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У меня установлено порядка 10 игр на компьютере. Однако, включая его, я долго листаю ярлыки и обдумываю, во что поиграть. Запускаю, к примеру, Assassin's Creed Valhalla, бегаю полчаса-час. Но времяпровождение совсем не радует. То, что недавно приносило удовольствие, сейчас вызывает только скуку и раздражение.

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У меня довольно мощный ПК (Ryzen 3600X, 16Gb DDR4-3000, Radeon RX 5700 8Gb). Есть возможность приобрести любой проект и провести время с комфортом. Мощный - понятие относительное, но по меркам России это практически топ. Правда, последнее время играть на нем совсем не хочется. Я понял, что мне даже интереснее покупать игры, чем играть в них. Или смотреть обзоры какого-нибудь Антона Логвинова.

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В чем же причина? Сначала я думал, что это со мной что-то не так. Но ответ совсем другой - хороших игр выходит всё меньше и меньше. А индустрия быстро устаревает - в старые проекты возвращаться не хочется. Например, я никогда не пробовал Skyrim. Но после красивой графики и плавных анимаций в Red Dead Redemption 2 уже невозможно откатиться назад. Проекты даже 5-летней давности становятся неактуальными, пусть даже там крутой сюжет и великолепный открытый мир.

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Например, в киноиндустрии совсем не так. Шедевры можно пересматривать даже спустя 50 лет после их выхода. Я уже в пятый раз гляжу сериал "Сопрано", который вышел в 1999 году. Ибо дельного все равно ничего не выходит, в основном всякая ЛГБТ-фигня от Netflix (хотя "Ход королевы" мне понравился).

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Есть и вторая причина. Как-то читал про одно исследование на детях. Оно выявило, что чем больше у ребёнка игрушек, тем он более склонен перебирать и отбрасывать их, вместо того чтобы собственно играть. И напротив, при ограниченном их количестве ребёнок склонен более полно использовать их потенциал в игре, более изобретателен с ними. Так и во взрослом мире - игр миллион, новинки выходят каждый день, хочется попробовать всё. Но действительно крутые проекты можно сосчитать пальцами одной руки.

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Последней крутой игрой, которая мне действительно понравилась, была как раз RDR2. Причем, играл я на PlayStation 4 при 30 FPS, в городах были серьезные просадки. Исполнять роль Артура Моргана было некомфортно, но даже в таких условиях я получил удовольствие от прохождения.

Понял, что мне не хватает новых эмоций: например, новый Ассассин геймплейно ничем не отличается от старого. Сюжет стал даже хуже и скучнее.

Поэтому решил пробовать что-то радикально другое. В последний месяц залип в Among Us. Собираемся в Discord большой компанией (6-10 человек), играем весь вечер. Несмотря на то, что сама игра трехпиксельная и двухкнопочная, удовольствия она дарит нереально много. Причиной тому новый игровой опыт, который не испытаешь ни в какой GTA или Ассассине.

Очень жду Cyberpunk 2077 - хочу проверить себя. Будет ли мне всё еще интересно играть в сингловую сюжетную игру? Сможет ли она удержать меня у экрана на месяц?

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Делитесь в комментариях, были ли у вас подобные ощущения? Если да, то как вы справлялись с этим?