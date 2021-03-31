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Почему он

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Выбирая новый ноутбук на смену старушке Toshiba, я определялся между близкими по возможностям 15-дюймовыми моделями Asus ROG Strix G15, Lenovo Legion 5 и Acer Nitro 5.

На момент покупки за сопоставимую стоимость Asus был доступен в чуть худшей конфигурации (с более слабой видеокартой и худшим дисплеем), поэтому «отпал».

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Пощупав «вживую» Lenovo Legion 5 и Acer Nitro 5 я отдал предпочтение последнему – клавиатура модели Acer оказалась лично для меня намного более комфортной (да и визуально она смотрится лучше), чем у Lenovo.

Плюс у Acer был очень приятный 144Гц IPS экран, чего не мог предложить Lenovo. А поскольку именно за клавиатурой и перед экраном я провожу массу времени, в итоге окончательным выбором стала модель Acer Nitro 5 AN515-55-56WH (NH.Q7PEU.00L) Obsidian Black в следующей конфигурации:

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Конфигурация ноутбука Acer Nitro 5 AN515-55-56WH

Примечание: самые недорогие модели Acer Nitro 5 AN515-55, оснащенные видеокартами до NVIDIA GeForce GTX 1650 включительно, обычно комплектуются Full HD IPS ЖК-матрицами LG LP156WFC-SPD5 с частотой обновления 60 Гц и цветовым охватом около 53% sRGB. Имейте это в виду. Лично я бы себе ноутбук с таким убогим дисплеем не взял, и вам не советую.

В модели, оснащенные картами NVIDIA GeForce GTX 1660Ti и лучше, устанавливаются Full HD IPS матрицы LG LP156WFG-SPF3, с частотой 144Гц и цветовым охватом около 93% sRGB. И вот это уже можно брать.

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Из дополнительных плюсов обновленной конфигурации Nitro 5 на Comet Lake (по сравнению моделями предыдущего поколения на базе процессоров Core i5-9300H) – появилась поддержка DDR4 2933МГц и Wi-Fi 802.11ax 160МГц (2,4 Гбит/с). Возможности подключения накопителей не изменились: 2-х NVMe + 1 SATA, для ноутбука это более чем достаточно. Увы, и конфигурация PCI Express осталась 1x8+2x4… Ну в общем, вы поняли про видеокарту.

Заметаем следы

Скажу сразу - внешне ноутбук выглядит вполне прилично, да и в прочности ему не откажешь. Ни крышка, ни область клавиатуры не прогибается.

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Верхняя крышка

Формы слегка грубоваты, но к прочности конструкции претензий нет

В целом, после покупки, я остался очень доволен конструкцией ноутбука.

Но лишь до следующего утра. Когда, открыв ноутбук, обнаружил на экране след-отпечаток от клавиатуры. Естественно, я был неприятно удивлен.

Нет, я вовсе не эстетствующий перфекционист. Но я неоднократно покупал ноутбуки, многие из которых были в разы дешевле этой модели, и ни разу мне не пришлось столкнуться с таким безобразием. Возможно, везло.

Какой прок от хорошего экрана, когда на нем «отпечатываются» следы клавиш? Плюс близкий контакт клавиатуры с экраном чреват не только появлением на экране неэстетичных, но все же убираемых следов (собственно, эти «отпечатки» аналогичны тем, которые наши руки оставляют на экранах смартфонов). Есть проблема и более серьезная. Представьте, что вы закрыли ноутбук, не заметив, что на клавиатуру попала песчинка, металлическая стружка или крохотный кусочек строительного мусора. Плотно закрыли ноутбук - и царапина на мягком незащищенном экране практически гарантирована.

Для решения проблемы пришлось чуток поколхозить. Во избежание излишней близости клавиатуры с экраном, я разместил на рамке над дисплеем две «предохранительные» резиновые ножки 3М КТТ1303. Они не позволяют экрану плотно прилегать к клавиатуре. Ножки подошли к ноутбуку как родные. Не знаю, насколько получилось эстетично, зато дешево, надежно и практично. Проблема отпечатков клавиш на экране ушла.

Ножки 3М КТТ1303 над экраном

Ножка 3М КТТ 1303 над экраном, вид вблизи (высота ножки 3 мм, ширина 13 мм)

Благодаря ножкам, экран больше не ложится на клавиатуру и не собирает отпечатков





Вне игры

Примечание: я выбрал модель с видеокартой GTX 1660Ti 6GB потому, что такая видеокарта имеет чуть меньшее энергопотребление/тепловыделение чем мобильная RTX 2060 6GB при сравнимой производительности. Конечно, в лучах 1660Ti слабее. Но с учетом того, что и RTX 2060 практически бесполезна в лучах, этим можно пренебречь. А вот лишний нагрев для ноутбука – это ж опа!

