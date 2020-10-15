Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
Часто в различных обсуждениях в интернете я встречаю пользователей, которые, выкинув кучу денег на новую видеокарту или процессор, не получают значимого прироста в производительности. Много таких и в нашей конференции. Вижу, что тема актуальная – люди просто не умеют в апгрейд. Поэтому я решил поделиться личным опытом, как правильно обновлять ПК.
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Я заметил, что многие юзеры покупают комплектующие чуть ли не каждый год. Маркетологов крупных корпораций вроде AMD или NVIDIA стоит похвалить – свои зарплаты они получают не зря. Или взять Intel – уже какое поколение подряд они продают, по сути, одни и те же процессоры.
Рецепт прост и актуален для всех больших компаний: заранее сделать задел на будущее, а потом раз в год слегка увеличивать производительность, придумывая новые красивые имена.
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Маркетинговая шумиха не утихает ни на секунду: постоянные сравнения старого поколения с новым, обзоры и тесты выходят чуть ли не ежедневно. В связи с этим появляется специфический "зуд". Очень хочется проапгрейдиться, даже если в этом нет необходимости. Наверняка, вы замечали у себя эти симптомы – как говорится, деньги ляжку жгут.
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Сам недавно столкнулся с похожей ситуацией – хотел обновить свой Ryzen 1600X на Ryzen 3600. Немного подумав, я вспомнил о правиле, которое сформулировал для себя ещё довольно давно: апгрейд имеет смысл только тогда, когда производительность увеличивается минимум вдвое. Всего +30% за кучу денег – это плохое приобретение.
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Например, свой старенький AMD FX 8320 я поменял в 2017 году на вышеупомянутый Ryzen 5 1600X именно из-за двукратного прироста:
Источник изображения – блог пользователя Bone4Cat
Также я перешёл с DDR-3 на актуальный тогда DDR-4, что тоже дало свой профит.
Этой логикой оперировал и при смене видеокарты. Два года спустя, в 2019, я сменил Radeon R9 290 4Gb на новенькую Radeon RX 5700 8 Gb. Прирост был более чем двукратным и ощутимым:
Источник изображения – GPUCheck
При покупке твердотельных накопителей рассуждал также. В 2014 году приобрёл 128 Гб под систему и основные программы примерно за 100 долларов. Зная, что SSD развиваются очень быстро и скоро станут массовыми, я не торопился покупать большой объём за баснословные деньги. Только в 2020 дополнил свой ПК вторым твердотельником на 1ТБ – для игр. Если считать в баксах, цена вышла такая же, а вот объём увеличился в 10 раз. Да и прирост во времени загрузок в 2-3 раза (по сравнению с HDD) однозначно стоит того:
Мне становится не по себе, когда я вижу на форуме, как люди пишут, что перешли с Intel Core i7-8700K на i7-10700K. Или с GeForce GTX 1070 на какую-нибудь RTX 2070. В большинстве случаев прирост составит 20-30%, это однозначно не стоит затраченных средств.
Примерив эту ситуацию на себя, я задумался, а почему так происходит? Если отбросить маркетинг, остаётся ещё один важный фактор. У большинства соотечественников в 90-е годы было плохо с деньгами. Таким образом, если в семье был компьютер, там стояло обычно самое дешёвое железо. При этом времени на игры было завались, а вот нормально поиграть не удавалось. До сих пор помню, как пытался пройти Half Life 2, который выдавал около 15-20 fps на моём первом ПК. Зато сейчас я могу играть в любые игры при 100+ fps, вот только времени на них нет, да и желания уже не так много. Фактически, собирая дорогой компьютер, ты делаешь подарок самому себе из прошлого.
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Делитесь в комментариях своим опытом, как часто вы апгрейдите свой ПК? Расходуете средства рационально или обновляетесь на каждое новое поколение, теряя кучу денег?
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