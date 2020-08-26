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«Острые углы» столиков для ноутбука - какие проблемы могут поджидать пользователя - на примере опыта использования E-Table LD09 и Laptop Table T8

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E-Table LD09

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Первым мне приглянулся столик E-Table LD09

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Столик E-Table LD09

Неплохая в целом задумка: есть и регулируемый наклон, и изменяемая высота ножек, интегрирован коврик для мыши и даже подставка для чашки и держатель для ручки! Чего еще желать – на рекламной картинке столик смотрится неплохо:

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Ой, что про этот столик пишут, срамота!

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На практике китайское воплощение хорошей идеи породило весьма странную конструкцию. Во-первых, сразу же было видно, что столик собран на скорую руку, и элементы корпуса подогнаны лишь бы как.  Во-вторых, при установке далеко не самого тяжелого 15.6 дюймового ноутбука весом 2,3 кг задняя часть тонкого столика довольно существенно прогибается, что не есть хорошо. Увы, еще и угол наклона подставки ноутбука оказался довольно ограниченным, плюс наклон подставки жестко не фиксируется, и при снятии столика с кровати подставка частенько «возвращалась в исходное положение» - неудобно.

Установленный на столик ноутбук, из-за кривизны сборки моего экземпляра столика, упирался только в более широкий ограничитель на столике и практически не касался второго короткого ограничителя. 

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Второй ограничитель – чисто декоративный

Но это не самое печальное. Огромная проблема была в том, что высота ограничителя очень маленькая. И когда подставка расположена под наклоном, при первом же толчке/сотрясении ноутбук ловко «преодолевает» ограничитель. Подобно ледоколу, вползающему на лед (а у современных ноутбуков практически поголовно скошенные/острые передние кромки), ноутбук перемахивает через ограничитель и «прилетает» пользователю на грудь. Это довольно неприятный опыт, скажу я вам. Поэтому пришлось колхозить дополнительные ограничители, чтобы банально удержать ноутбук на этом чудо-столике:  

Стайл «сделай сам»

Примечание: поскольку проблема маленького и неэффективного ограничителя присуща не только данной модели столика, но и многим другим китайским поделкам, обращайте внимание на этот важный нюанс при покупке столика! Иначе либо придется мириться с неудобным положением ноутбука, либо сам столик «дорабатывать напильником».

Но на этом сюрпризы не закончились. Столик нашел, чем еще удивить!  Неожиданный сюрприз ждал меня, когда я водрузил мышь на коврик столика. Коврик сделан из темного плотного синтетического материала, который… поглощает свет сенсора мыши не хуже черной дыры! Моя беспроводная мышь Logitech M195 категорически отказалась работать на этом коврике вообще, и пришлось водружать поверх коврик-самоклейку, чтобы курсор снова радостно забегал. Просто загадка, как производителю можно было допустить такой фейл?

Наконец, спустя пару месяцев эксплуатации, у одной из ножек столика вывалился удерживающий крепление ножки саморез. После чего ножки столика, которые и так имели тенденцию «разъезжаться», совсем уж раскорячились, а вся конструкция «поплыла» и «завалила горизонт». Я временно закрепил ножку с помощью болта, шайб и гайки, но поскольку столик после процедуры утратил эстетическую привлекательность, от него решено было избавиться. И взять что-то «более другое».

Так в моем доме появился LAPTOP TABLE T8

LAPTOP TABLE T8

Полученный столик слегка отличался от того, что был представлен на сайте продавца:
  

Фото столика на сайте производителя. Не используйте такой вариант на кровати – он продольно неустойчив 

На полученном столике отверстий под боковые ограничители нет – упростили/удешевили. Ну да ладно, это не критично. На коробке изображение столика уже «правильное».

Коробка

Ножки столика выполнены из тонкого алюминиевого сплава, шарниры – пластиковые, с указанием угла сочленения секций.

Ножки и шарниры

Фиксация положения ножек надежная, без люфта. Но… при наборе текста ноутбук, установленный на столике, заметно раскачивается – ножка и сама металлическая подставка под ноутбук представляют собой гибкое плечо рычага и заметно «пружинят». К этой особенности приходится приноравливаться. Постепенно привыкаешь, адаптируешься и снижаешь силу нажатия на клавиатуру. Однако тем, у кого еще и экран ноутбука имеет тенденцию раскачиваться на шарнирах – этот столик настоятельно не рекомендую. 


Столик на кровати

Кроме того, пространство между ножками здесь гораздо уже, чем у того же столика E-Table LD09. Поэтому крупным/полным мужчинам и женщинам с широкими бедрами я бы этот столик не рекомендовал, чтобы просто банально не застревать «определенным местом» в столике. 

