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В интернете полно гайдов, как отключить обновления в Windows 10. Однако, большинство из них неактуальны и предлагают совершить кучу действий. Залезть в редактор групповой политики, использовать планировщик заданий, диспетчер служб и так далее. Этим пусть занимаются другие. Сегодня я вам покажу, как в 2020 году полностью отрубить все автообновления одним кликом мышки. Справится даже самый неопытный пользователь!

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Сразу к делу. Скачиваем утилиту Windows Update Blocker. Запускаем ее, ставим флажок "отключить обновления" и жмем "Применить". Вот и всё.

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Эта программа приостанавливает обновления на неопределенный срок. При желании, можно дополнительно поставить галочку "защитить параметры службы". Она служит для того, чтобы какая-нибудь залетное приложение или служба не смогли заново активировать Windows Update.

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Теперь давайте поговорим о том, зачем вообще это нужно. Лично я всегда отключаю автоматические обновления, предпочитаю делать это вручную - раз в несколько месяцев.

Одно дело, когда ты школьник или энтузиаст с кучей свободного времени. Лично у меня нет ни желания, ни свободных минут, чтобы убирать ошибки после еженедельного апдейта. А в худшем случае, даже переустанавливать систему. Несмотря на то, что с релиза "десятки" прошло уже 5 лет, программисты Microsoft до сих пор не научились нормально тестировать свои "обновы".

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Приведу примеры фейлов "мелкомягких" только за последние пару недель: раз, два. И так с каждым крупным обновлением: ты буквально играешь в русскую рулетку. Становиться бесплатным тестировщиком в руках жадных капиталистов - это не про меня. Лучше подождать месяцок, пока устранят все баги. И только потом накатывать апдейт.

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Отключил Windows Update я после того, когда в результате очередной обновы у меня отвалился принтер. Пришлось потратить кучу времени, чтобы реанимировать старого трудягу, который живет в моем доме уже второй десяток лет. С тех пор принцип "работает - не трогай" служит для меня главным правилом при работе с ПК.

Также советую отключать автообновления неопытным пользователям. Сделал так на компьютере родителей.

Была б моя воля - полностью отказался бы от апдейтов. Windows в текущем виде меня полностью устраивает. Однако, некоторые современные игрушки требуют определенной версии "винды".

Из последнего могу вспомнить Horizon: Zero Dawn. Она просит как минимум Build 1809. Деваться некуда - приходиться обновляться.

***

Поделитесь в комментариях своим опытом. Сталкивались ли с проблемами при обновлении Windows 10? Отключаете автообновления или же устанавливаете всё подряд?