Штаты полагаются на коммерческие проекты орбитальных станций в качестве альтернативы, однако конкурс даже ещё не объявлен.

Поскольку Соединённые Штаты нацелены на создание постоянной базы на Луне, их позиции в космосе, расположенные гораздо ближе к Земле становятся всё более неопределёнными. На это обратил внимание американский телеканал CNN.

Международная космическая станция. Фото: NASA

Международная космическая станция (МКС) , находящаяся на низкой околоземной орбите, за более чем 25 лет непрерывной эксплуатации приняла на своей борт почти 300 космонавтов и астронавтов, только её вывод из эксплуатации уже не за горами. Планируется, что новые космические станции, разработанные американскими коммерческими компаниями, заполнят образовавшийся пробел, став базами для астронавтов Космического агентства США (NASA) и его международных партнёров.

Однако, как сообщает CNN, поскольку завершение работы МКС ожидается уже в 2030 году, агентство ведёт борьбу со временем. При этом важность постоянного присутствия Штатов на орбите выходит далеко за рамки научных задач.

Эксперты уже предупреждают о том, что отсутствие функционирующей космической станции на низкой околоземной орбите (НОО), на которой астронавты NASA могли бы проводить исследования, необходимые для поддержки миссий в более отдаленные уголки космоса, создаст серьезный пробел в космических возможностях США и даже создаст угрозу национальной безопасности.

"Это выражение наших ценностей. Я бы назвал это мягкой силой. У Китая есть новая, передовая космическая станция… поэтому для нас действительно важно постоянное присутствие человека на орбите", – заявил Дилан Тейлор, генеральный директор Voyager Technologies, одной из компаний, участвующих в разработке концепции коммерческой космической станции.

Новая китайская орбитальная станция "Тяньгун", строительство которой было завершено в 2022 году , может принять на борт одновременно до трёх космонавтов [тайконавтов, прим.] для осуществления передовых исследовательских проектов. Эта станция также открывает возможности для проектирования космических аппаратов и других технологий, совместимых с ней. Если МКС будет выведена из эксплуатации, и "Тяньгун" останется единственной космической станцией на околоземной орбите, то многие мировые космические технологии будут развиваться так, чтобы соответствовать именно этой станции.

Дилан Тейлор отметил, что складывающаяся ситуация напоминает ранний период развития рынка смартфонов и появление программного обеспечения Apple и Android в роли доминирующего дуэта. Без присутствия на низкой околоземной орбите Штаты могут упустить шансы занять лидирующие позиции в этой сфере.

Несмотря на то, что США заявили о намерении поддерживать МКС в рабочем состоянии как минимум до 2030 года, американские законодатели теперь ясно дают понять, что этого времени будет недостаточно для разработки, проверки и запуска новой коммерческой космической станции для её замены.

CNN сообщает, что в Сенате США недавно был принят законопроект, в котором содержится призыв к Вашингтону продолжить финансирование МКС вплоть до 2032 года. Законопроект , который уже прошел через профильный комитет, но еще нуждается в одобрении всей палаты и Палаты представителей. Он ясно указывает на необходимость такого продления, поскольку замена МКС не планируется в ближайшем будущем.

"NASA неоднократно откладывало публикацию запроса предложений на предоставление постоянных коммерческих услуг на низкой околоземной орбите, и такие задержки, в сочетании с меняющимися требованиями и непоследовательным программным направлением, внесли существенную неопределенность в планирование развития, финансирование, масштабирование рабочей силы и решения о инвестициях в инфраструктуру коммерческих поставщиков", – говорится в законопроекте.

В данном случае необходимо отметить, что замена нынешней станции как раз планируется, только без статуса международной. Это будет Российская орбитальная станция (РОС). Наша страна планирует использовать МКС до 2028 года, после чего модули РОС будут от неё отстыкованы. Что касается США, то они как раз и полагаются на коммерческие орбитальные станции [прим.].

Иными словами, частные американские компании, находящиеся на ранней стадии проектирования и создания макетов новых орбитальных космических станций, всё еще ожидают указаний от NASA. И ждут соответствующего финансирования.

Эксперты отмечают, что от Космического агентства США давно ожидалось официальное объявление о начале конкурса предложений от частных компаний, занимающихся проектированием космических станций нового поколения. Однако его до сих пор нет. Как сообщил CNN один из генеральных директоров, компании теперь ожидают, что NASA опубликует свой запрос на предложения в конце марта или начале апреля.

Как отмечает CNN, Космическое агентство США отказалось комментировать законопроект Сената. Но его пресс-секретарь Бетани Стивенс заявила, что NASA привержено "переводу Международной космической станции на коммерческую эксплуатацию на низкой околоземной орбите ".

Пока в Штатах думают, что делать со своей будущей орбитальной программой, Международная космическая станция борется с износом, неизбежным с течением времени. За последние годы она сталкивалась с ударами микрометеоритов, на ней проходили утечки. Как заявил генеральный инспектор NASA, орбитальная лаборатория часто требует дорогостоящего ремонта и модернизации систем.

Заинтересованные стороны предупреждают о рисках вывода МКС из эксплуатации до того, как будет готова её коммерческая замена. Однако, судя по сложившейся ситуации, не факт, что новая орбитальная станция будет создана вовремя.

Доктор Хизер Прингл, генеральный директор Фонда космических исследований и отставной генерал-майор ВВС США, заявила, что последствия ухода Штатов с МКС выходят за рамки очевидных. Она отметила, что национальная безопасность страны зависит не только от армии, но ещё и он экономического процветания, поскольку они неразрывно связаны. Прингл добавила, что экономическое значение низкоорбитальных орбит гораздо шире, чем просто финансовый бум, который начинают предвидеть венчурные капиталисты. Эта область космоса становится площадкой для мировой торговли.

CNN приходит к довольно неутешительному для Штатов выводу. Без космической станции на низкой околоземной орбите американские астронавты могут оказаться застрявшими на Земле на длительное время. А это далеко не идеальный сценарий с учётом того, что у США на протяжении последних 26 лет в космосе постоянно находился как минимум один астронавт. Так же важно то, что исследования на низкой околоземной орбите также служат важным шагом на пути к получению знаний, необходимых NASA для обеспечения безопасности своих астронавтов во время путешествий вглубь космоса.