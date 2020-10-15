Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Часто в различных обсуждениях в интернете я встречаю пользователей, которые, выкинув кучу денег на новую видеокарту или процессор, не получают значимого прироста в производительности. Много таких и в нашей конференции. Вижу, что тема актуальная – люди просто не умеют в апгрейд. Поэтому я решил поделиться личным опытом, как правильно обновлять ПК.

реклама

Я заметил, что многие юзеры покупают комплектующие чуть ли не каждый год. Маркетологов крупных корпораций вроде AMD или NVIDIA стоит похвалить – свои зарплаты они получают не зря. Или взять Intel – уже какое поколение подряд они продают, по сути, одни и те же процессоры.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Рецепт прост и актуален для всех больших компаний: заранее сделать задел на будущее, а потом раз в год слегка увеличивать производительность, придумывая новые красивые имена.

реклама

Маркетинговая шумиха не утихает ни на секунду: постоянные сравнения старого поколения с новым, обзоры и тесты выходят чуть ли не ежедневно. В связи с этим появляется специфический "зуд". Очень хочется проапгрейдиться, даже если в этом нет необходимости. Наверняка, вы замечали у себя эти симптомы – как говорится, деньги ляжку жгут.

реклама

Сам недавно столкнулся с похожей ситуацией – хотел обновить свой Ryzen 1600X на Ryzen 3600. Немного подумав, я вспомнил о правиле, которое сформулировал для себя ещё довольно давно: апгрейд имеет смысл только тогда, когда производительность увеличивается минимум вдвое. Всего +30% за кучу денег – это плохое приобретение.

реклама

Например, свой старенький AMD FX 8320 я поменял в 2017 году на вышеупомянутый Ryzen 5 1600X именно из-за двукратного прироста:

Источник изображения – блог пользователя Bone4Cat

Также я перешёл с DDR-3 на актуальный тогда DDR-4, что тоже дало свой профит.

Этой логикой оперировал и при смене видеокарты. Два года спустя, в 2019, я сменил Radeon R9 290 4Gb на новенькую Radeon RX 5700 8 Gb. Прирост был более чем двукратным и ощутимым:

Источник изображения – GPUCheck

При покупке твердотельных накопителей рассуждал также. В 2014 году приобрёл 128 Гб под систему и основные программы примерно за 100 долларов. Зная, что SSD развиваются очень быстро и скоро станут массовыми, я не торопился покупать большой объём за баснословные деньги. Только в 2020 дополнил свой ПК вторым твердотельником на 1ТБ – для игр. Если считать в баксах, цена вышла такая же, а вот объём увеличился в 10 раз. Да и прирост во времени загрузок в 2-3 раза (по сравнению с HDD) однозначно стоит того:

Мне становится не по себе, когда я вижу на форуме, как люди пишут, что перешли с Intel Core i7-8700K на i7-10700K. Или с GeForce GTX 1070 на какую-нибудь RTX 2070. В большинстве случаев прирост составит 20-30%, это однозначно не стоит затраченных средств.

Примерив эту ситуацию на себя, я задумался, а почему так происходит? Если отбросить маркетинг, остаётся ещё один важный фактор. У большинства соотечественников в 90-е годы было плохо с деньгами. Таким образом, если в семье был компьютер, там стояло обычно самое дешёвое железо. При этом времени на игры было завались, а вот нормально поиграть не удавалось. До сих пор помню, как пытался пройти Half Life 2, который выдавал около 15-20 fps на моём первом ПК. Зато сейчас я могу играть в любые игры при 100+ fps, вот только времени на них нет, да и желания уже не так много. Фактически, собирая дорогой компьютер, ты делаешь подарок самому себе из прошлого.

***

Делитесь в комментариях своим опытом, как часто вы апгрейдите свой ПК? Расходуете средства рационально или обновляетесь на каждое новое поколение, теряя кучу денег?