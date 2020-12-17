Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Не так давно я писал, что обновил процессор - Ryzen 1600X заменил на современный 3600Х. Видеокарта в системе осталась та же - Radeon RX 5700, которую приобретал осенью 2019 года. Однако, после выхода Cyberpunk 2077 я понял, что карточка уже не тянет. Даже на средних настройках графики в 1080р, FPS порой опускается ниже 60. После других игр, в которые я раньше с комфортом играл при 90-100 кадрах в секунду на высоких, играть стало совершенно некомфортно.

реклама

Учитывая экономическую ситуацию, а также то, что новые видеокарты попросту невозможно купить, я запланировал апгрейд примерно на февраль 2021 года. Наверняка, к тому времени дефицита уже не будет. Соответственно, прайсы устаканятся. А пока можно прицениться и прикинуть варианты.

анонсы и реклама Скидка 40% на геймерское железо в Ситилинке Распродажа остатков RTX 2070 Super в Ситилинке -9000р на RTX 3060 Ti в Ситилинке Еще одна RTX 3060 Ti со скидкой в Ситилинке Обвал цен на RTX 3070 - слив по ценам 3060 в Ситилинке RTX 3070 с огромной скидкой - смотри ASUS RX 6800 в Регарде Снижение цены Ryzen 7 5800X - самая низкая в Ситилинке Скидки до 20% на RTX 3090 в Ситилинке Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ

Для моего ПК хорошо подойдут видеокарты так называемого "среднего" уровня. Именно так их позиционируют производители. NVIDIA GeForce RTX 3070 должна продаваться за 500 баксов, а Radeon RX 6800 - за 580. Что же выбрать и стоит ли переплачивать за AMD? Вопрос непростой.

Игровая производительность

Давайте сперва посмотрим тесты в играх. Для примера, я взял свежее сравнение от YouTube-канала Testing Games:

реклама

Наглядности ради, результаты свел в диаграмму:

реклама

Как видим, карточка от красных немного опережает конкурента. Но она и стоит дороже.

Объем видеопамяти

реклама

NVIDIA пожалела памяти, поэтому в RTX 3070 установлено всего 8 Гб. Столько же в моей текущей плате (RX 5700). AMD в этом плане выступили лучше, щедро насыпав 16 Гб даже младшей модели 6800.

Казалось бы, 8 Гб достаточно для всего, если не играешь в 4К. Однако, для игр нового поколения, которые будут затачиваться под PlayStation 5 и Xbox Series, может и не хватить. Первые звоночки в лице того же Cyberpunk 2077 уже пошли. Да и замена 8 Гб на те же 8 Гб - такой себе апгрейд.

Технологии

А вот здесь уже впереди NVIDIA. Рейтрейсинг и DLSS 2.0 пока остаются эксклюзивами "зеленых", на которые у AMD нет ответа. Вернее, ответ есть - заявлена поддержка DirectX-трассировки и аналогичной функции апскейлинга Fidelity FX. Но когда они появятся в реальных играх - неясно. Пока что RT есть лишь в единичных проектах, его производительность оставляет желать лучшего. А аналога DLSS и вовсе нет.

Надеюсь, что к февралю ситуация прояснится. Всё-таки в новых консолях стоят ГПУ-чипы Radeon, на которые будут обязаны ориентироваться разработчики.

***

По итогу хочу сказать, что решение я пока не принял. Возможно, через пару месяцев ситуация резко поменяется. AMD "допилит" драйверы: повысит производительность и внедрит новые фичи. А NVIDIA выпустит модели видеокарт с увеличенным количеством памяти. Будем посмотреть.