Disco Elysium наконец-то получила долгожданную русскую локализацию
О процессе подготовки русской локализации для популярной ролевой игры Disco Elysium написано немало новостных материалов, но сегодняшняя новость особенная: обновление с русским языком наконец-то было применено к игре. Формально разработчики о данном событии пока не сообщили, но игроки уже всё увидели. Как только появится официальная новостная заметка, мы обновим данный материал.
реклама
Напомним, что перевод текстовый: озвучка, по понятным причинам, останется «оригинальная», английская. В процессе редактуры перевода по настоянию сообщества были даже изменены некоторые названия способностей и имена персонажей, так что перевод можно назвать частично народным.
Disco Elysium вышла осенью 2019 года, и на сегодняшний день довольствуется 94-процентным пользовательским рейтингом в Steam.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила