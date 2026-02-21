Сайт Конференция
crazycat21
NASA опубликовало отчёт о проблемном полёте космического корабля Starliner на МКС
При этом глава агентства раскритиковал и NASA и компанию Boeing

Космическое агентство США (NASA) опубликовало доклад о провальном полёте капсулы Starliner производства компании Boeing, в результате которого два американских астронавта задержались на Международной космической станции на девять месяцев. В докладе подробно описываются сбои в связи и "непрофессиональное поведение", когда агентство и его давний подрядчик [Boeing, прим.] пытались договорится о том, как безопасно вернуть экипаж на Землю. Об этом сообщает Reuters.

Космический корабль Starliner, пристыкованный к МКС. Фото: NASA

Заявлено, что директор NASA Джаред Айзекман раскритиковал компанию Boeing и руководителей Космического агентства за их действия во время миссии корабля Starliner. Критика прозвучала во время пресс-конференции, приуроченной к публикации 300-страничного отчёта, в котором подробно изложены технические и управленческие сбои, предшествовавшие первой пилотируемой миссии Starliner на МКС.

Айзекман прямо указал, что у капсулы производства Boeing есть конструктивные и инженерные недостатки. Однако главной проблемой, по его мнению, является отсутствие культуры и понимания, проявившиеся когда возникли трудности в ходе полёта. Свои выводы глава NASA изложил в письме сотрудникам агентства, которое опубликовал в социальной сети.

"У Starliner есть конструктивные и инженерные недостатки, которые необходимо исправить, но наиболее тревожная проблема, выявленная в ходе этого расследования, касается не оборудования. Именно принятие решений и лидерство, если их не контролировать, могут создать культуру, несовместимую с пилотируемыми космическими полетами", – написал Айзекман.

Первоначально, запланированные сроки миссии космического корабля Starliner должны были составить примерно неделю. Однако из-за возникших технических проблем астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс задержались на МКС на девять месяцев.

Директор NASA Джаред Айзекман. Скриншот видео NASA

Согласно данным доклада, совещания, на которых представители Boeing и NASA обсуждали оптимальный вариант возвращения экипажа на Землю, сопровождались "непрофессиональным поведением" и перепалками, противоречащими нормам агентства, предполагающим здоровые технические дискуссии и управление кризисными ситуациями. В отчёте, завершенном в ноябре прошлого года и основанном на беседах с неназванными представителями Космического агентства, говорится, что многие опрошенные упомянули оборонительные, нездоровые и конфликтные совещания во время технических разногласий в начале миссии. Один из чиновников отметил, что на совещаниях часто были крики, и это было "эмоционально напряжённо и непродуктивно".  Другой сотрудник подтвердил наличие напряжённости из-за отсутствия между Boeing и NASA чёткого пути по разрешению конфликтов.

Как сообщает Reuters, компания Boeing в своём заявлении выразила благодарность NASA за тщательное расследование и возможность внести в него свой вклад. Компания также отметила, что добилась прогресса в устранении технических неполадок космического корабля Starliner и провела организационные изменения. Решение NASA опубликовать отредактированную версию результатов своего расследования было одобрено бывшими сотрудниками и действующими астронавтам, что стало необычным шагом для агентства, которое часто стремилось представить свое сотрудничество с подразделением Starliner компании Boeing как позитивное и конструктивное.

Reuters отмечает, что Джаред Айзекман, который является бывшим клиентом компании SpaceX и потратил миллионы долларов на две космические миссии на её корабле Dragon, давно критикует Boeing и других крупных государственных подрядчиков за задержки в реализации программ и превышение их бюджетов. Его точку зрения разделяет и Пентагон. А связи Айзекмана с Маском вызывали обеспокоенность у законодателей во время слушаний по утверждению его кандидатуры на пост главы NASA.

#новости #сша #космос #spacex #nasa #boeing #starliner #джаред айзекман
Написать комментарий (0)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter