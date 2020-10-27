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Так уж повелось, что долгие годы я владею только видеокартами от компании AMD. Собственно, еще с тех времен, когда Radeon выпускались под брендом ATi. Сейчас расскажу, почему.

Причина первая: цена

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Политика компании, которая состоит в том, чтобы давать лучшие характеристики по доступной стоимости, очень мне близка. Я никогда не гнался за максимальной производительностью, а выбирал наилучшее соотношение цена/FPS.

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Так уж повелось, что AMD практически всегда выигрывала по этому показателю у NVIDIA. Карты, которыми я владел (а это, например, Radeon HD 7870, R9 290, RX 5700) на момент покупки были более выгодным приобретением, чем аналоги GeForce.

Сейчас, в связи с бумом майнинга, цены стали неадекватными у обоих участников рынка. Правда, AMD пострадала больше. Посмотрим, что произойдет после анонса новой серии RX 6000 - по идее, старые поколения должны подешеветь.

Причина вторая: длительная поддержка

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На просторах этого сайта многократно обсуждалась теория, согласно которой у видеокарт NVIDIA со временем занижается производительность. Конечно же, это не так. По прошествии пары лет, драйвера под старые карты GeForce просто перестают оптимизировать. Никакого "занижения" не происходит, но и нормального FPS в свежих играх ждать не стоит.

У AMD другой подход. В течение 5 лет, на протяжении которых я владел Radeon R9 290, карта сохраняла актуальность. "Красные" не забывают про прошлые поколения, поддерживая их на протяжении длительного времени. Такой подход очень подкупает.

Причина третья: никакой мишуры, только нужные технологии

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AMD предпочитает не использовать проприетарные стандарты. Она двигает индустрию вперед, делая свои технологии доступными для всех.

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Приведу отличный пример. Пару лет назад NVIDIA пыталась продвинуть свой G-Sync, продавая производителям специальные модули и лицензию на их использование. Как итог, стоимость мониторов с технологией динамического обновления возросла до небес. Но тут пришла AMD со своей Freesync. Она бесплатная, дешевая и не имеет ограничений. Как вы думаете, в чью пользу в итоге сделали выбор потребители? Покажу наглядно: зайдем на сайт одного из популярных сетевых магазинов, например "Ситилинк". Смотрим соотношение:

Как видим, мониторов с Freesync почти в 10 раз больше! В конце концов, NVIDIA сдалась и запилила в своих драйверах поддержку технологии конкурента, стыдливо назвав ее "G-Sync compatible".

Причина четвертая: личный опыт

Как я уже писал в одном из блогов, моей единственной видеокартой NVIDIA была GeForce 8800 GTS.

Она сгорела после года эксплуатации, хотя разгоном я не занимался. С тех пор у меня предвзятое негативное отношение к компании.

Причина пятая: крупные компании предпочитают AMD

Давайте посмотрим на консоли. И Sony, и Microsoft на протяжении уже двух поколений выбирают только чипы от AMD. Причем как графический, так и процессорный. В PlayStation 4 и Xbox One стояли условные FX 8350 и Radeon HD 7850. А в грядущих PS5 и Series X будут установлены примерные аналоги Ryzen 7 3700Х и Radeon RX 6800.

Соответственно, все мультиплатформенные игры по умолчанию будут поддерживать именно технологии от AMD. А это и реализация трассировки лучей, и аналог сглаживания DLSS. Я предполагаю, что уже через полгода-год новые проекты "отыквят" карты NVIDIA, и они станут серьезно отставать от своих "красных" аналогов. Можете поспорить со мной в комментариях.