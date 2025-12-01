Сайт Конференция
crazycat21
NI: США недооценивают опасность российского истребителя Су-57 для вооружённых сил Запада
На Западе наконец стали признавать, что этот самолёт является средством асимметричного ответа в случае прямой военной конфронтации.

На Западе традиционно пристально наблюдают за российскими оружейными новинками. В последние три с лишним года это внимание значительно усилилось по вполне объективным причинам.

Очередной материал, посвящённый российскому вооружению, а конкретно истребителю пятого поколения Су-57, вышел на страницах американского популярного сетевого издания The National Interest (NI). Автором публикации является Брэндон Дж. Вайхерт, старший редактор ресурса по вопросам национальной безопасности. Он честно признаёт, что Су-57 намного боеспособнее и опаснее, чем принято считать в Штатах.

Истребитель Су-57. Фото: © AP Photo/ Aijaz Rahi

Обозреватель пишет, что на протяжении долгих лет органы национальной безопасности США необоснованно высмеивали Су-57 (по классификации НАТО – Felon). Некоторые американские эксперты называли его "переоценённым" после того, как российское военное авиастроение некоторое время находилось в упадке в период после окончания Холодной войны. Но, как сообщает Вайхерт, именно Москва в настоящее время смеётся над американцами и их партнёрами по блоку НАТО. Аналитик отмечает, что Россия не стала создавать самолёт, который стал бы "клоном" американского F-22 Raptor. Российские конструкторы создали собственную уникальную машину. И весьма опасную для Запада.

Вайхерт пишет, что эксперты из Вашингтона постоянно оценивают Су-57 через призму истребителей F-22 и F-35. Однако Россия ведёт боевые действия совершенно иначе. Её оборонительная стратегия построена на истощении противника, как это видно по нынешнему конфликту на Украине. Россия использует старые надёжные и проверенные технологии, которые были созданы, чтобы превзойти Запад.

Российская модель основана на принципе "достаточно хорошо". Су-57 обладает достаточной малозаметностью, имеет достаточно хорошую авиаонику, превосходное ракетное вооружение, невероятную манёвренность и оснащён продвинутыми средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российский истребитель обладает невероятной адаптивностью к современному полю боя.

По мнению обозревателя NI, американские самолёты амбициозные, а российские – практичные. Американские истребители, такие как F-35, для того чтобы выиграть бой, полагаются на высокотехнологичные устройства. А российский Су-57 – на грубую силу и хитрость.

Согласно точке зрения Вайхерта, российские конструкторы понимают, что им якобы не сравниться с американскими визави в области сенсорного синтеза или производства малозаметных систем. Поэтому они просто создали асимметричный авиационный комплекс, призванный нанести удар по самым уязвимым артериям Америки. Они поступили так, как поступают все достойные противники: сопоставили свои сильные стороны со слабостями США

Игнорирование возможностей Су-57 типично для высокомерия, которое распространено в Вашингтоне. Именно это высокомерие царило в 2000-х годах, когда считалось, что Китай не сможет строить малозаметные самолёты ещё на протяжении нескольких поколений. Произошло это как раз перед тем, как Пекин наладил выпуск истребителя J-20 в промышленных масштабах.

Су-57 создан на основе одной стратегической истины – России не нужно побеждать американские истребители в честном бою, потому что честного боя никогда не будет, пишет Вайхерт.

Отмечено, что Москве нужен был высококлассный истребитель для завоевания превосходства в воздухе, способный запускать гиперзвуковые ракеты сверхвысокой дальности и ракеты со скоростью до 6 Махов из глубины собственного воздушного пространства. При этом самолёт использует свою "достаточно высокую" скрытность, чтобы усложнить его перехват со стороны США.

По мнению Вайхерта, Су-57 – это по сути ракетный "грузовик" с крыльями. Реальная опасность для противника кроется не в самом истребителе, а в том, что он несёт в своих внутренних отсеках вооружения. Например ракета Р-73 имеет дальность до 200-400 километров и способна развивать скорость до 6 Махов. Он предназначена для нейтрализации самолётов ДРЛО, воздушных танкеров и прочих вспомогательных летательных аппаратов. В случае военного конфликта в Восточной Европе американские боевые самолёты будут вынужден "продвигаться" значительно дальше вперёд без должной авиационной поддержки.

Это означает сокращение времени нахождения американских самолётов на базах, уменьшение возможностей взаимодействия, повышение уязвимости, ухудшение радиолокационного покрытия и снижение согласованности командования и управления. Су-57 не нужно сбивать 100 F-35. Ему достаточно уничтожить несколько важных средств обеспечения, чтобы разрушить всю архитектуру воздушной войны США/НАТО, – сообщает эксперт.

Аналогичная логика лежит в основе масштабных инвестиций России в разработку и производство других оружейных систем – гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон", а также зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Это оружие не предназначено для симметричного противостояния с США. Оно создано для того, чтобы подрывать защитные силы американского оборонного аппарата.

Брэндон Дж. Вайхерт, справедливо отмечает, что даже небольшое количество истребителей Су-57 может заставить Вашингтон потратить миллиарды долларов на ответные действия. Ведь именно Су-57 требуют от Америки и всего блока НАТО корректировки позиционирования самолётов ДРЛО, маршрутов дозаправки воздушных судов и маршрутов разведывательных полётов, размещения средств раннего радиолокационного предупреждения, корректировки размещения средств ПВО и передового базирования истребителей F-35, а также построения корабельных групп, обеспечивающих противовоздушную оборону.

Су-57 является "дорогостоящим" оружием для армии США и её союзников, которые стремятся вступить в военную конфронтацию с Россией. Кроме того, российский истребитель является частью более широкой, проверенной в реальных боевых действиях, экосистемы. Например, Россия применяет интегрированную систему ПВО, состоящую из комплексов С-400 и С-500, мощные длинноволновые радиолокационные станции, гиперзвуковые  ракеты и постоянно растущие возможности самих истребителей Су-57. Таким образом, именно этот самолёт является, скорее, именно "скальпелем", а не тараном в возможном военном противостоянии с США и блоком НАТО.

Поскольку современные воздушные войны не ведутся "в стерильных условиях" из-за развития других технологий, западный эксперт вынужден констатировать, что российский истребитель Су-57 намного опаснее для Запада, чем принято считать в Вашингтоне.

#сша #армия #оружие #самолеты #f-35 #боевая авиация #су-57 #истребители 5-го поколения #f-22 #su-57