Второй сюрприз ноутбук преподнес, когда я решил проверить его производительность в играх.

Как ни удивительно, но ноутбук с видеокартой GTX 1660Ti оказался не полностью, точнее не всегда игровым.

Оказалось, что при работе от батареи дискретная видеокарта ведет себя крайне странно. А именно: при запуске игр видеопамять работает на очень низкой частоте, не повышаясь до более высоких значений. Производительность, соответственно – «на дне».

Низкая частота видеопамяти при работе от батареи





И никакими настройками драйверов и различного стороннего ПО это побороть не удалось. Если вам известен секрет, как устранить данный недостаток – прошу написать в комментариях.

По всей видимости, ограничение на низкую частоту работы видеопамяти жестко прописано где-то в недрах BIOS (наряду с ограничением для ЦП), как «предосторожность», ибо встроенная батарея просто не в состоянии отдавать нужную мощность прожорливым процессору и видеокарте.

Если все же будете играть от батареи, поднимите в настройках схемы электропитания «Уровень низкого заряда батарей» до 20% (по умолчанию он 10%), иначе возможно резкое выключение ноутбука без предупреждения (по крайней мере, я с этим столкнулся). Это еще раз косвенно свидетельствует о том, что батарея явно «слабенькая» для аппаратной начинки ноутбука.

20% — это норма





В общем и целом, производительность в играх при работе от батареи и от сети у ноутбука Acer Nitro 5 AN515-55 отличается примерно в 4 раза (!). Например, 22 fps против 82 fps в тесте Shadow of the Tomb Raider.

Производительность при работе от батареи

Производительность при работе от сети

Итак, при питании от батареи ноутбук - неигровой. Это, конечно, не фиаско, но все же громадный минус ноутбука, ведь речь идет об игровой модели.

Примечание: более 10 лет назад у меня уже был игровой ноутбук Acer, на Core 2 Duo P8400 и 9600M GT. Так вот, с ним никаких проблем при работе от батареи не было. Кто же мог предположить, что за 10 лет технического прогресса функциональность игровых ноутбуков Acer умудрилась деградировать?





Отлично в теории и плохо на практике

Когда ноутбук работает от сети, тоже обнаруживается много интересного.

Теоретически установленный в ноутбуке процессор Intel Core i5-10300H работает на частоте 4,5ГГц при однопоточной нагрузке, 4,4ГГц при нагрузке на 2 ядра, 4,3ГГц при загруженности 3-х ядер и 4,2 ГГц – при полной нагрузке на все ядра. Действительность сильно отличается от этой теории. На указанных частотах процессор не работает практически никогда. А циклические упорные попытки процессора достичь этих частот при мало-мальски интенсивной вычислительной нагрузке (будь то моделирование, монтаж или игра) вызывают только неизбежный перегрев всех ядер и тротлинг. Замкнутый круг. Вот честно, процессор куда логичнее было бы назвать Sisyphean labour, а не Comet Lake.

Перегрев по всем ядрам – типичное поведение под нагрузкой. Обратите внимание, что по ходу нагрузки частота по всем ядрам проседала до 3,2ГГц, а в среднем была около 3.6ГГц.





Из-за указанной проблемы с нагревом, спустя буквально несколько минут после запуска 3D игры, частота всех ядер процессора опускается до условно стабильных 3,6-3,5 ГГц и ниже. А тротлинг становится хроническим «недугом» ноутбука, с регулярными периодическими скачками температуры к «высоте» 95 градусов.





Кто виноват?

Причина этого ясна. В ноутбук с относительно скромной системой охлаждения запихнули процессор с пиковым допустимым тепловыделением 107Вт. Система охлаждения ноутбука очевидно не справляется - вкупе видеокартой в пике нагрузки ей нужно отвести до 187Вт (!) тепла. Но кого волнуют проблемы индейцев?

