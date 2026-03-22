crazycat21
CNN: У США могут возникнуть серьёзные проблемы в освоении космоса после завершения работы МКС
Штаты полагаются на коммерческие проекты орбитальных станций в качестве альтернативы, однако конкурс даже ещё не объявлен.

Поскольку Соединённые Штаты нацелены на создание постоянной базы на Луне, их позиции в космосе, расположенные гораздо ближе к Земле становятся всё более неопределёнными. На это обратил внимание американский телеканал CNN.

Международная космическая станция. Фото: NASA

Международная космическая станция (МКС) , находящаяся на низкой околоземной орбите, за более чем 25 лет непрерывной эксплуатации приняла на своей борт почти 300 космонавтов и астронавтов, только её вывод из эксплуатации уже не за горами. Планируется, что новые космические станции, разработанные американскими коммерческими компаниями, заполнят образовавшийся пробел, став базами для астронавтов Космического агентства США (NASA) и его международных партнёров.

Однако, как сообщает CNN, поскольку завершение работы МКС ожидается уже в 2030 году, агентство ведёт борьбу со временем. При этом важность постоянного присутствия Штатов на орбите выходит далеко за рамки научных задач.

Эксперты уже предупреждают о том, что отсутствие функционирующей космической станции на низкой околоземной орбите (НОО), на которой астронавты NASA могли бы проводить исследования, необходимые для поддержки миссий в более отдаленные уголки космоса, создаст серьезный пробел в космических возможностях США и даже создаст угрозу национальной безопасности.

"Это выражение наших ценностей. Я бы назвал это мягкой силой. У Китая есть новая, передовая космическая станция… поэтому для нас действительно важно постоянное присутствие человека на орбите", – заявил Дилан Тейлор, генеральный директор Voyager Technologies, одной из компаний, участвующих в разработке концепции коммерческой космической станции. 

Новая китайская орбитальная станция "Тяньгун", строительство которой было завершено в 2022 году , может принять на борт одновременно до трёх космонавтов [тайконавтов, прим.] для осуществления передовых исследовательских проектов. Эта станция также открывает возможности для проектирования космических аппаратов и других технологий, совместимых с ней. Если МКС будет выведена из эксплуатации, и "Тяньгун" останется единственной космической станцией на околоземной орбите, то многие мировые космические технологии будут развиваться так, чтобы соответствовать именно этой станции.

Дилан Тейлор отметил, что складывающаяся ситуация напоминает ранний период развития рынка смартфонов и появление программного обеспечения Apple и Android в роли доминирующего дуэта. Без присутствия на низкой околоземной орбите Штаты могут упустить шансы занять лидирующие позиции в этой сфере.

Несмотря на то, что США заявили о намерении  поддерживать МКС в рабочем состоянии как минимум до 2030 года, американские законодатели теперь ясно дают понять, что этого времени будет недостаточно для разработки, проверки и запуска новой коммерческой космической станции для её замены.

CNN сообщает, что в Сенате США недавно был принят законопроект, в котором содержится призыв к Вашингтону продолжить финансирование МКС вплоть до 2032 года. Законопроект , который уже прошел через профильный комитет, но еще нуждается в одобрении всей палаты и Палаты представителей. Он ясно указывает на необходимость такого продления, поскольку замена МКС не планируется в ближайшем будущем. 

"NASA неоднократно откладывало публикацию запроса предложений на предоставление постоянных коммерческих услуг на низкой околоземной орбите, и такие задержки, в сочетании с меняющимися требованиями и непоследовательным программным направлением, внесли существенную неопределенность в планирование развития, финансирование, масштабирование рабочей силы и решения о инвестициях в инфраструктуру коммерческих поставщиков", – говорится в законопроекте.

В данном случае необходимо отметить, что замена нынешней станции как раз планируется, только без статуса международной. Это будет Российская орбитальная станция (РОС). Наша страна планирует использовать МКС до 2028 года, после чего модули РОС будут от неё отстыкованы. Что касается США, то они как раз и полагаются на коммерческие орбитальные станции [прим.].

Иными словами, частные американские компании, находящиеся на ранней стадии проектирования и создания макетов новых орбитальных космических станций, всё еще ожидают указаний от NASA. И ждут соответствующего финансирования.

Эксперты отмечают, что от Космического агентства США давно ожидалось официальное объявление о начале конкурса предложений от частных компаний, занимающихся проектированием космических станций нового поколения. Однако его до сих пор нет. Как сообщил CNN один из генеральных директоров, компании теперь ожидают, что NASA опубликует свой запрос на предложения в конце марта или начале апреля.

Как отмечает CNN, Космическое агентство США отказалось комментировать законопроект Сената. Но его пресс-секретарь Бетани Стивенс заявила, что NASA привержено "переводу Международной космической станции на коммерческую эксплуатацию на низкой околоземной орбите ".

Пока в Штатах думают, что делать со своей будущей орбитальной программой, Международная космическая станция борется с износом, неизбежным с течением времени. За последние годы она сталкивалась с ударами микрометеоритов, на ней проходили утечки. Как заявил генеральный инспектор NASA, орбитальная лаборатория часто требует дорогостоящего ремонта и модернизации систем.

