак, что нас ждет в самом начале игры?

После очень краткого введения в историю (так кратко, что и не скажешь, что это уже шестая часть серии),

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нам дают под управление боевого робота (я буду называть его роботом по-старинке).

Идет краткое обучение по мере нашего движения по указанному маршруту.

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Что может наш работ в самом начале игры? Ходить, резко перемещаться, взлетать на реактивных двигателях.

Изначально он вооружен ракетной установкой и здоровенным мечом (А? Чуете?). Выбирать сложность игры вам не положено (отголоски, отголоски)...

Первый бой с "мелкотой" носит чисто ознакомительный характер.

Тут же мы видим закрытое пространство, которое еще часто будет встречаться вам в игре. После победы над врагами, мы выходим на поверхность планеты. Следует еще один пояснительный ролик...

Первая миссия: собрать некие фрагменты с информацией.

Локация довольно большая, но совершенно однотипная. Есть скопления врагов разной степени поганости. Мелочь летающую стоит уничтожать ракетами, уклоняясь от их залпов. Больших (сравнимых с нами) роботов уничтожать лучше мечом. Это же японская игра, куда же без меча!

После выполнения задания, мы должны проникнуть в некое здание. И тут нас ждет первый босс игры...

На этом играть я и закончил. Нет, босса я победил (не буду говорить с какой попытки, но больше трех). Но играть в "Dark Souls с роботами" я не собираюсь. Поэтому говорить, что там по "сюжету" дальше не буду (хотя знаю).

Приступаем к изучению графики в игре. Она не восхищает воображение. Все очень скромно. Настроек достаточно.

Максимальные настройки графики:

Высокие настройки графики:

Средние настройки графики:

Низкие настройки графики:

В игре есть ограничение кадров на 120.

Вот слайдер для детального сравнения графики.

Приступаем к тестированию.

Тестовая система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тест проходил на первой локации. Настройки были выбраны максимальные.

Тестовый момент.

Вот такие итоги получились.

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итоговый результат.

Скорее всего, в других местах, да при замесах с боссами, фпс будет ниже, но что имеем... Играть комфортно на GTX 1070, на крайний случай можно снизить некоторые настройки. Загрузка всех потоков процессора довольно равномерная. Никаких подгрузок замечено не было (игра находилась на ССД накопителе).

Какой мой вывод по игре?

Пусть фанаты "гения" и "мастера" говорят, что угодно, но не могут они делать вменяемые игры! Что бы они не делали, выходит "соулслайк". Это говорит о многом. Играя в эту игру, мне вспоминался Dark Souls 3, где я играл с мечом и "колдовским жезлом". Вот точно такое же сражение. Посохом "на дальняк" - пиу-пиу. Ближний бой - мечом хрясь... Разве, что летать не мог.

Да, потом в игре будет "кастомайзинг" вашего меха. Можно подобрать оружие на ваш вкус. Но суть боев с боссами не поменяется. Даже сами боссы духовно похожи на серию Dark Souls: летающие роботы (драконы), наземные роботы, подземные роботы ( черви, змеи). Только, что выглядят железными. Скудность идей налицо.

В итоге имеем тот же Dark Souls, не по сути игры, но по духу. Если вам такое японское БДСМ нравится, то играйте на здоровье. Я же поищу что-нибудь попроще и поспокойнее.

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