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GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 — выбираю новую видеокарту для Ryzen 3600

Я решил обновить видеокарту. Анализирую достоинства и недостатки конкурирующих моделей от AMD и NVIDIA, пытаюсь выбрать, что же будет оптимальным вариантом. На чем же в итоге я остановился? Ответ узнаете в статье.
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Не так давно я писал, что обновил процессор - Ryzen 1600X заменил на современный 3600Х. Видеокарта в системе осталась та же - Radeon RX 5700, которую приобретал осенью 2019 года. Однако, после выхода Cyberpunk 2077 я понял, что карточка уже не тянет. Даже на средних настройках графики в 1080р, FPS порой опускается ниже 60. После других игр, в которые я раньше с комфортом играл при 90-100 кадрах в секунду на высоких, играть стало совершенно некомфортно.

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Учитывая экономическую ситуацию, а также то, что новые видеокарты попросту невозможно купить, я запланировал апгрейд примерно на февраль 2021 года. Наверняка, к тому времени дефицита уже не будет. Соответственно, прайсы устаканятся. А пока можно прицениться и прикинуть варианты.

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Для моего ПК хорошо подойдут видеокарты так называемого "среднего" уровня. Именно так их позиционируют производители. NVIDIA GeForce RTX 3070 должна продаваться за 500 баксов, а Radeon RX 6800 - за 580. Что же выбрать и стоит ли переплачивать за AMD? Вопрос непростой.

Игровая производительность

Давайте сперва посмотрим тесты в играх. Для примера, я взял свежее сравнение от YouTube-канала Testing Games:

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Наглядности ради, результаты свел в диаграмму:

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Как видим, карточка от красных немного опережает конкурента. Но она и стоит дороже.

Объем видеопамяти

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NVIDIA пожалела памяти, поэтому в RTX 3070 установлено всего 8 Гб. Столько же в моей текущей плате (RX 5700). AMD в этом плане выступили лучше, щедро насыпав 16 Гб даже младшей модели 6800.

Казалось бы, 8 Гб достаточно для всего, если не играешь в 4К. Однако, для игр нового поколения, которые будут затачиваться под PlayStation 5 и Xbox Series, может и не хватить. Первые звоночки в лице того же Cyberpunk 2077 уже пошли. Да и замена 8 Гб на те же 8 Гб - такой себе апгрейд.

Технологии

А вот здесь уже впереди NVIDIA. Рейтрейсинг и DLSS 2.0 пока остаются эксклюзивами "зеленых", на которые у AMD нет ответа. Вернее, ответ есть - заявлена поддержка DirectX-трассировки и аналогичной функции апскейлинга Fidelity FX. Но когда они появятся в реальных играх - неясно. Пока что RT есть лишь в единичных проектах, его производительность оставляет желать лучшего. А аналога DLSS и вовсе нет.

Надеюсь, что к февралю ситуация прояснится. Всё-таки в новых консолях стоят ГПУ-чипы Radeon, на которые будут обязаны ориентироваться разработчики.

***

По итогу хочу сказать, что решение я пока не принял. Возможно, через пару месяцев ситуация резко поменяется. AMD "допилит" драйверы: повысит производительность и внедрит новые фичи. А NVIDIA выпустит модели видеокарт с увеличенным количеством памяти. Будем посмотреть.

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geforce rtx 3070 radeon rx 6800 amd vs nvidia выбор видеокарты
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