Процессор i5-10300H не совсем такой, как вы о нем думаете

100-ваттные тепловые удары и допустимая полуминутная мощность процессора в 70Вт (напоминаю, это для процессора с официальным TDP 45Вт) явно рассчитаны на то, чтобы ноутбук не сильно переработал свой гарантийный срок. Поскольку такие «вбросы» энергии неизбежно вызывают сильный нагрев и тепловое расширение кремния и металлических соединений, что чревато появлением микротрещин. А постоянные «пляски» температуры у отметки 90 градусов, по всей видимости, имеют целью придать дополнительное ускорение деградации транзисторов и «выжечь» цепи питания. Других причин постоянной работы чипов в таком тепловом режиме я просто не вижу.

Кстати, повлиять на лимиты энергопотребления процессора Intel с помощью Intel Extreme Tuning Utility невозможно, так как изменения настроек не фиксируются. Текущая и прошлая версии данной утилиты банально не «дружат» с новой прошивкой BIOS ноутбука. О которой мы еще упомянем…





И что делать?

Я поступил так: при работе от батареи ограничил частоту процессора на 90% от базовой (напоминаю, что базовой для процессора i5-10300H считается частота 2,5 ГГц):

Ограничение ЦП при работе от батареи

Это установило предельную частоту процессора при работе от батареи на уровне 2.2ГГц. На комфорте работы в офисных приложениях, с графикой или там в 1С это вообще никак не сказалось. С такой пониженной частотой процессора ноутбук остается очень быстр для рабочих задач. А в игры от батареи все равно играть невозможно.

Из плюсов указанного снижения нужно отметить, что ноутбук существенно прибавил в автономности - имеем около 5 часов работы (именно активной работы) при разрядке батареи от 80% до 20%, с яркостью экрана 45%. С настройками по умолчанию (когда частота процессора аппаратно ограничена уровнем 3,6ГГц) автономность в аналогичных условиях составляет примерно 3 часа.

Второй плюс - при умеренной рабочей нагрузке, в сочетании с низкой частотой процессора, ноутбук не включает вентиляторов. То есть работает абсолютно бесшумно и не «затягивает» внутрь пыль. Кто самостоятельно разбирал современные ноутбуки для чистки кулеров, тот поймет, в чем профит такого решения.

При умеренной нагрузке и низкой частоте процессора ноутбук не включает вентиляторы

При питании от сети я посчитал целесообразным ограничить максимальную частоту процессора уровнем 3,5ГГц. Все равно в играх частота опускалась до этого значения и ниже, а мои рабочие задачи не требуют очень высоких частот от процессора. Почему именно 3,5? Если зафиксировать максимальную частоту на 3,6ГГц, то в играх по-прежнему несколько ядер периодически доходят до перегрева и троллинга. А вот на частоте 3,5ГГц я такого не наблюдал ни разу. Добавлю, что в играх ноутбук у меня в основном эксплуатируется на столике LAPTOP TABLE T8 с активным охлаждением. На обычном столе картина может быть печальнее…

Как ограничить частоту ЦП нужным значением? Увы, но ограничить частоту процессора за пару кликов мышью Windows не даст.





Сделаем тайное явным

Windows 10 – это система больших возможностей, которые хорошо скрыты от пользователя. Чтобы ограничить частоту процессора в ноутбуке желаемым значением, придется «копать» в реестре. Заходим в раздел реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100 и меняем параметр «Attributes» на 2:

В недрах реестра от пользователя скрыто много полезного

После этого в разделе «Управление питанием процессора» появляется новый подраздел «Максимальная частота процессора»:

Ограничение максимальной частоты процессора

Здесь вы можете выставить любое желаемое ограничение максимальной частоты процессора, в зависимости от особенностей вашего ноутбука. В моем случае это 3500 МГц в пункте «От сети». Что это дало?

Примечание: никто не запрещает здесь же выставить и желаемую предельную частоту процессора при питании от батареи.

В играх процессор перестал нагреваться до критических температур, прекратил тротлить и перегревать тесно скомпонованные внутренности ноутбука. Что, собственно, и требовалось.





Хорошо, но не очень стабильно

Для ноутбука есть две полезных фирменных утилиты: Nitro Sense и Care Center.

В целом утилита Nitro Sense неплоха и весьма полезна. С ее помощью легко мониторить температуру и загрузку ЦП и ГП, включать/отключать подсветку клавиатуры или настраивать ее на свой вкус и цвет. Тут также предусмотрено отключение кнопки Windows и залипания клавиш, что может быть актуально в играх.

Единственный грешок, замеченный за этой утилитой – будучи запущенной и развернутой на экране, она может полностью загружать одно из ядер процессора. Чудеса индийского программирования. Впрочем, в свернутом состоянии утилита совершено не напрягает систему.

