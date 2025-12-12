Страны Европы не отказались от идеи присвоить российские средства.

Евросоюз, похоже, готов принять решение о "заморозке" на неопределённый срок суверенных активов России, размещённых на зарубежных счетах, для оказания финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

Фото: AP © Olivier Matthys

По данным агентства, правительства стран объединения намерены к 16-00 по Гринвичу (19-00 мск) утвердить квалифицированным большинством план по блокировке активов РФ на сумму 210 миллиардов для предотвращения возможных потрясений экономики ЕС.

Квалифицированное большинство – это поддержка решения как минимум 15 из 27 государств блока, население которых составляет 65% от общей численности населения Евросоюза.

Новый мораторий, который будет действовать "до тех пор, пока не исчезнет непосредственная угроза экономическим интересам Союза", призван заменить действующую систему, требующую единогласного продления "заморозки" российских средств каждые полгода.

По данным Reuters, изменение правил позволит исключить риск того, что Венгрия и Словакия, традиционно имеющие лучшие отношения с Россией, когда-нибудь откажутся продлевать санкции [заморозку активов, прим.], тем самым вынудив ЕС вернуть средства Москве.

По данным агентства, бессрочная "заморозка" активов должна убедить Бельгию поддержать план Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении Украине кредита в размере до 165 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей в течение ближайших двух лет.

Согласно плану ЕК, Киев должен будет погасить этот кредит лишь после того, как Россия выплатит Украине "компенсацию за нанесённый ущерб". Таким образом, по мнению европейских политиков, кредит является своеобразным грантом, который является авансом под будущие "репарационные" платежи со стороны РФ.

Reuters сообщает, что Германия не видит альтернативы "репарационному кредиту". Соглашение окончательно не согласовано, но решение по нему ожидается на саммите ЕС, который состоится на следующей неделе.

По данным источников, Германия предоставит гарантии на сумму 50 миллиардов евро (59 миллиардов долларов) из общей суммы в 210 миллиардов евро.