Важно! Для распространенных кроватных столиков подобной конструкции крайне важно подобрать такое положение шарнирных ножек, при котором столик с ноутбуком будет устойчивым при сотрясении/наклоне! Иначе вся «конструкция» будет падать, со всеми вытекающими…

Например, вот такой предлагаемый на коробке вариант конструкции столика – неудачный, продольная устойчивость очень слабая:

Не используйте такую конструкцию столика

При конструкции столика как в примере выше, стоит рядом с вами на кровать сесть еще одному человеку (или даже вам попытаться резко привстать), матрас прогибается, и размещенный довольно высоко центр масс конструкции смещается за точку опоры - и столик с ноутбуком переворачиваются, причем ноутбук летит торцом экрана прямо пользователю в лицо (проверено суровым жизненным опытом).

Поэтому их этих двух конструкций выберите ту, которую соорудил суровый мужик – у него явно больше экспириенс:

Правильный мужик и легкомысленная барышня

Такая конструкция практически не переворачивается, так как ее центр масс не выходит за точку опоры даже при сильной раскачке/наклоне конструкции. Это убережет и ваш ноутбук, и вас от неприятных неожиданностей. После долгих экспериментов я тоже остановился на подобном варианте. Не только из-за высокой продольной устойчивости (есть и другие устойчивые положения), сколько потому, что, когда лежишь на кровати, ладони согнутых в локтях рук оказываются аккурат над клавиатурой – удобство использования на высоте. Поперечная устойчивость столика хороша в любом случае, за нее можно не переживать.

Центр масс этой конструкции не выходит за точки опоры при колебании/наклоне удерживающей поверхности, обеспечивая высокую продольную и поперечную устойчивость.


Полочка для мыши тут тоже оказалась весьма неоднозначной. По ее черному покрытию моя мышь перемещается крайне отвратительно. Кроме того, эту полочку невозможно было закрепить в горизонтальном положении, когда верхняя секция правой ножки расположена горизонтально (крепится только под наклоном, несмотря на 3 предусмотренные отверстия для крепежа). Учитывая особенности покрытия «мышиного» коврика, я вообще отказался от крепления этого элемента. Ведь по диванному покрытию или простыне/покрывалу на кровати мышь перемещается отменно, так что мышиная полка «отпадает» просто за ненадобностью. 

Для надежного удержания ноутбука на наклонной поверхности тут предусмотрены пластиковые ограничители (их хорошо видно на фото выше). И ноутбук не «слетает» при малейшем сотрясении столика или кровати. Правда, сами ограничители, которые надеваются на передний выступ столика, держатся так себе, норовя сняться вместе с ноутбуком – нужно следить, чтобы они не потерялись.

Как и у предыдущего столика, у этого реализована система охлаждения при помощи 2-х вентиляторов, расположенных под столиком и питающихся от USB порта ноутбука. Вентиляторы здесь гораздо мощнее и шумнее, чем у столика LD09. Но если шум я еще готов был стерпеть, то другое неприятное явление, – постоянная вибрация столика от работающих кулеров, – стала весьма неприятной неожиданностью, с которой мириться никак не хотелось. Поскольку причиной вибрации скорее всего является резонанс одинаковых синхронно работающих вентиляторов, то решение проблемы я нашел простое и эффективное – просто отключил один из них. Избавившись и от вибрации, и от лишнего шума одним махом. Благо, сделать это несложно – вентиляторы легко снимаются с подставки.

Для борьбы с вибрацией одним вентилятором приходится пожертвовать

 

Эффективность охлаждения не сильно пострадала – даже один вентилятор гонит здесь довольно мощный воздушный поток.

В сухом осадке на душе

Ну вот, собственно, и все «острые углы» ноутбучных столиков, с которыми пришлось столкнуться лично мне. Вообще-то, к столику я планировал купить себе и новый ноутбук… Но обнаружил подвох: дело в том, что китайцы наделали 120-144 Гц IPS дисплеев с качеством примерно как у вышеописанных столиков, то бишь с цветовым охватом около 50% от цветового пространства  sRGB, и производители ноутбуков начали массово пихать эти «поделки» в свои «игровые» модели ценой около $1К – так поступают и ASUS, и АСER, и Lenovo, и DELL с HP. Тогда как в прошлом поколении стояли приличные 60 Гц матрицы с цветовым охватом 80-90% sRGB. Простите, но за $1К хочется взять ноутбук без веточек и кала в конструкции. Пожалуй, повременю, пока производители не поймут, что стыдно в 2020 году предлагать людям такое...  

 

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