Настройка подсветки клавиатуры в Nitro Sense

Мониторинг параметров в Nitro Sense (встроенный ГП утилита не мониторит, дискретная ГП не задействуется в 2D режиме)

Еще одна фирменная утилита Care Center, на мой взгляд, содержит лишь одну действительно полезную возможность – это опция ограничения заряда аккумулятора до 80% от максимальной емкости. Это продлевает жизнь батареи. Кстати, за неполных 6 месяцев эксплуатации батарея ноутбука «поизносилась» на 3,8%.

Care Center помогает беречь батарею. И это не пустые слова





Примечание: в моем прошлом игровом ноутбуке Acer батарея «сдохла» менее чем за 6 месяцев – стала «держать» минут 15. Когда я пришел с тем ноутбуком в фирменный гарантийный сервисный центр, мне сказали, что гарантия на ноутбук год, но на батарею – всего 6 месяцев. И послали лесом. Мораль такова – берегите батарею в ноутбуке.

Проблема лишь в том, что утилита Care Center живет своей жизнью. И настройка «Предел заряда аккумулятора» в программе периодически сама по себе отключается (!) по неизвестным причинам. В общем за утилитой Care Center нужен глаз да глаз.





Прошиваться или нет?

Напоследок хочу сказать пару слов о прошивках BIOS ноутбука. Вполне вероятно, что здесь «Старый друг лучше новых двух». И спешить обновляться не стоит. Судите сами.

Сразу после покупки я обновил ноутбук до последней на тот момент прошивки 1.06, затем до 1.08 – и горя с этими прошивками не знал. С прошивкой 1.08 ноутбук даже успел более-менее корректно поработать с Intel Extreme Tuning Utility.

Затем на сайте производителя появилась последняя на текущий момент прошивка версии 1.10 с припиской «1. Update Insyde solution for 20H2. 2. Update Microcode.» Ну как тут было не обновится? И я перепрошил BIOS. К сожалению...

Во-первых, с обновлением пропала адекватная поддержка Intel Extreme Tuning Utility. Но это еще не самое печальное. С прошивкой 1.10 фоновая работа программы HWiNFO64 версий 6.42 и 7.00 приводит к неизбежному появлению ехидно улыбающегося синего экрана. Это никуда не годится. Тем более что с версией HWiNFO64 6.34 ноутбук успешно работает – никаких проблем.

К сожалению, ноутбук не дает возможности ни откатить прошивку на предыдущую (а даже в дешманских моделях ноутбуков Lenovo такая возможность предусмотрена, обидно), ни вручную прошить старую стабильную прошивку поверх новой. Жаль. Вот тот Acer, которым я владел когда-то, позволял "накатывать" прошивки как душе угодно. И даже неофициальные прошивки с расширенными настройками BIOS были для него доступны. Вот были же времена…





Итог

Acer Nitro AN515-55-56WH – ноутбук с отличным экраном, удобной клавиатурой, с хорошим аппаратным оснащением и прекрасным быстродействием. Конечно, хотелось бы порекомендовать его к приобретению. Хотелось бы, но не могу. Увы, в команду разработчиков этой модели компания Acer набрала не самых талантливых инженеров. Огрехи конструкции, невозможность играть при питании от батареи и хронический перегрев в играх при питании от сети – все это не позволяет рекомендовать данную модель к приобретению. Некоторые пользователи таких ноутбуков еще жалуются и на проблемы с равномерностью подсветки экрана около веб-камеры, но меня сия проблема миновала.

А еще у ноутбука есть USB порт c неотключаемой подачей питания. Ну вот зачем? Чтобы незаметно высадить батарею, если пользователь забудет вынуть оттуда какой-нибудь прожорливый USB гаджет?

Через этот порт гаджеты могут «высосать» весь заряд из аккумулятора выключенного ноутбука

Все порты USB типа А соответствуют спецификации USB3.2 gen 1 (он же старый добрый USB3.0, передающий привет из 2008 года), и только единственный USB типа С (виден на предыдущей картинке) – это современный шустрый, стильный, модный, молодежный USB3.2 gen 2. Шел 2021 год...

Р.S. Почему я ничего не сказал о тепловыделении видеокарты ноутбука? Да просто потому, что у меня к видеокарте, собственно, нет вопросов. По крайней мере, видеокарта не жаждет преодолеть норматив по энергопотреблению и не демонстрирует желания достичь температурных рекордов.

Видеокарта под нагрузкой ведет себя в рамках приличия



