О процессе подготовки русской локализации для популярной ролевой игры Disco Elysium написано немало новостных материалов, но сегодняшняя новость особенная: обновление с русским языком наконец-то было применено к игре. Формально разработчики о данном событии пока не сообщили, но игроки уже всё увидели. Как только появится официальная новостная заметка, мы обновим данный материал.

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Напомним, что перевод текстовый: озвучка, по понятным причинам, останется «оригинальная», английская. В процессе редактуры перевода по настоянию сообщества были даже изменены некоторые названия способностей и имена персонажей, так что перевод можно назвать частично народным.

Disco Elysium вышла осенью 2019 года, и на сегодняшний день довольствуется 94-процентным пользовательским рейтингом в Steam.