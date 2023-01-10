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Разогнать Ryzen 5 5600 на Deepcool Gammax 400 и выжить - исправляем ошибки

Вторая часть статьи про разгон Ryzen 5 5600 на башне с четырьмя тепловыми трубками. Устраняем перегрев процессора.
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В своей прошлой статье про разгон Ryzen 5 5600 я поделился результатами неудачного разгона процессора, для достижения частот буста, который не хочет корректно работать в моем варианте. Меня самого полученный результат не устроил, да и ошибок было мной совершено достаточно. Поэтому, я решил выпустить продолжение, в котором будут исправлены самые главные косяки предыдущего разгона. Сразу скажу, что проблема не ушла, но настроив напряжение на процессоре удалось сбить огромные температуры. В этой статье я опишу те простые шаги, которые я для этого предпринял. 

В первую очередь убираю кривой разгон с повышенным вольтажом и ставлю все на авто. Также сразу выставляю настройки для буста процессора через PBO и Curve. Именно такие настройки я использовал изначально еще до разгона и первые пару дней все работало корректно. Также отмечу, что если убрать и их и выставить все на авто или сбросить биос, то все будет аналогично и процессор будет сбрасывать частоты.

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Грузимся в винду и открываем HWiNFO64. Не требуется запускать никакой нагрузки, процессор через пару минут работы сам сбрасывает частоту до 1720 МГц и стабильно держится на ней в любых сценариях работы. Но в данном случае это не важно, в первые минуты работы процессор успел корректно включить буст. Все нужные данные были получены. В колонке "Максимум" у нашего процессора есть и значение частоты и значение напряжения. 

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Частоту разгона сделаем аналогичной этой частоте. В предыдущей статье все было аналогично. Напряжение на процессоре зафиксируем близкое к тому, что выставила материнка. Оно меньше тех 1.25V, что я вручную ставил в прошлой статье, соответственно нагрев точно будет меньше.

Идем в биос и выставляем значения, а также отключаем авторазгон:

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Напряжение на процессор ставим чуть меньше того, что автоматом выставила материнская плата. Если будут проблемы в стабильности системы, то его можно будет слегка повысить, но пока что грузимся так.

LLC как и в прошлый раз настроен на постоянное напряжение.

Грузимся в винду и начинаем тест стабильности в AIDA64. В этот раз галочка стоит только на FPU.

Температуры также довольно высокие, но они не сравнятся с тем, что было раньше. Также контролируем напряжение на процессоре.

После 5 минут стресс теста температуры так и не поднялись до 90 градусов, в то время как в предыдущей статье они заходили и за 100.

В общем-то уже есть результат, тест проходится и все работает холоднее. Но я все же решил выставить то напряжение, которое выставляла материнская плата. На нем процессор на этой частоте стабильнее и уже походит OCCT тест процессора. Температуры выше чем в AIDA64, но все равно ниже чем были в прошлый раз, благодаря сниженному напряжению на ядра процессора. Естественно, таких нагрузок в повседневном использовании не будет, так что можно пока оставить все так.

Какие выводы можно сделать, исходя из полученных результатов? Они будут довольно очевидные. Во-первых - покупать башни с прямым контактом тепловых трубок на процессоры с чиплетной компоновкой не стоит. Я же использовал тот кулер, что у меня уже был. Во-вторых - не стоит экономить на термопасте в сборках с мощными процессорами. В-третьих - настройка вентиляторов очень важна при разгоне и не стоит ей пренебрегать. Ну и самое главное - тонкая настройка напряжений и частот. Этим я еще в дальнейшем займусь, но уже не в рамках статьи. Пока что главное - нет перегрева процессора, и это уже неплохо.

Спасибо за прочтение статьи!

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