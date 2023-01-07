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Наверное уже все знают, что для процессоров семейства Zen 3 разгон хоть и доступен формально, но смысла имеет в себе очень мало. Повысить частоту буста через PBO, поджать напряжение через Curve Optimizer, разогнать память и настроить тайминги - вот и все, что нужно большинству пользователей. Я и сам обновлялся с Райзена 2600 на 5600 с такими мыслями. Предыдущий камень хоть и не сильно выигрывал от классического разгона, но минимальный смысл в нем все же был.

И вот перед самым новым годом пришел долгожданный процессор с Китая. Компьютер с ним был тут же собран, протестирован и минимально настроен. Все было хорошо, процессор оказался хоть и не рекордсменом, но и не самым плохим. Память 3800, NB 1900, да и вольтаж удалось скрутить неплохо. В таких условиях Gammax GTE V2, который максимально близок к легендарному Gammax 400 не вызывал ни единого вопроса. Остался он еще с Райзена 2600 и менять его я не планировал. Термопаста использовалась Deepcool Z3. Возможно, что с более дорогой пастой процессор был бы немного холоднее, но когда я ее наносил, я еще не знал, как все повернется.

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В один момент в уже довольно старой GTA 5 в сложных сценах начал проседать FPS. Меня это удивило, ибо компьютер с RX 6600 и Ryzen 5600 не должен в ней так проседать даже в 4к разрешении, что уж говорить о Full HD. Я включил мониторинг и увидел, что процессор имеет частоту в 1720 МГц. А должен иметь частоту в 4650 МГц. Немного не сходится. Причем так происходит при любой нагрузке, сразу после ее получения процессор сбрасывает частоту и не восстанавливает ее после снятия нагрузки. И так до первой перезагрузки, а потом все повторяется снова.

Сброс Bios не помог, и тогда я решил просто вручную разогнать процессор, раз буст не хочет корректно работать. Возможно проблема типовая и изученная, и постоянный разгон - точно не финальный вариант, но пока верну положенные процессору 4650 МГц сам. И вот сейчас уже встал вопрос охлаждения, и если VRM материнской платы отдыхает, ибо она и 16 ядерные процессоры держит спокойно, то вот само охлаждение процессора вызывает вопросы. Хватит ли башни на 4 трубки для такого разгона? Проверим несколько конфигураций в тесте стабильности Aida 64.

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Варианты:

2 вентилятора. Один на вдув, другой на выдув. Вентилятор на выдув крутится быстрее, чтобы воздух не застревал в башне.

2 вентилятора. Один на вдув, другой на выдув. Вентиляторы крутятся с одинаковой скоростью.

1 вентилятор на вдув.

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Скорость вентиляторов в двух последних конфигурациях такая же, как скорость вентилятора на выдув в первой конфигурации. Температура в помещении не менялась. Частота процессора постоянная и напряжение на процессоре зафиксировано на 1.25 V. Loadline Calibration выставлен так, чтобы вольтаж не менялся.

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Начинаем тест первой конфигурации:

После пяти минут теста имеем стабильные 93 градуса CPU:

Не очень хорошие температуры, но охлаждение справляется. Теперь вентиляторы в Bios сравняем по скорости: CPU1 стоит на выдув, а PUMP1 на вдув.

Также решил дополнительно вывести температуры и частоты в HWiNFO64. И не зря я это сделал.

Начинаем тест для двух вентиляторов на равной скорости вращения:

За 3 с половиной минуты процессор уже успевает прогреться и мы имеем максимальную температуру в 98 градусов. Уже горячо!

После 5 минут:

Теперь снимаем с башни вентилятор на выдув. Вот так это выглядит:

Процессор охлаждает только вентилятор PUMP1. Второй просто лежит рядом и дует мне на руку. Скорость вентилятора не менялась:

Начинаем последний тест:

Уже через 45 секунд температура за 96 градусов.

Заканчиваем тест еще через минуту, чтобы не сгореть. 102 градуса! Это уже не шутки.

Пожалуй, хватит мучений с этого процессора. В итоге можно сказать, что башни на 4 тепловых трубки однозначно не хватает для этого шестиядерника в классическом разгоне. Но для стандартного использования ее вполне достаточно, особенно, если использовать андервольт. AMD сама выжала из него почти все, что можно и сделала грамотный буст, который заменит обычный разгон по всем ядрам в 99 процентах случаев. А если бы этот буст еще и не ломался сам собой. Ну и есть еще один вывод из тестов. Самой холодной оказалась конфигурация с двумя вентиляторами, причем тот, что стоит на выдув должен быть всегда быстрее переднего, иначе воздух застаивается внутри башни и такая конфигурация может быть даже хуже стандартной с одним вентилятором. В моем же случае обе провалились и не вывезли горячий нрав Райзена. Для себя же я пока понижу частоту и вольтаж на процессоре, чтобы не залезать в опасные температурные режимы. Хотя даже такой разгон до 4650 МГц в играх дает лишь 65 градусов. А если все же хочется выжать большее ради спортивного интереса, то нужен или суперкулер или СЖО.

Спасибо за прочтение статьи!