Заинтересованные стороны предупреждают о рисках вывода МКС из эксплуатации до того, как будет готова её коммерческая замена. Однако, судя по сложившейся ситуации, не факт, что новая орбитальная станция будет создана вовремя.

Доктор Хизер Прингл, генеральный директор Фонда космических исследований и отставной генерал-майор ВВС США, заявила, что последствия ухода Штатов с МКС выходят за рамки очевидных. Она отметила, что национальная безопасность страны зависит не только от армии, но ещё и он экономического процветания, поскольку они неразрывно связаны. Прингл добавила, что экономическое значение низкоорбитальных орбит гораздо шире, чем просто финансовый бум, который начинают предвидеть венчурные капиталисты. Эта область космоса становится площадкой для мировой торговли.

CNN приходит к довольно неутешительному для Штатов выводу. Без космической станции на низкой околоземной орбите американские астронавты могут оказаться застрявшими на Земле на длительное время. А это далеко не идеальный сценарий с учётом того,  что у США на протяжении последних 26 лет в космосе постоянно находился как минимум один астронавт. Так же важно то, что исследования на низкой околоземной орбите также служат важным шагом на пути к получению знаний, необходимых NASA для обеспечения безопасности своих астронавтов во время путешествий вглубь космоса.

#новости #космос #наука #nasa #мкс #космическая программа #освоение космоса #российская орбитальная станция #орбитальная станция
Источник: edition.cnn.com
Популярные новости

Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
4
XPPen анонсировала планшет Artist Pro 27 (Gen 2) для рисования на профессиональном уровне
+
Stellantis предложила детям придумать новый дизайн модели SRT
+
В Париже на Эйфелевой башне открылся подвесной мост для новых видов на город
+
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
4
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
9
Обновлённый седан Xiaomi SU7 спровоцировал новую конкуренцию с Tesla на рынке электромобилей в Китае
+
Кубинец перевёл свой автомобиль на уголь на фоне топливного кризиса в стране
+
Крупное обновление игрового процесса CS2 может изменить механику стрельбы в игре
2
AMD официально представила апскейлер FSR 4.1 — он работает только на видеокартах RX 9000
1
Владелец бренда Garage Clothing заработал $5,3 млрд на продаже одежды в стиле 2000-х годов
+
Новый драйвер AMD поддерживает Crimson Desert и Death Stranding 2, обновляет FSR 4
1
Crimson Desert протестирована на моделях Nvidia начального и среднего уровней от Turing до Blackwell
+
Intel может прислушаться к пользователям и продлить срок жизни сокетов
3
РИА Новости: Роспотребнадзор предупредил о риске заражения энцефалитом без укуса клеща
+
АвтоВАЗ начал производство коммерческих моделей нового бренда SKM
+
В России обновили требования к дорожному асфальту — предыдущий ГОСТ действовал с 2003 года
2
В Китае разработали беспилотники с машущими крыльями в виде птиц и насекомых
1
Исследователи получили новые сведения о найденной у берегов Крыма терракотовой скульптуре
+
Reuters: Apple и Samsung отказались предустанавливать индийское ПО на свои телефоны
1

Популярные статьи

Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
12
Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
1
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
15
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
2
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
3

Сейчас обсуждают

Blackengine
04:21
Разочаровывающе... Не упомянут ни Erath 2150/2160, ни, на худой конец, superme commander.... Большой фанат стратегий, но именно массовых sci fy RTS.
Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
Илья Ярошевич
04:18
Вид оказались теиещеижадные уебки, технология работает даже на старых картах но они ее позиционируют только для 9ххх серии...
В NJ Tech сравнили качество картинки и fps в Crimson Desert с FSR 3.1 и FSR 4.0.2b на RX 6500 XT
Vlad Cladco
02:56
Так вот именно, сможет ИИ испытывать такое от человека, потому что человек в первую очередь биологическое существо и есть определенные врожденные качества, чувства, многие из них связаны с примитивным...
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
Andy Caufman
02:17
Давно такой каши из домыслов не читал. Ещё и дизлайков на комменты накрутил 🤦
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
DigiMakc
01:26
Нормальная сборка.
AMD официально представила апскейлер FSR 4.1 — он работает только на видеокартах RX 9000
DigiMakc
01:24
Процессорам с AVX2 уже 10 лет. На Intel - это начиная с Hasswell, т.е. 4 поколение.
Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
TM1
00:52
не знаю. девайс указан 4670, памяти 1 гигабайт
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
TM1
00:51
судя по видео, в бенчах да.
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Илья Старинов
00:34
Там на канале есть тест такой же 6700 и 7800, НО АВТОР ВЗЯЛ ПОЧЕМУ-ТО ТЕСТ 6500
В NJ Tech сравнили качество картинки и fps в Crimson Desert с FSR 3.1 и FSR 4.0.2b на RX 6500 XT
Pitfalls
00:28
Спасибо за ваше мнение, думаю, что разум в ближайшие годы появится, учитывая с каким остервенением строят по всему миру новые ЦОД для ИИ.
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
