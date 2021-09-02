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Проводя периодический мониторинг Wi-Fi эфира на предмет загруженности каналов, я вдруг обнаружил нечто неожиданное, чего ранее не наблюдалось.

В типичном состоянии распределение сетей в 2,4ГГц диапазоне у нас в доме выглядит примерно так:

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Окружающие Wi-Fi сети

На этой безмятежной картине даже сразу и не заметишь ничем не примечательную сеть с названием TOTOLINK_ХХХ, которая находится где-то на пределе «слышимости» -80dBm и никому особо не мешает. (Для наглядности она выделена на рисунке светло-фиолетовым фоном).

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Типичная мощность сигнала проблемной сети -80dBm

Однако с переменной периодичностью, обычно в несколько секунд, мощность сигнала этой сети, резко вырастает на стороне клиента (коим выступает мой ноутбук). А именно, мощность сигнала вырастает до уровня -22dBm (!). Разумеется, при этом ноутбук находится в одном и том же месте.

Скачок мощности сигнала сети TOTOLINK_ХХХ

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Изменение уровня сигнала с -80dBm до -22dBm означает, что, мощность принимаемого сигнала увеличивается, на минуточку, в 631000 раз (шестьсот тридцать одну тысячу раз).

После такого «всплеска» мощности распределение сетей в Wi-Fi эфире выглядит вот так:





Состояние эфира после всплеска мощности сети TOTOLINK_ХХХ

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Причем столь сильный сигнал держится довольно продолжительное время, выступая в качестве отличной «глушилки» соседних сетей в частотных диапазонах 1-6, поскольку владелец злополучной сети «растянул» ее ширину на 40 МГц.

Но проблемы со связью в соседних сетях - это не самое страшное. Я просто боюсь представить, какую пиковую мощность излучения выдает домашний (!) роутер этой сети (вероятно, несправный), вместо положенных по нормативам 100 мВт (20dBm). Далее я постараюсь разъяснить вам, чем это опасно, и почему рядом с такими вот роутерами жить нельзя.

Лирическое отступление. Я всю жизнь считал Wi-Fi абсолютно безобидной фичей. До тех пор, пока у меня не появился ноутбук Acer Nitro AN515-55 (о котором можно почитать тут) с отличным беспроводным адаптером Intel AX201. Так вот, я обратил внимание, что при раздаче торрентов по Wi-Fi с этого ноутбука, у меня начинает болеть голова. Я даже провел серию подтверждающих экспериментов, чтобы убедится в этом однозначно, а не списать на случайность. Причина этого понятна - если в обычном режиме эксплуатации ноутбука беспроводной адаптер в основном работает как приемник, то при раздаче торрентов по ах сети (Wi-Fi 6) ноутбук превращается в мощный радиопередатчик с очень интенсивным трафиком. Причем в передатчик, расположенный прямо перед вашим лицом. Даже уменьшение мощности передачи на среднюю не дало положительного эффекта. И это при том, что торрент-трафик на каждом домашнем компьютере, включая этот ноутбук, имеет жесткие ограничения, чтобы не «забивать» узкий внешний 100 Мбит канал к провайдеру. Таким вот эмпирическим путем я осознал, что Wi-Fi не так уж безобиден. В общем, теперь мой ноутбук раздает торренты только тогда, когда я за ним не сижу.

Вопреки распространенному мнению, в правительстве сидят далеко не дураки. И нормативы по мощности излучения для роутеров правительством устанавливаются не напрасно.

Лирическое отступление 2. Почему мощные роутеры дома вообще не нужны и бесполезны, подробно расписано здесь.

Научно доказано, что дециметровые волны (а Wi-Fi диапазон 2,4ГГц – это волны как раз длиной 1,25 дм) обладают выраженным биологическим воздействием на живые организмы. Более того, дециметровые волны способны проникать в организм на глубину до 10-15 см и непосредственно действовать даже на внутренние органы!

При экспериментах на животных установлены особая чувствительность к воздействию радиоволн нервной и сердечно-сосудистой систем. Зафиксированы дистрофические изменения и отставание в развитии животных. Причем речь идет именно о длительном воздействии радиоволн малой интенсивности! Об очень мощных источниках излучения речь не идет - понятно, что даже непродолжительное нахождение перед мощным «радаром» смертельно опасно и для людей, и для животных, и даже для растений.

При хроническом воздействии на человека не соответствующего нормативам чрезмерного радиоизлучения, фиксируются функциональные нарушения центральной нервной системы, вызывающие астенические, невротические и вегетативные реакции. Люди жалуются на общую слабость, быструю утомляемость, снижение работоспособности, расстройства сна, раздражительность, потливость, головную боль, боли в области сердца, одышку, потемнение в глазах, головокружение, ослабление памяти и внимания, тремор век и пальцев рук, состояние тревоги. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечаются брадикардия, артериальная гипотония, пульс и артериальное давление отличаются неустойчивостью, нередко появляется асимметрия показателей артериального давления, может провялятся и артериальная гипертензия, приступы тахикардии.

На фоне функциональных расстройств центральной нервной системы возникают и эндокринно-обменные нарушения. Отмечаются функциональные ухудшения в деятельности щитовидной железы, половых желез, желудочно-кишечного тракта и печени. (Подробнее обо всех перечисленных негативных последствиях облучения радиоволнами вы можете почитать, например, в книге: «Профессиональные болезни: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 033300 «Безопасность жизнедеятельности» / авт.-сост. Т. Я. Биндюк, О. В. Бессчетнова. — Балашов: Николаев, 2007. — 128 с.»).

К чему я это все? Просто если вы пожалели денег на нормальный роутер и купили дешманское китайское гуано, то хотя бы периодически проверяйте, как оно работает, и не гадит ли оно в эфир мощными радиоимпульсами. Иначе на врачей придется потратить куда больше, чем на приличный роутер. В общем, берегите себя, и будьте здоровы!