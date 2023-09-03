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Кадр из краткометражной комедии "Самогонщики", режиссёр Леонид Гайдай

Так повелось, что на Руси всегда пили, причём иногда достаточно много. Сразу вспоминается известный анекдот про водку (почти закон сохранения вещества):

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Что будет, если из России вдруг исчезнет вся водка? В природе ничего не исчезает бесследно. Если в России вдруг исчезнет водка, значит, где-то она появится. Вот там, где она появится, там и будет Россия...

Безусловно, это шутка. Россия всегда будет там, где исторически сформировалась. Но, как известно, в каждой шутке лишь доля шутки.

На Руси пили, в дореволюционной России пили, в Советском Союзе пили, потребляют и в современной России. И не надо говорить, что в нашей стране "употребляют" больше других. Неправда, те же скандинавы пьют больше.

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Кадр из краткометражной комедии "Самогонщики", режиссёр Леонид Гайдай

В общем, в эпоху СССР пили. Кто-то пил казённую водку, приобретённую в магазине. А кто-то употреблял алкоголь кустарного производства. Выбор в пользу последнего мог быть обусловлен отсутствием легального алкоголя на прилавках магазинов, отсутствием этих магазинов в конкретном месте или просто банальным отсутствием денег. А кто-то просто употреблял продукт собственного производства по привычке, зная о том, что он приготовлен по проверенной рецептуре с использованием качественного сырья и исключительно "для себя".

При этом следует отметить, что в СССР самогоноварение было деянием наказуемым. Так было на заре советской власти, так было и после Великой Отечественной войны. А с 1961 года наказание за изготовление кустарного алкоголя стало ещё жёстче. Наказать могли не только самогонщика, работавшего для личного обогащения (тюремный срок с конфискацией имущества), но и лицо, поспособствовавшее самогоноварению.

Кадр из краткометражной комедии "Самогонщики", режиссёр Леонид Гайдай

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Подвёз самогонщика с мешком сахара или дал ему попользоваться на время гаражом для "производственного процесса" – всё, соучастник! За производства самогона не наказывали только в годы войны. Но тогда время было такое. Предприятия работали для нужд фронта, а граждане гнали для собственного потребления.

Несмотря на запреты и достаточно жёсткие репрессивные меры к попавшимся, самогон в СССР гнали всегда.Показательным является короткометражный фильм Леонида Гайдая "Самогонщики".

Но сейчас речь не об этом, а о том какое сырьё использовали для производства самогона в СССР?

Для подпольного производства алкоголя использовались те продукты, которые были доступными и имелись почти в каждом дворе. В данном случае речь о сельской местности или малоэтажных частных домовладениях. В качестве сырья для изготовления "огненной воды" использовались зерно, картофель или свёкла, сахар, дрожжи. Это если следовать классической рецептуре производства продукта. Но ведь во времена СССР находились "товарищи", которые в целях личного обогащения использовали для производства самогона довольно нестандартное сырьё.

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Например, самогон могли гнать из древесных опилок. Это было достаточно распространённое и практически бесплатное сырье. Из опилок? Совершенно верно, ушлые дельцы, изготавливавшие самогон на продажу, прекрасно освоили технологию приготовления. Это был крайне опасный продукт, отличавшийся крайне низким качеством. При употреблении "водки из табуреток" можно было запросто ослепнуть, остаться инвалидом, а то и отправиться в мир иной. Но почему-то это не сильно останавливало дельцов и страждущих выпить.

Другим нестандартным сырьем для производства самогона во времена СССР были биологические отходы жизнедеятельности животных и домашней птицы. Кустарную водку гнали из коровьих лепёшек и куриного помёта. Самогон из навоза, звучит? Главным недостатком напитка из такого сырья был его дурной запах. Пить его было невозможно. Мало кто из самогонщиков сам потреблял такой продукт, зато на продажу – пожалуйста!

Самое интересное, что отвратительный запах самогона из "какуль" не останавливал клиентуру. Стоил он копейки, навешивал "по шарам". Что ещё алкоголику было необходимо для счастья?



Кадр из краткометражной комедии "Самогонщики", режиссёр Леонид Гайдай

Пожалуй, самым вкусным сырьём (из нестандартного) для изготовления самогона в советское время были конфеты. Кондитерские фабрики СССР всегда славились качеством выпускаемой продукции. В данном случае речь не о шоколадных конфетах, а очень популярных и доступных карамельках и ирисках. Именно они использовались для производства самогона.

В советских магазинах, так же как и в современных, порой оставался неликвидный товар с истёкшим сроком годности. Но слипшиеся комки конфет не выбрасывали, а пускали в дело. На выходе получался довольно оригинальный напиток с неповторимым вкусом. Вкус зависел от того, какие конфеты использовались для браги. Самогон из карамелек был своего рода водкой для сладкоежек.

Необходимо отметить, что граждане СССР в условиях недоступности водки проявляли настоящие чудеса фантазии и использовали для самогоноварения любые подходящие продукты. Водка из арбузов? Запросто! В южных районах страны практиковалось и такое.