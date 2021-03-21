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Не так давно, по совету в комментариях, я приобрел себе новые колонки. Выбор пал на Edifier R1100. Отличный вариант в пределах 5 тысяч рублей - качество звука мне очень понравилось. Для обычной комнаты хватает с запасом. Однако, через некоторое время я заметил некоторые проблемы со звучанием басов. Сейчас расскажу, как их решил.

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Уже показывал в других статьях, как выглядит моё рабочее место - стол Икеа Фредде очень удобен, в том числе и размещением колонок на специальных подставках. Они располагаются прямо напротив ушей и не занимают места.

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Единственный минус этих подставок - они жестко соединяются с корпусом стола при помощи алюминиевых креплений. Из-за этого, когда звучат басовые партии в музыке или "дубасят" взрывы в игре, вся эта конструкция начинает дребезжать. Очевидно, проблема в том, что колонки по умолчанию стоят на жестких резиновых ножках, которые не обеспечивают никакой виброразвязки. Производитель явно сэкономил.

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Чтобы решить эту проблему, я полез в интернет. И нашел причину, по которой над аудиофилами хохочут все адекватные люди. Стоимость антивибрационных шипов сравнима со стоимостью самих колонок:

5 тысяч за пару кусков резины - производители акустических аксессуаров умеют делать бизнес! Не представляю, какие бабки они наваривают на всевозможных позолоченных кабелях и прочем барахле, которое явно не стоит своих денег.

Неделю спустя, закупаясь мелочевкой в магазине FixPrice, я случайно наткнулся на самоклеящиеся мебельные ножки. Вот такие, изготовлены из фетра:

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Идея пришла мгновенно, тем более, что цена таких приспособлений - всего 49 рублей. Наклеил их на резиновые ножки колонок в два слоя. Как известно, чем больше слоев материала, тем лучше звукоизоляция:

Фетр - это сорт плотного войлока, который отлично поглощает звук. Модернизация помогла - теперь колонки стоят не жестко, а вибрации басовых излучателей компенсируются ножками. Ничего не трясется и звук меня вполне устраивает. Возможно, этот лайфхак будет кому-то полезен.

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Поделитесь в комментариях, что вы думаете о виброразвязке колонок? Я начитался различных форумов: кто-то советует ставить акустику жестко (якобы так лучше звук), другие покупают специальные крепления и подставки за кучу денег.