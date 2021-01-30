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Об игре Disco Elysium я узнал еще в 2019 году. Рейтинг 91/100 на Metacritic, куча наград от профильных изданий, всеобщая любовь публики. Попробовать хотел еще тогда, но останавливало слабое знание английского. На днях наконец вышел русификатор. "Теперь точно пройду этот шедевр" - думал я, покупая проект в Steam. Но по итогу, не смог даже выдержать даже двух часов и дропнул эту скукотищу. Почему - читайте ниже.

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Неприятные мысли стали закрадываться с самого начала. Странный диалог с подсознанием вместо вступления - да что это вообще было? Проснулся в гостиничном номере. Пришел в себя, вышел из начальной локации, встречаю первого NPC. Бессмысленная беседа, графоманские тексты. Выбираешь из 4 вариантов ответа, тупо прокликивая простыни.

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Спускаешься на первый этаж отеля, встречаешь сюжетного персонажа. Опять тупейший диалог, который ничего кроме фейспалма и стыда за разработчиков не вызывает. Ведешь какое-то расследование, ищешь труп, но мотивации и интереса - нуль.

Так прошло полтора часа чтения текстов. Но такое ощущение, что отпахал смену на работе. Вымотался так, словно ящики грузил. Это самая скучная игра, в которую я когда-либо играл за всю жизнь. Скажу больше - это и не игра вовсе. Ты просто кликаешь левой кнопкой мыши и читаешь. Вот и весь геймплей. Серьезно, блин? Если бы я хотел проглотить интересную книжку, то удобно бы улегся на диван. Здесь же сидишь, сгорбившись за компом и "продаешь" зрение монитору. Глаза болят, голова кружится.

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При этом, шутки плоские и тупые. Много мата. Якобы обсуждаются какие-то современные вопросы: расизм, политика и так далее. Скрытые смыслы, отсылки на уровне школьных сочинений - меня это вообще не увлекло.

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Может быть я не понимаю, в чем прикол. Но всё, что ты можешь делать в Disco Elysium - это читать, читать, читать. Да кто, мать его, хочет читать в компьютерной игре? Узнал в википедии, что над проектом работали аж 8 сценаристов. Похоже, им платили за количество символов, а не за качество текста. Иначе объяснить эти унылейшие простыни не могу.



Возможно, я еще слишком молод и не застал двумерные игрушки вроде первого Fallout. Видимо, там было нечто похожее. Игра может и крутая для своего времени, но кто спустя 20 лет будет создавать такое? Изометрические RPG с кучей текста должны были остаться в 20 веке.

Никто же не снимает ремейки французских комедий с Луи де Фюнесом 50 лет спустя. Просто это не актуально, так больше не делают. Прошлое должно оставаться в прошлом. Но игропром до сих пор пытается продавать устаревшие механики под видом крутого инди. А недалекие люди кушают и просят добавки.

***

По итогу, ставлю 0 из 10. Потому что это не игра, а бессмысленный поток сознания польских программистов. Кому такое вообще может понравиться?

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